Así se vive el mercadeo experiencial con Talk Media Group

Talk Media Group es una agencia integral de marketing experiencial, que conecta data, alcance y experiencia para crear soluciones más relevantes, amplificar el impacto de las marcas y generar mejores resultados para sus clientes.

La evolución de la agencia responde a una búsqueda por entender cómo llevar el trabajo con creadores de contenido más allá de los key performance indicators (KPI) tradicionales y vincularlo con otras dinámicas de las audiencias.

La compañía parte de una idea: el entretenimiento y las experiencias son un boost para los resultados del influencer marketing. Por eso, ha construido una plataforma que va más allá de los creadores, con iniciativas como su palco en el Movistar Arena, Talk House, una casa propia que funciona como laboratorio de ideas, contenidos, podcasts y eventos, y su rooftop para generar nuevos encuentros.

A esto se suman proyectos como Levanta la cabeza, junto a Marketmedios, y contenidos propios como Marketing en Pelota y Prime Marketers. Todo esto hace parte de un modelo que busca conectar el influencer marketing con diferentes plataformas y generar ese boost que permita entregar mejores resultados a las marcas.

El crecimiento de la compañía se refleja en el aumento de la facturación, la capacidad de servicio y el perfil de sus clientes, con la llegada de multinacionales reconocidas. También se evidencia en la expansión del equipo, que pasó de 30 personas el año pasado a cerca de 50 este año, y en el crecimiento de las cuentas activas, que ya supera las 35.

El concepto de agencia experiencial para Julien Gustave Roche, CEO de Talk Media Group, parte de una cultura operacional que busca hacer las cosas de manera diferente, al combinar creatividad, data y resultados.

“Creo que el secreto de una agencia de marketing experiencial es crear un ecosistema que mantenga viva el alma de lo que hacemos. Nosotros tenemos una gobernanza enfocada en hacer diferente las cosas y creemos que eso, desde el inicio, genera una conexión distinta. Somos muy obsesivos con hacerlo diferente, hacerlo bien e involucrar el alma de una idea, un evento o una campaña con la data y los resultados”, afirma Julien.

El propósito de la agencia es seguir creciendo de acuerdo con la capacidad que ha construido, fortaleciendo su presencia en Colombia y ampliando su operación en otros mercados. Actualmente, tiene presencia en Panamá, Estados Unidos (Florida), Perú, Ecuador y otros países de Latinoamérica, crecimiento que también ha sido impulsado por las marcas que han confiado en la compañía. De cara al próximo año, la apuesta está en seguir expandiéndose y sumar nuevos talentos que contribuyan al desarrollo de la industria.

Este artículo es una Colaboración paga con Talk Media Group.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.

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