Brand Love Index 2026: estas son las 23 marcas más amadas en Colombia

El Brand Love Index 2026 identificó 23 marcas que superaron el umbral de 80 puntos y alcanzaron los mayores niveles de vínculo emocional con los consumidores en Colombia, según la medición de Cluster Research.

La segunda edición del indicador amplió su alcance frente a la medición de 2025, que presentó un Top 20, e incorporó un diagnóstico sobre las categorías en las que la relación entre consumidores y marcas registra mayores niveles de decepción.

23 marcas entraron al grupo más querido

El grupo identificado por el Brand Love Index 2026 reúne marcas de diferentes categorías: alimentos, bebidas, tecnología, banca, seguros, vestuario, restaurantes y comercio.

Las 23 marcas son

Alpina

Arroz Diana

Natura

Coca-Cola

Águila

Haceb

Ramo

Crepes & Waffles

Nequi

Nu Bank

Seguros Sura

Frisby

Totto

Jabón Rey

D1

Kalley

Chocolatina Jumbo

Samsung

Cine Colombia

Arturo Calle

Mercado Libre

Juan Valdez

Colsubsidio.

De acuerdo con la investigación, los resultados muestran diferentes caminos para construir relevancia y cercanía. Alimentos y bebidas aparecen entre las categorías con mayor capacidad para generar vínculos emocionales, una relación que el estudio asocia con rituales familiares, celebraciones y experiencias compartidas. También aparecen con fuerza salud y belleza, tecnología y algunas marcas de servicios.

El modelo utilizado por el estudio entiende el vínculo entre consumidores y marcas como un fenómeno multidimensional. Entre las variables analizadas están la identificación y la autoidentidad, el deseo y la emoción, la integración de la marca en la vida cotidiana, el valor social, la humanización y el apego.

El estudio también mide la decepción

La segunda novedad del índice está en el análisis de las categorías donde la relación con los consumidores presenta señales de deterioro.

Según los resultados, los mayores niveles de decepción aparecen en categorías con alta interacción, fricción o dependencia del servicio. Entre ellas están comunicaciones, operadores, algunas compañías de banca y aerolíneas. Los seguros presentan un comportamiento intermedio, pese a que su relación con los consumidores suele estar asociada con momentos de alta fricción.

El estudio plantea, además, una diferencia entre reconocimiento y vínculo emocional. Una marca puede tener una buena reputación, contar con la confianza asociada a su trayectoria o ser considerada relevante y, aun así, no generar un vínculo suficiente para que el consumidor la defienda o recomiende.

La confianza presenta una diferencia marcada entre las marcas en general y aquellas que alcanzan la categoría de marcas amadas. Mientras menos del 30 % de los consumidores manifiesta confiar en las marcas en general, en las marcas amadas la confianza supera el 80 %, de acuerdo con la investigación.

Una mala experiencia no siempre rompe vínculos

El Brand Love Index 2026 también encontró que las marcas con vínculos fuertes pueden atravesar experiencias negativas sin perder necesariamente la relación con sus consumidores.

Según la investigación, los consumidores pueden reconocer errores o experiencias negativas y mantener un vínculo fuerte cuando existe un historial suficiente de experiencias positivas, respuestas oportunas y coherencia por parte de la marca.

El estudio describe este fenómeno como una especie de capital acumulado de confianza: una equivocación no necesariamente destruye el vínculo cuando la marca ha construido suficiente crédito emocional a lo largo del tiempo.

Este comportamiento también aparece en situaciones de crisis. La investigación experimental realizada para la primera edición encontró que los consumidores con un vínculo fuerte tendían a defender la marca frente a reclamos u objeciones, mientras que aquellos sin ese vínculo reaccionaban de manera más negativa.

El Brand Love busca medir valor económico

La investigación también abre una discusión sobre la relación entre el vínculo emocional y el valor económico de las marcas.

Cluster Research trabaja en simulaciones financieras para aproximarse a la relación entre la evolución del Brand Love y diferentes variables económicas de las compañías. El objetivo planteado es explorar escenarios de creación de valor y el posible impacto de la pérdida del vínculo con los consumidores.

Esta aproximación lleva la discusión desde indicadores tradicionales como el Top of Mind y el Top of Heart hacia el concepto de Top of Self, que busca identificar cuándo una marca adquiere un significado personal y representa el estilo de vida y los valores de una persona.

“El Brand Love Index no nació para hacer un ranking de marcas queridas. Nació para comprender científicamente cómo una marca pasa de ser elegida a convertirse en parte significativa de la vida de una persona, qué construye ese vínculo y qué ocurre cuando logra o pierde ese lugar”, afirma Elsa María González, CEO de Cluster Research.

Los resultados de la segunda edición del Brand Love Index fueron presentados el 17 de septiembre en Uniandinos, Bogotá, en un encuentro que reunió al programa de Maestría en Mercadeo de la Universidad de los Andes y a líderes empresariales de áreas de mercadeo, reputación y comunicación.