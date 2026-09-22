Diana Wiest asume como CMO del grupo Popsy

Diana Wiest asumirá como CMO del grupo Popsy desde el 23 de septiembre, con el objetivo de fortalecer sus marcas y acompañar la expansión de la compañía.

La ejecutiva trabajará de la mano de Carlos Londoño, presidente del grupo, y de los accionistas, con el propósito de continuar el posicionamiento de las marcas Popsy y Cookie Jaar, así como acompañar el crecimiento de la compañía en los mercados donde tiene presencia.

Estoy muy feliz de asumir este reto, en una compañía colombiana que tiene todo para llevar sabor y momentos de felicidad a muchas partes del mundo. Popsy es una empresa que genera alegría y momentos memorables, y este propósito conecta conmigo, con mi esencia, con mi alegría

Afirma Wiest.

Un regreso a la industria de alimentos

La llegada de Wiest al grupo Popsy representa también su regreso a la industria de alimentos, sector en el que comenzó parte de su trayectoria profesional con experiencias en compañías como Alpina y Mercado.

El buen hijo regresa a casa’, dicen por ahí, y regresar a la industria de alimentos me llena de felicidad. Es retornar a mis inicios, es volver a tocar a millones de personas con sabores, es volver a los puntos de venta, a las cadenas y a una comunicación deliciosa

Agrega.

Su experiencia profesional también incluye cargos en sectores como tecnología, bebidas y servicios financieros, desde los que ha trabajado en estrategia de marketing, medios, transformación digital y construcción de marcas.

Experiencia en marketing y transformación digital

Entre 2023 y 2025, Wiest se desempeñó como chief marketing officer de Scotiabank Colpatria, donde lideró la estrategia de marketing y publicidad del banco y trabajó en el posicionamiento del área como aliado estratégico del comité directivo. Durante su primer año, reportó un aumento del awareness publicitario del puesto ocho al cinco y un cumplimiento de los objetivos de negocio del 190 %.

Previamente, entre 2022 y 2023, ocupó el cargo de head of agencies & partners para Colombia, Centroamérica y el Caribe en Google. Allí lideró la operación con las principales agencias de medios, además de iniciativas relacionadas con transformación digital y el posicionamiento de Google como socio tecnológico.

Entre 2020 y 2022 fue head of media & digital de AB InBev (Bavaria), donde trabajó en la estrategia full funnel para negocios B2C y B2B, creó el Digital Synergy Center y desarrolló un modelo de operación de medios y digital bajo un esquema híbrido.

Con esta experiencia, Wiest llega al grupo Popsy para liderar la estrategia de marketing de la compañía y acompañar sus próximos pasos de expansión en nuevos mercados.

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