Del Tech Day a Pinterest: la doble apuesta de PGD por la creatividad y el performance digital

Con el Creative Hub Session: Recap Tech Day y un taller de estrategias de performance en Pinterest, Publicis Global Delivery profundizó en las dos fuerzas que hoy redefinen el marketing: la inteligencia artificial y el performance digital.

La transformación del marketing digital ya no avanza en un solo frente, mientras la inteligencia artificial está cambiando la forma en que se conciben las ideas creativas, la evolución constante de las plataformas de pauta exige nuevas capacidades para medir y optimizar sobre cada resultado. Publicis Global Delivery (PGD) respondió a ese doble desafío con dos espacios de formación que, en cuestión de días, reunieron a distintas áreas de la compañía alrededor de la innovación creativa y el performance digital.

El primero de estos espacios fue el Creative Hub Session: Recap Tech Day, realizado el 26 de agosto en Bogotá, bajo modalidad híbrida para conectar simultáneamente a equipos de LATAM. La sesión contó con la participación de los speakers Estevan Diavanera, Head of Art para Stellantis y John Ortiz Senior Data Science Analyst de PGD para Publicis Collective, junto a un panel de invitados internos de distintas verticales. Durante el encuentro, el equipo repasó los principales avances en Inteligencia Artificial, marketing e innovación, y profundizó en cómo el Product Engineering está transformando la manera en que se diseñan, prototipan y ejecutan las estrategias digitales de la compañía, desde la conceptualización creativa hasta la implementación técnica.

“La inteligencia artificial dejó de ser una promesa a futuro para convertirse en una herramienta de trabajo diaria. Espacios como el Tech Day nos permiten bajar esa conversación a la práctica: mostrarle al equipo qué está cambiando, qué herramientas ya están disponibles y cómo eso se traduce en mejores ideas y procesos más ágiles.” Menciona Juan Garavito, Senior UX Designer para Digitas US de Publicis Global Delivery y quien participó en el evento.

El segundo espacio tuvo lugar el 1 de septiembre en Bogotá, “Del Pin al Performance: maximiza el impacto en Pinterest”, un taller exclusivo dictado de principio a fin por el equipo de Pinterest, al que fue invitado un grupo diferentes áreas de PGD. La compañía abrió sus puertas directamente a la plataforma para llevar al equipo un conocimiento de primera mano, sobre

cómo diseñar y medir estrategias de performance dentro de Pinterest.

La jornada avanzó de manera progresiva, comenzó con una explicación a fondo de cómo funciona Pinterest como canal publicitario, continuó con la construcción de las bases y señales necesarias para una medición confiable, y siguió con el diseño de sistemas de referencia para evaluar resultados con mayor precisión. Uno de los momentos centrales fue la ejecución práctica de campañas a través de Pinterest Performance+, la solución de automatización de la plataforma orientada a resultados, que el equipo pudo probar de primera mano. El cierre estuvo dedicado a la iteración y la optimización continua, con demostraciones en vivo, actividades interactivas y casos reales que le permitieron al equipo de PGD llevarse aprendizajes aplicables desde el primer día.

Entre los aprendizajes más destacados quedaron herramientas de medición como Pinterest Tag y Conversions API, que abren la puerta a recomendaciones más precisas para las estrategias de pauta digital que se ejecutan día a día. Para PGD, contar con un espacio de formación dictado directamente por el equipo de Pinterest es una oportunidad concreta para acercar a su gente al conocimiento técnico más actualizado de la plataforma y fortalecer así su criterio experto en cada campaña.

“El performance ya no se mide al final de la campaña, se construye desde el primer clic. Entender a fondo cómo funcionan las métricas de medición de cada plataforma es lo que nos permite pasar de ejecutar pauta a diseñar estrategia.” Agrega David Pérez, Media Delivery Director de Publicis Global Delivery.

Con estos dos espacios, PGD reafirma que la formación continua no es una iniciativa aislada, sino un eje transversal de su cultura, de la mano de la innovación creativa y del rigor analítico, la compañía continuará impulsando encuentros que mantengan a su equipo a la vanguardia de la industria digital y listo para responder a los retos que vendrán.

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