La agencia, elegida por TopFICE como la mejor de PR y comunicaciones de 2026 en Colombia, le explicó a P&M cómo audita la presencia de sus clientes en las respuestas de la IA.

Antes de comprar un auto, escoger un producto en el supermercado o elegir un marketplace, cada vez más personas le preguntan a un modelo de inteligencia artificial, y el hábito obliga a las marcas a revisar qué dicen de ellas estos sistemas. MGC Colombia, que TopFICE acaba de elegir como la agencia de PR y comunicaciones del año en el país, ofrece a sus clientes un servicio para medir y gestionar su visibilidad en las respuestas de la IA.

P&M conversó sobre este servicio con Polo Díaz, Chief Artificial Intelligence Officer de MGC Global Group, el grupo chileno al que pertenece la operación colombiana, y con Alejandra Pérez, country manager de MGC Colombia. Díaz citó estudios recientes según los cuales el 44 % de las decisiones de compra ya pasa por la influencia de estos robots, y contó que él mismo, en el supermercado, toma una foto de un producto y le pregunta a GPT cuál es mejor o qué información tiene. "Hay muchas decisiones que hoy estamos tomando asistidos por diferentes tipos de robots", afirmó.

Una foto de lo que la IA dice de cada marca

MGC desarrolló una plataforma propia que mide PR, influencers, redes sociales y pauta, e incluye un módulo de AI Visibility. Díaz le explicó a P&M que este módulo sirve para "saber qué es lo que están diciendo los robots de inteligencia artificial respecto a nuestras marcas". Para lograrlo, el sistema lanza miles de prompts a los modelos de IA, ordenados en clústeres según los temas que importan a cada cliente, como precio o producto. "Nos permite mapear un punto de situación, qué es lo que está diciendo hoy la IA respecto a la marca, sacar una foto e ir midiendo, conforme avanza el tiempo, cómo a través de las acciones de nuestros equipos de PR, de creators y de redes sociales vamos haciendo que la marca destaque en los robots", detalló.

El directivo insistió en conectar la medición con el trabajo diario de la agencia, porque una marca puede ejecutar muchas acciones que nunca llegan a las respuestas de los modelos. Según Díaz, los diagnósticos suelen sorprender a los clientes al revelar que un edificio inaugurado o un reporte publicado el año anterior no aparecen en lo que responde la IA. "Muchas veces los comunicadores y las empresas comunicamos mirando hacia adentro y se nos olvida que tenemos que comunicar hacia las audiencias", señaló. "Una cosa es hacerlo, pero si no se comunica no existe, y los robots son bastante claros en eso: si no existe un comunicado claro, si no existe información en la página web, si no sale en un medio especializado, no existe".

El hallazgo, aseguró, se repite en Colombia y en los demás países donde opera la agencia: "Hay una brecha entre lo que las marcas creen comunicar y lo que las audiencias están viendo". Para Díaz, cerrar esa distancia obliga a la industria a volver a los hechos verificables, un terreno que favorece a una compañía fundada por periodistas como MGC. "A los mercadólogos nos enseñan a decir bien la verdad, o algunos dicen la mentira bien dicha; en cambio, los periodistas están muy acostumbrados a decir los hechos y la verdad. Con las plataformas de inteligencia artificial, la publicidad y el marketing tienen que dar la vuelta hacia los hechos, y yo creo que eso es muy virtuoso", afirmó.

Una batalla producto por producto

Díaz considera que la urgencia alcanza a todas las categorías, tanto en B2B como en B2C. Como ejemplo, mencionó a un cliente marketplace cuyos vendedores potenciales ya no comparan seis páginas web para encontrar la comisión más baja, sino que se lo preguntan directamente a la IA. En retail y consumo masivo anticipó una competencia todavía más directa: "La batalla en el mundo de los robots va a ser producto por producto, por SKU: cuál es mejor, cuál es el atributo, y la gente lo está preguntando".

El auge de la búsqueda con IA también reabrió el debate sobre el futuro del SEO, y Díaz lo tomó con calma, porque escucha profecías parecidas desde que empezó en publicidad, cuando Facebook iba a acabar con la televisión. "Las estrategias de SEO no están en su mejor momento, eso está claro, pero no van a desaparecer porque son complementarias. La estrategia de SEO permite ordenar la información, la mecaniza, la jerarquiza, y eso ayuda en la comunicación", explicó. A su juicio, la búsqueda a través de la IA sigue otra lógica y convive con la tradicional, y como muchas empresas parten de cero en este terreno, quien se mueva primero tendrá ventaja: "Como se dice en el boxeo, el que pega primero pega dos veces".

La conversación pasó luego a las licitaciones, en un año en el que PepsiCo entregó su cuenta global a Publicis sin concurso. Díaz defendió el modelo: "Las licitaciones son un proceso muy sano porque permite competir, y eso siempre le hace bien a los mercados". Al mismo tiempo, advirtió que la industria vive macrocambios, con la publicidad, las comunicaciones, la tecnología y el entretenimiento cada vez más cerca, y que las agencias deben adaptarse a ese ritmo.

MGC, que nació en Chile hace 20 años como una firma de relaciones públicas y hoy reúne cerca de 250 colaboradores en nueve mercados, refleja esa convergencia en su propia estructura de nueve unidades, entre ellas PR, digital, creatividad, Content Studio, su productora audiovisual, IRL, dedicada a eventos y activaciones en vivo, atención de cuentas y creators. "Muchas veces decimos: somos una empresa de comunicación con un fuerte brazo tecnológico o somos una empresa de tecnología con un fuerte brazo de comunicación", le contó Díaz a P&M. Para el directivo, las agencias que mejor han sorteado los cambios de la industria "son las que han tenido la habilidad de montar sus operaciones a ese ritmo de cambio, absorbiendo tecnología, absorbiendo otras áreas".

El TopFICE para la operación colombiana

En Colombia, la combinación de comunicación y tecnología recibió un respaldo externo cuando TopFICE eligió a MGC Colombia como la agencia de PR y comunicaciones del año en el país, durante la gala The Best of the Americas, celebrada el 23 de noviembre en Miami. En esa especialidad, el ranking también premió a MGC Global Group en Chile, a Shift Latam en Costa Rica y a Orange Latam en Perú. La agencia figuraba además entre las nominadas a Agencia Independiente del Año en Colombia, una categoría que ganó Name.

TopFICE funciona como un ranking y recoge los resultados que publican los festivales de publicidad, creatividad, medios y comunicación para ponderarlos con una metodología única, el TopFICE Score, que valora el metal obtenido, la relevancia del certamen, su cobertura y su enfoque. Al no recibir inscripciones ni tener jurado propio, mide la consistencia de una agencia a lo largo de un año completo. El proyecto nació en 2011 como un encuentro académico en Bogotá y hoy lo dirige Edgar Rodríguez desde la firma colombiana Podium Data. Su estudio de 2026 para las Américas analizó 5.811 premios de 58 festivales, que 917 agencias de 21 países ganaron entre el 16 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026, y mostró el avance de las agencias independientes, que reunieron el 35,5 % de los puntos, frente al 25,1 % del año anterior.

En ese periodo, MGC Colombia sumó seis premios en los WINA Awards 2026 (World Independent Advertising Awards), dos platas y cuatro bronces. Una de las platas llegó con "Contesta sin miedo", la campaña de la agencia para Truecaller. Alejandra Pérez, country manager de MGC Colombia, le contó a P&M que la campaña abordó el acoso telefónico, un problema que, en sus palabras, "es muy minimizado". A ese caso se sumaron trabajos de reputación y PR para el centro comercial Multiplaza y para Vans, que según Pérez era "una marca que estaba súper apagada" y recuperó ventas con lanzamientos y embajadores propios.

Pérez, quien llegó desde Chile en 2024 para dirigir el área digital y creativa de la operación colombiana, atribuyó esos resultados a la misma integración que Díaz describió: "Nosotros no solamente somos una agencia de comunicaciones que tiene creatividad dentro, sino que también la vinculamos muchísimo con todo el tema de la tecnología. Eso creo que nos hace marcar un diferenciador". Aun así, puso a las personas por delante de las herramientas: "Más allá de las herramientas, nosotros creemos que lo fundamental sigue siendo entender a la persona".