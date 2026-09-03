WPP eliminará hasta 1.000 puestos más antes de que termine 2026

El holding británico suma este recorte a los cerca de 11.000 empleos que ha cerrado desde comienzos de 2025. La decisión hace parte de Elevate28, el plan de reestructuración que dirige Cindy Rose desde septiembre del año pasado.

WPP prepara la eliminación de hasta 1.000 puestos de trabajo en el segundo semestre de 2026, según reportó el Financial Times el 1 de septiembre con base en fuentes cercanas al proceso. El grupo no confirmó la cifra ni precisó qué operaciones o mercados quedarían afectados, y declinó comentar sobre despidos previstos para lo que resta del año.

El recorte se suma a una reducción de plantilla que empezó antes de la llegada de Cindy Rose a la dirección ejecutiva, el 1 de septiembre de 2025. Desde enero de 2025 el holding ha cerrado alrededor de 11.000 posiciones. Solo en el primer semestre de 2026 la nómina bajó en 1.267 personas, hasta 97.388 empleados al 30 de junio, un 6,4 % menos que un año antes.

Qué es Elevate28

Rose presentó Elevate28 en febrero de 2026 y advirtió entonces que la simplificación del negocio implicaría más salidas. El plan reemplaza la estructura tradicional de holding por cuatro unidades operativas: WPP Media, WPP Creative, WPP Production y WPP Enterprise Solutions, conectadas por WPP Open, la plataforma de marketing del grupo basada en inteligencia artificial.

La meta financiera es un ahorro anualizado de 500 millones de libras hacia 2028. Para 2026 el objetivo intermedio es recortar 100 millones de libras en costos. A ese componente se suma la venta de activos considerados no estratégicos, con una meta de al menos 200 millones de libras este año, y la revisión de la participación del 40 % que WPP mantiene en Kantar.

El ajuste también toca la operación inmobiliaria. El grupo tiene tres edificios en la orilla sur del Támesis, en Londres, y planea consolidarlos en dos.

El contexto de las cifras

El primer semestre de 2026 cerró con ingresos sin costos repercutidos 4,7 % por debajo del mismo periodo de 2025 y un beneficio operativo ajustado 3,4 % menor. WPP atribuyó parte de la caída a cuentas perdidas en ejercicios anteriores, entre ellas la planeación y compra de medios de Coca-Cola en Norteamérica, que pasó a Publicis.

En su comunicado de resultados del 6 de agosto, la compañía anticipó una mejora en la trayectoria de crecimiento comparable durante el segundo semestre, con una caída de ingresos comparables de un dígito bajo a medio y un margen operativo anual entre 12 % y 13 %.

Un ajuste que va más allá de WPP

Los recortes en WPP hacen parte de una contracción de empleo generalizada en la industria publicitaria. En los últimos 18 meses las principales redes han cerrado al menos 18.000 puestos, según los conteos disponibles.

Omnicom anunció cerca de 4.000 salidas tras la adquisición de IPG, y calculó que otras 10.000 posiciones quedarían afectadas por las desinversiones asociadas a la operación. John Wren, presidente y CEO del grupo, ha dicho que busca llevar la plantilla combinada a unos 105.000 empleados, frente a los 128.000 que sumaban Omnicom e IPG antes de la fusión. IPG, por su parte, redujo su nómina global en cerca de 2.000 personas desde comienzos de 2025.

Dos presiones explican el movimiento. Los anunciantes recortaron inversión y renegociaron fees, y la adopción de herramientas de inteligencia artificial en producción, planeación y compra cambió la relación entre volumen de trabajo y número de personas necesarias para ejecutarlo.

Qué significa para la región

WPP no ha detallado el impacto por mercado, y hasta el cierre de esta nota no había información sobre efectos en las operaciones de América Latina.

En la región, la estructura de WPP Media se reorganizó durante 2026. Christian Dieb Faour asumió como CEO de WPP Media México y chairman de WPP Media Colombia, y Cristian Camilo Cristancho Guzmán llegó en agosto como managing director del clúster Centro, que agrupa a Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, el Caribe, Miami y Centroamérica. Ambos nombramientos responden a la integración de capacidades que plantea Elevate28.

El punto de atención para el mercado colombiano es si la revisión del portafolio de agencias, la fase inicial del plan, alcanza a operaciones locales. WPP tiene presencia en el país con Ogilvy, VML, WPP Media y Kantar, entre otras marcas.