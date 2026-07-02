Mobile Citi reorganiza su operación y se convierte en un ecosistema de siete marcas

Mobile Citi dejó de operar únicamente como un medio digital y reorganizó su estructura para consolidarse como un ecosistema integrado por siete marcas especializadas en marketing, publicidad y tecnología. La transformación responde a un mercado en el que las estrategias de comunicación requieren combinar datos, contenido, segmentación y experiencia para conectar con audiencias cada vez más fragmentadas.

Durante años, buena parte de la conversación sobre el entorno digital estuvo centrada en formatos, plataformas y alcance. Sin embargo, la evolución de las audiencias y de los hábitos de consumo también modificó la manera en que las marcas diseñan sus estrategias de comunicación.

Actualmente, el ecosistema de Mobile Citi está conformado por siete marcas que operan desde distintos frentes. Look At Me desarrolla estrategias de presencia indoor y outdoor mediante elementos OOH integrados con IA y medición digital predictiva dentro del universo retail media, incorporando herramientas de medición y geolocalización.

G-Lou diseña estrategias de content fluence media ads a través de creadores de contenido y talentos especializados para amplificar campañas en múltiples formatos y pantallas digitales.

En el componente de datos y segmentación, Kripton funciona como una plataforma propia desarrollada por Mobile Citi que integra hipersegmentación física y digital para conectar mensajes con audiencias específicas, mientras Here desarrolla modelos de construcción de audiencias basados en ubicación y comportamiento digital.

El ecosistema también incluye a Pro Ads, enfocada en el desarrollo de formatos y soluciones publicitarias; Digital Goals, especializada en estrategias de performance; y On Play, dedicada a conectar marcas con comunidades gaming y espacios de entretenimiento digital.

La compañía señala que estas marcas operan de forma integrada para responder a recorridos de consumo cada vez menos lineales y más conectados entre canales.

Como parte de esta reorganización, Mobile Citi hace parte de Numatec Holding, grupo enfocado en el desarrollo e integración de compañías de marketing, medios y tecnología.

Más allá de un cambio organizacional, el movimiento refleja una tendencia del sector: la integración de capacidades especializadas en estructuras que buscan responder a un ecosistema digital cada vez más complejo.

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