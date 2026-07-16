¿Y si el retiro ya no fuera el final de la vida laboral?

Los avances en longevidad, tecnología y educación están dando paso a trayectorias más dinámicas. En este escenario, ahorrar e invertir deja de ser solo una preparación para el retiro y se convierte en una herramienta para construir libertad y oportunidades a lo largo de la vida.

El futuro ya no se parece al modelo para el que fueron diseñados los sistemas financieros del siglo XX. Vivimos más años, tenemos trayectorias laborales menos lineales, la inteligencia artificial transforma el trabajo y las tasas de natalidad disminuyen. La idea de estudiar, trabajar cuarenta años y retirarse pierde vigencia.

Las nuevas generaciones alternarán ciclos de aprendizaje, trabajo, emprendimiento y reinvención. Serán aprendices permanentes y necesitarán nuevas formas de autonomía económica.

Esto plantea una pregunta central: ¿cómo construir bienestar financiero en una vida más larga y compleja? La respuesta no se limita a una pensión. Requiere herramientas para ahorrar, invertir y tomar decisiones informadas en cada etapa. En ese contexto, Protección evoluciona.

Hace 35 años, esta administradora de fondos de pensión nació para administrar el ahorro pensional. Hoy, avanza hacia una plataforma de bienestar financiero que acompaña a las personas en sus decisiones a lo largo de la vida.

“Hoy, entendemos que el bienestar financiero va más allá del retiro. Se construye en cada decisión sobre ahorro, inversión y patrimonio. Por eso, acompañamos a las personas para planear y construir el futuro que quieren”, afirma Juan David Correa Solórzano, presidente de Protección.

El ahorro no es un fin; es una herramienta para proyectos de vida. Desde quienes comienzan hasta quienes consolidan su patrimonio, todos enfrentan decisiones que requieren acompañamiento.

Protección acompaña a 8,5 millones de clientes y administra más de 220 billones de pesos. En 2026, ya ha generado 15,3 billones de pesos en rendimientos. Más allá de cifras, la responsabilidad de Protección es la de ayudar a construir relaciones más conscientes con el dinero.

El bienestar financiero enfrenta desafíos. La educación financiera sigue siendo una barrera para tomar decisiones de largo plazo. Las brechas son evidentes, en especial para las mujeres. Solo el 20 % accede a una pensión frente al 29 % de los hombres. También hay rezagos en jóvenes: menos del 5 % ahorra. Cerrar estas brechas implica educación y acceso simple a soluciones. La tecnología ha sido clave: el 98 % de las transacciones es digital.

El bienestar financiero ya no consiste en dejar de trabajar. Es construir la libertad de elegir cómo vivir, aprender y reinventarse. Esa es la transformación en marcha. Y esa es la razón por la que Protección evoluciona junto con sus clientes. En este contexto, la planeación financiera cobra una nueva dimensión: ya no se trata de acumular recursos para una etapa final, sino de gestionar el dinero como un aliado permanente en la toma de decisiones. Esto implica entender mejor el riesgo, diversificar las inversiones y mantener la disciplina incluso en entornos de incertidumbre.

Adicionalmente, el acceso a herramientas digitales ha transformado el modo en que las personas interactúan con su dinero. Hoy es posible monitorear inversiones, recibir recomendaciones y tomar decisiones en tiempo real, lo que empodera a los individuos en la construcción de su bienestar.

Sin embargo, esta mayor disponibilidad de información también exige más criterio. Contar con acompañamiento experto se vuelve clave para interpretar el contexto económico y tomar decisiones alineadas con los objetivos personales.

A esto se suma un entorno global que cambia rápidamente. Movimientos en los mercados, tensiones geopolíticas y transformaciones tecnológicas impactan las decisiones financieras, lo que hace aún más relevante contar con una visión de largo plazo.

Por eso, construir bienestar financiero hoy implica combinar información, disciplina y acompañamiento. No se trata solo de cuánto se ahorra, sino de cómo se gestionan esos recursos en el tiempo.

Finalmente, este cambio redefine también el concepto de retiro. Más que un punto final, se convierte en una etapa flexible, en la que las personas pueden seguir activas, aportar valor y complementar sus ingresos de diferentes maneras. Esto exige repensar no solo el ahorro, sino el papel del trabajo en la vida.

En ese camino, la educación y el acceso seguirán siendo determinantes para cerrar brechas y ampliar oportunidades. Este reto involucra a personas, empresas y al país en su conjunto con impacto directo en el desarrollo económico y social.A medida que las personas viven más y cambian sus trayectorias, contar con estrategias financieras más flexibles deja de ser una opción y se convierte en una necesidad para sostener su bienestar en el tiempo. Este es el momento de repensar cómo se construye el futuro financiero.

Este artículo es una Colaboración paga con Protección.

Artículo publicado en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026.