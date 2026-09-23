El punto de encuentro entre creatividad, tecnología e innovación

Add Media genera cambios positivos en la industria, a través de nuevas metodologías, integración tecnológica y soluciones adaptadas a las necesidades actuales demarcas e instituciones.

Desde hace 14 años, esta agencia independiente ha evolucionado junto con la industria, pasando de un enfoque en medios tradicionales a un modelo estratégico que integra tecnología, datos y creatividad para responder a las necesidades actuales de marcas e instituciones. Para Christian Andrés Ochoa Goernitz, director general y socio fundador de Add Media, la transformación del mercado abrió espacio para que las agencias independientes demostraran su capacidad de adaptación y cercanía con los clientes. “La premisa principal es la transformación, la evolución y el servicio al cliente”, asevera.

Ese crecimiento, explica, ha estado respaldado por una inversión constante en tecnología, herramientas y talento, lo que hoy les permite competir con agencias multinacionales. “Si quieres ganarte la lotería, primero tienes que comprar el tiquete”, explica al referirse a la importancia de invertir para evolucionar.

Para Christian, Add Media puede competir con cualquier multinacional en herramientas, conocimiento, equipos capacitados e innovación. Esto ha sido posible gracias a la inversión constante. Para el director, invertir es indispensable para seguir creciendo y mantenerse vigente.

Innovación basada en estrategia

La innovación, sin embargo, va más allá de incorporar tecnología. Para Christian, el verdadero diferencial está en interpretar los datos y convertirlos en decisiones estratégicas. “Cualquiera puede entregar reportes, pero si no hay un análisis del contexto, esos datos terminan siendo irrelevantes”. Por ello, la agencia desarrolla estrategias con propósito, indicadores de desempeño y enfoca-das en generar valor para sus clientes.

Considera que la inteligencia artificial es una herramienta para fortalecer el análisis y complementar los procesos creativos, siempre y cuando no sustituya el criterio humano. Advierte que el mayor riesgo es perder la capacidad de análisis y el sentido común al construir estrategias.

Con esa visión, Add Media busca consolidarse como un aliado estratégico para marcas e instituciones que requieren soluciones basadas en conocimiento, tecnología y creatividad. “La creatividad y la disciplina para mí son los motores de cualquier proyecto”, asegura. Más que competir por tamaño, su apuesta está en la capacidad de adaptación, la atención personalizada y un servicio cercano. “Todas las agencias pueden tener herramientas y gente muy talentosa, pero la atención personalizada sigue siendo lo más importante”, concluye.

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Artículo publicado en la edición #505 de agosto y septiembre de 2026.