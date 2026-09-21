Santiago Cortés asumirá como CEO de Grupo TBWA Colombia

El ejecutivo colombiano, con más de 20 años de trayectoria internacional en la industria, liderará una nueva etapa de la agencia enfocada en fortalecer su propuesta creativa, estratégica y de negocio.

José Terán, CEO de Omnicom Advertising Latam, anuncia el nombramiento de Santiago Cortés como nuevo CEO de Grupo TBWA Colombia, como parte de un plan de fortalecimiento de la operación en el país y de una nueva etapa enfocada en potenciar sus capacidades, su talento y el crecimiento del negocio.

El nombramiento marca además el regreso de Cortés a Colombia después de una extensa carrera internacional desarrollada en Latinoamérica, Estados Unidos y Asia. A lo largo de más de dos décadas, el ejecutivo ha liderado equipos multiculturales, operaciones y estrategias integradas para marcas globales, combinando creatividad, efectividad y crecimiento de negocio.

“La próxima llegada de Santiago es un paso importante dentro de un plan que venimos desarrollando para fortalecer TBWA Colombia y construir su siguiente etapa de crecimiento. Su experiencia internacional, su profundo entendimiento del negocio y, especialmente, su capacidad para conectar creatividad con resultados lo convierten en un gran líder para este momento de la agencia. Santiago vuelve a su país con una mirada global, pero también con un conocimiento profundo de Colombia y de nuestra industria. Estamos muy entusiasmados de tenerlo al frente de este nuevo capítulo”. señaló José Terán, Presidente de Omnicom Advertising LATAM.

Cortés se desempeñaba hasta ahora como Chief Commerce & Growth Officer de VML México, donde lideró la integración de capacidades de commerce, creatividad y shopper marketing, además del modelo de WPP para The Coca-Cola Company en México y procesos de crecimiento de nuevos negocios. Previamente fue CEO de Geometry México entre 2019 y 2023.

Antes de asumir esa posición, lideró Geometry Perú, operación que puso en marcha desde cero en 2015 y desde la cual desarrolló una propuesta integrada de marketing y un portafolio de clientes regionales.

Una parte importante de su carrera estuvo vinculada a The Coca-Cola Company. Desde Ogilvy trabajó para la compañía en distintos mercados: comenzó en Bogotá con responsabilidades para Latinoamérica, continuó en Nueva York liderando el negocio de Coca-Cola en Estados Unidos y posteriormente se trasladó a Tokio, donde estuvo a cargo de la relación con la compañía y equipos multiculturales en Japón.

“La incorporación de Santiago reflejará nuestra ambición para TBWA Colombia y la importancia de este mercado para nuestra red. Su experiencia construyendo equipos y negocios en culturas y mercados muy diferentes, junto con su convicción sobre el poder de la creatividad para generar crecimiento, está muy alineada con lo que buscamos para TBWA. Estamos felices de darle la bienvenida y de acompañarlo en esta nueva etapa”. señaló Erin Riley, Chief Executive Officer de TBWA

La llegada de Cortés representa el primer paso efectivo de un plan que Omnicom Advertising viene desarrollando para fortalecer TBWA Colombia, consolidar sus capacidades y continuar construyendo una operación competitiva y relevante para sus clientes y para el mercado.

“Volver a Colombia después de tantos años construyendo mi carrera en diferentes mercados es también volver al lugar donde todo comenzó. Asumo este desafío con enorme entusiasmo y con la convicción de que tenemos una oportunidad muy interesante para seguir construyendo una agencia donde la creatividad tenga impacto real en el negocio de nuestros clientes, y donde el talento pueda hacer el mejor trabajo de su carrera”. expresó Santiago Cortés.

Desde su nueva posición, Cortés tendrá el desafío de liderar el próximo capítulo de la agencia, articulando creatividad, estrategia y crecimiento de negocio, además de potenciar el talento local y fortalecer la relación con los clientes de TBWA Colombia.