Globant nombra a Fernando Matzkin como Chief Operating Officer para acelerar su transformación AI-Native

Fernando Matzkin, quien se desempeñó más recientemente como Chief Revenue Officer de Globant, lleva 17 años en la compañía y anteriormente lideró su crecimiento en Estados Unidos y Europa.

Globant anunció el nombramiento de Fernando Matzkin como nuevo Chief Operating Officer (COO) de la compañía. Desde este cargo, estará a cargo de aspectos relacionados con el modelo operativo, la ejecución de la estrategia y el desempeño de la organización.

Matzkin lleva 17 años vinculado a Globant y, antes de asumir esta nueva posición, se desempeñaba como Chief Revenue Officer. Durante su trayectoria en la compañía también ocupó el cargo de Chief Business Officer para Estados Unidos y Europa.

Como Chief Operating Officer, será responsable de la evolución del modelo operativo de Globant y de llevar la estrategia de la compañía a su ejecución. Entre sus funciones también estarán los estándares de entrega, el trabajo con los clientes y el desempeño comercial en mercados clave dentro del modelo de operación enfocado en industrias.

“Fernando ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de Globant durante los últimos 17 años, ayudándonos a expandir nuestro negocio y a construir relaciones duraderas con nuestros clientes (...) Su profundo conocimiento de nuestra compañía y de nuestra industria lo posiciona de manera única para ayudarnos a dar forma al próximo capítulo de Globant. Como COO, tendrá un rol clave en el avance de nuestra Visión 2030, fortaleciendo nuestra capacidad de operar y ejecutar a escala, y poniendo a Glob.AI y nuestros AI Pods en el centro de la manera en que generamos valor para nuestros clientes”, afirmó Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant.

El nombramiento hace parte de los planes de la compañía relacionados con su Visión 2030 y con la evolución de sus operaciones y servicios basados en inteligencia artificial. En este contexto, Matzkin trabajará en la implementación de iniciativas relacionadas con Glob.AI y los AI Pods, dos de los componentes de la estrategia de Globant en servicios AI-Native.

“Globant está entrando en un momento decisivo mientras construimos la próxima generación de servicios AI-Native (...) Es un honor asumir este rol y me entusiasma trabajar junto a nuestros equipos para redefinir cómo operamos en esta nueva era. Nuestro objetivo es avanzar aún más rápido, de manera más efectiva y estar más cerca que nunca de nuestros clientes, mientras los ayudamos a prepararse para lo que viene”, destacó Fernando Matzkin, Chief Operating Officer de Globant.

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