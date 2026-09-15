EVA Love Edition 2026 reúne creatividad y emprendimiento en Bogotá

La feria reúne más de 520 emprendimientos, 100 propuestas gastronómicas y experiencias de libre acceso en un circuito de 15.000 m².

EVA Love Edition 2026 se desarrolla en Bogotá con una propuesta que integra emprendimiento, diseño, gastronomía, entretenimiento y experiencias para el público. La feria, que tiene lugar del 10 al 13 y del 17 al 20 de septiembre, conecta a más de 520 marcas y emprendimientos en un circuito de más de 15.000 m², desde el bulevar del Parque de la 93 hasta el Pabellón 94.

Bajo el concepto The Grand Season, esta edición busca ampliar la idea del amor hacia diferentes formas de conexión: con una marca, un objeto, un lugar, una experiencia, una persona o incluso con una nueva versión de uno mismo.

La feria proyecta recibir más de 320.000 visitantes durante sus dos fechas. La cifra parte del comportamiento registrado en la Spring Edition, que recibió más de 300.000 personas, de las cuales 80.000 recorrieron el espacio EVA Home & Decor.

Más de 520 emprendimientos participan

La oferta de Love Edition está compuesta por emprendimientos de moda, hogar y decoración, gastronomía, joyería, accesorios, belleza y bienestar. Entre las marcas seleccionadas están Delirium Jackets, Atenea, Agybo, Plug-E, Sinestesia Designs, Andrea Amarillo, Alanna, Amézquita, Bethel, Sol & Neptuno, By Ana Plata, Court, Renesme Hairclips, Gal By Hipnos, Seeds, Andrea Milano 1932, NNT Lab, Quinto Elemento, Sofia Llanos, Marea Magdalena, The Nylon Club, Rad Kiddo, Feroz, Populachos, Vibes, Tu Mesa Home, Thermomix, Soleé, Sanse & Co, Obra Maestra y LIN, entre otras.

La curaduría de EVA contempla criterios como innovación, autenticidad, proceso creativo, diferenciación, calidad, ADN de marca, propuesta visual y capacidad de conectar con las audiencias.

Dentro del circuito también se encuentra EVA Home & Decor, un espacio de 900 m² dedicado a propuestas de mobiliario, diseño y decoración. Esta categoría continúa ganando relevancia dentro de la feria y reúne marcas relacionadas con la manera en que los consumidores habitan y diseñan sus espacios.

La gastronomía amplía la experiencia

La oferta gastronómica reúne 100 marcas entre alimentos preparados, postres, bebidas y café. El recorrido incluye Café Rosa, Café Bistró, Café Camelia y Petit & Gastronomía, además de las zonas ubicadas en los pabellones 94 y Home & Decor.

Entre las propuestas participantes se encuentran Dolce Vegan Bakery, Fruto de Cacao, Midori Matcha, Premium Lechona Gourmet, SK Churrería, La Vasca, Rojo Sánduches, Triu Raclette Cheese, Papas Belgas, Entre Ríos Ginebra de Autor, Nami & Matcha, Petite Creperie, Colo Coffee, Momotea, Ceviche House Bogotá, Rebelión, Nia Amazonia, Alma Silvestre y Sanse & Co, entre otras.

La edición también reúne emprendimientos liderados por creadoras de contenido y personalidades. Eleonora Morales participa con Garaje Sale by EM; Kika Nieto, con 6:21 Hair Care; Paula Andrea Betancourt, con InPiel; y Alejandra Azcárate, con Beauty Boost. A ellas se suman Ana & Virginia y Viviana Grondona.

The Grand Season lleva el amor a la feria

El concepto creativo de esta edición parte de una idea amplia del amor, que no se limita a las relaciones de pareja. Para EVA, este puede encontrarse en una marca, un regalo, un objeto, un lugar, una conexión inesperada o un momento que se quiere conservar.

La propuesta visual de The Grand Season toma referencias de las grandes mascaradas europeas, los jardines franceses y los encuentros sociales. Antifaces, perlas, moños, copas, plumas, relojes, candelabros y flores hacen parte de la ambientación, acompañados por una paleta que combina rosados empolvados, verdes inspirados en jardines, dorados y tonos vino.

Con esta puesta en escena, los diferentes espacios de la feria mantienen una narrativa común alrededor del descubrimiento, el encuentro y la conexión con las propuestas participantes.

Música, invitados y experiencias en vivo

El entretenimiento es otro de los componentes de Love Edition. Más de 30 artistas y músicos locales hacen parte de la programación, que incluye presentaciones, masterclasses y encuentros abiertos al público.

La agenda también cuenta con invitados como Jorge Rausch, Mabel Moreno, Sebastián Martínez, Malejo Cangrejo y Dani Llach, quienes se suman a una programación que busca extender la experiencia más allá de la oferta comercial.

Las marcas aliadas también desarrollan activaciones dentro del circuito. Droguerías Cafam recrea una experiencia inspirada en el Centro Vacacional Cafam Melgar y su Fórmula del Bienestar; Coordinadora propone actividades relacionadas con el juego y el movimiento; Krups presenta Coffee Crush, con un coffee bar de cold brew y bebidas calientes; y Schwarzkopf desarrolla “Tu ticket, tu recorrido, tu suerte”, una experiencia por estaciones que termina con una dinámica sorpresa.

A la edición se suman aliados como T-fal, Vichy, Zephir, Cubitt, Cámara de Comercio de Bogotá, Bancolombia, Savvy, Dabalash, Tuboleta, L’Occitane, Lunia, Kare, BoConcept, Shark, Ninja e Hindú, entre otros.

EVA mantiene su componente social

La dimensión social también hace parte de la edición. Durante las dos fechas está presente Misión Nutrición, iniciativa enfocada en combatir la desnutrición infantil en Bogotá mediante donaciones, redistribución y educación alrededor de una alimentación digna.

Durante la primera fecha también participan Fundación Unidos para Sonreír y Art Down, que se integran a la programación social de la feria.

Love Edition 2026 continuará con su segunda fecha del 17 al 20 de septiembre en el circuito que conecta el Parque de la 93 con el Pabellón 94. Mientras la feria avanza, EVA mantiene su apuesta por reunir en un mismo espacio emprendimiento, creatividad, gastronomía, diseño, entretenimiento y experiencias alrededor de las marcas locales.

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