Xavier Serrano, John Raúl Forero y Juan Carlos Chaves renuncian a TBWA Colombia

Después de un exitoso paso por TBWA Colombia, Xavier Serrano (CEO del Grupo TBWA Colombia), John Raúl Forero (Presidente & CCO) y Juan Carlos Chaves (VP Creativo), renuncian a TBWA Colombia para emprender nuevos retos.

Durante los años que la agencia estuvo bajo su liderazgo, TBWA Colombia creció de manera exitosa incorporando nuevos clientes a su portafolio como Falabella, Alpina, Genfar, Procolombia, Europharma, Brinsa, Cabify, Vanti, Credibanco, Colfondos, Uniminuto, Ingenio Providencia y Allianz, que se sumaron al portafolio de marcas ya existente.

En palabras de Xavier Serrano

"Los líderes vemos en cada cambio de industria cinco oportunidades para los clientes y los talentos que estamos en el frente con los clientes.

Cuatro años llenos de aprendizaje, alegría y bienestar para clientes, talentos y accionistas. Despedimos a DDB en su lugar más alto de 30 años en el mercado, presentamos un nuevo TBWA y ahora energizados con los nuevos retos; así que solo agradecimientos a cada persona que se sumó en la excelencia que siempre buscamos".

La agencia, que durante años fue DDB Colombia y que este año hizo su proceso de transición a TBWA Colombia, alcanzó logros históricos como ser una de las 2 agencias más efectivas del mundo según Effie Index, una de las 20 más creativas del mundo según Cannes Lions, Global Agency to Watch en The Drum, Mejor Agencia de Latinoamérica según London International Awards, Agencia del Año en El Sol, una de las 3 mejores agencias de Iberomérica por 3 años consecutivos según El Ojo, Agencia del Año en Effie Latam, 3 veces Agencia del Año en Effie Colombia, Agencia del Año en el Festival El Dorado, 3 veces agencia destacada de Iberoamérica según Adlatina y más de 450 premios en festivales como Cannes Lions, LIA, One Show, D&AD, Clio, The Drum, Effie, El Ojo, El Sol y El Dorado.

John Raul Forero, miembro del Worldwide Creative Council de TBWA, opinó:

"Hace casi siete años tuvimos un sueño. Ser una de las agencias más creativas y efectivas del mundo. Y lo logramos durante varios años consecutivos. Hicimos historia gracias al trabajo de un gran equipo de profesionales y seres humanos no solo en la agencia sino de la mano de nuestros clientes que nunca dejaron de creer en las grandes ideas para alcanzar todos sus objetivos de negocio. Tuve también la fortuna de trabajar al lado de grandes profesionales y seres humanos no solo en la agencia, sino en el Worldwide Creative Council de DDB y TBWA liderados por Chaka Sobhani, a quien admiro profundamente y también con mi buen amigo Jose Terán con quien sostengo una gran amistad. También me llevo maravillosos recuerdos al lado de mis grandes amigos de DDB Latina. Personas increíbles con las cuales tuve el privilegio de compartir, aprender y crecer".

Por su parte, Juan Carlos Chaves dijo

"Solo tengo palabras de amor y agradecimiento con todo el maravilloso equipo de esta increíble agencia. Fueron siete años y siete meses de un proceso espectacular en todo sentido. De un brillo intenso. De muchos logros, y muchísimas personas increíbles que se quedan en mi vida para siempre. Logramos crear una cultura creativa que permeó a toda la agencia, y la llevó a convertirse en una de las mejores del mundo. Lo más lindo es dar un paso al costado sabiendo que hay un gran equipo que seguirá brillando, porque lo saben hacer perfectamente. DDB / TBWA se convirtió en mi casa, en mi vida y en un pedazo de historia que me acompañará siempre. Me voy feliz, tranquilo y lleno de motivación a dar un nuevo paso en mi carrera".

Los miembros del equipo directivo emprenderán un ambicioso proyecto y estarán en TBWA Colombia hasta finales de este mes