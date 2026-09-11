Seis formas de activar la memoria colectiva: el cartel del Cordillera leído como caso de marca

Caifanes, Fobia, Miguel Mateos, Mägo de Oz, Calamaro y el reencuentro de Poligamia comparten fin de semana en el Simón Bolívar. Cada uno activa un recuerdo distinto por un mecanismo distinto, y ahí hay un manual para las marcas que patrocinan festivales.

El Festival Cordillera celebra su quinta edición este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, con más de 30 artistas repartidos en partes iguales entre las dos jornadas y un aforo esperado de 78.000 personas.

La programación, organizada por Páramo Presenta bajo el concepto "El Futuro Es Latino", reúne a artistas que debutaron con cuarenta años de diferencia y que, en la práctica, convocan a públicos de diferentes generaciones.

Lo anterior es exactamente la operación que intenta una marca cuando patrocina un festival: comprar acceso simultáneo a varias cohortes generacionales sin que ninguna sienta que el mensaje está dirigido a otra. Cordillera lo resuelve con curaduría y estrategia.

Ese archivo propio es lo que cada banda del cartel administra a su manera. De los 40 artistas programados, seis sirven particularmente bien para este análisis: Caifanes, Fobia, Miguel Mateos, Mägo de Oz, Calamaro y Poligamia llevan entre veinticinco y cuarenta años en circulación, siguen llenando un escenario sin depender de material nuevo, y cada uno lo sostiene por una vía distinta.

Seis nombres, seis mecanismos

Caifanes:el activo distintivo intacto.

Bastan tres segundos de guitarra para que un público sepa qué banda está sonando. Los mexicanos llegan al escenario principal con un catálogo que no fue actualizado para sonar contemporáneo, y esa decisión es la que sostiene el reconocimiento.

La lectura de marca es directa: los activos distintivos que son un color, un sonido, una tipografía, una forma de firmar, rinden por acumulación, y cada rediseño que los reinicia devuelve la marca a cero en reconocimiento. Antes de refrescar una identidad, conviene medir cuánto reconocimiento está cargando cada elemento que se piensa mover.

Fobia: el humor como antídoto contra la solemnidad.

La banda mexicana siempre trató su propio repertorio con distancia irónica, y por eso su regreso nunca sonó a homenaje póstumo. Las marcas que vuelven a su archivo con solemnidad producen piezas de museo; las que vuelven con humor producen conversación. El tono con el que una marca se cita a sí misma define si el recuerdo se siente vivo o embalsamado.

Miguel Mateos: el significado que se mueve con el oyente.

"Cuando seas grande" se publicó en 1986 y le hablaba a alguien que todavía no lo era. Cuarenta años después, la canta gente que ya crió hijos. La letra no cambió; cambió quién la escucha. Un activo de marca funciona igual: el empaque que hoy despierta ternura era, en su momento, un empaque cualquiera. La marca que entiende ese desplazamiento tiene contenido; la que insiste en el significado original tiene un dato de archivo.

Mägo de Oz: el fandom como comunidad con reglas propias.

Los españoles arrastran una audiencia con códigos de vestuario, rituales y lenguaje interno que se sostienen desde hace tres décadas. No es un segmento demográfico, es una comunidad. Para una marca, la diferencia práctica está en qué se patrocina: una época se compra con referencias estéticas; una comunidad se gana respetando lo que ya hace sin pedir permiso.

Andrés Calamaro: el catálogo reordenado bajo una idea nueva.

El argentino llega el sábado con la gira Como Cantor, con la que ya recorrió Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, en lugar de un formato de grandes éxitos. La diferencia importa: un repertorio conocido presentado bajo una premisa actual se lee como obra, mientras el mismo repertorio sin premisa se lee como repetición. Las marcas tienen el mismo dilema cada vez que reeditan un producto descontinuado: la reedición sola dura un ciclo de prensa, la reedición con una idea encima dura una campaña.

Poligamia: la escasez como mecanismo.

La banda bogotana se separó en 1998 y desde entonces sus reencuentros han sido contados y son los 20 años de Mi generación en 2016, el Día de Rock Colombia en 2018, el Festival Cassette en 2019. Se presenta el sábado en el escenario Cocuy, entre 6:45 y 7:45 de la noche, mientras Andrés Cepeda vuelve el domingo como solista. La carga emocional del reencuentro depende de que sea infrecuente. Una marca que vive en modo retro permanente pierde el efecto por saturación: la edición limitada funciona porque es limitada.

Qué compra una marca cuando patrocina un cartel generacional

La respuesta honesta es que no compra el público del festival; compra franjas horarias con composiciones distintas. El público de Poligamia a las 6:45 de la tarde del sábado y el de Beéle a las 10:30 de la noche del mismo día comparten boleta y poco más: edad, referentes, motivo de compra, disposición a hacer fila en una activación.

El diseño del recinto de esta edición muestra que los organizadores ya operan con esa lógica. Además de los cuatro escenarios habituales que son Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy, la quinta edición suma dos espacios temáticos: el Coke Studio y Club Macondo, curado por Carlos Vives alrededor de una idea explícitamente noventera. La marca deja de ser un logo en una pantalla y pasa a ser un lugar con nombre propio dentro del parque, con curaduría y horario.

Los demás patrocinadores trabajan con activos distintos. Grupo Aval y dale! entraron por acceso: preventa exclusiva para tarjetahabientes sobre el 70% del aforo. PepsiCo llevó su portafolio con Gatorlit, Papas Margarita, Doritos y DeTodito, con activaciones gastronómicas y, en la Aldea Sostenible liderada por Páramo Impacta, un módulo de captación de agua lluvia desarrollado con Ekomuro H2O+. En paralelo, el festival compensará 2.800 toneladas de carbono con Klik y Biofix para proyectos de conservación en el Chocó Biogeográfico.

Tres entradas distintas al mismo evento: prioridad de compra, presencia de producto y agenda ambiental. Ninguna depende del cartel; todas dependen de qué activo tiene la marca para poner sobre la mesa.

El archivo que las marcas ya tienen y usan poco

La conversación sobre nostalgia suele empezar por licenciar una canción o firmar a un artista de catálogo. Es la ruta más cara y la menos propia. Hay un inventario anterior que la mayoría de marcas con más de veinte años en Colombia tiene guardado y subutilizado:

El jingle y la música publicitaria. Piezas que la gente todavía canta completas, con derechos que en muchos casos ya son de la marca.

Las mascotas y personajes retirados. Personajes que salieron de circulación por un cambio de agencia y que siguen vivos en la memoria de quienes crecieron con ellos.

Los empaques y tipografías anteriores. El activo más barato de reactivar y el que produce reconocimiento más rápido en anaquel.

El archivo audiovisual. Comerciales de los ochenta y noventa que hoy circulan en YouTube subidos por terceros, sin curaduría ni contexto de la marca dueña.

Los patrocinios históricos. Equipos, torneos, conciertos y programas que la marca acompañó durante años y que hoy nadie en el equipo actual recuerda haber financiado.}

Los productos descontinuados. Referencias que salieron por razones de portafolio y que conservan demanda documentada en redes.

El punto común es la propiedad. Un recuerdo que la marca ayudó a construir se puede reactivar sin negociar con nadie; un recuerdo prestado se alquila cada vez.

La caricatura aparece cuando la referencia es solamente estética como un filtro de VHS, una tipografía de píxeles o una paleta ochentera sobre una marca que no existía en esa década producen una pieza decorativa. El público reconoce la época y no reconoce a la marca dentro de ella, que es el resultado contrario al buscado.

Hay una prueba simple antes de aprobar una campaña de este tipo: preguntar si el recuerdo le pertenece a la marca o si lo está alquilando; si el equipo puede documentar con archivo propio lo que la pieza está evocando; y si alguien que vivió esa época reconocería el detalle o lo leería como disfraz.

Cordillera funciona porque cada banda del cartel trae su propio archivo y nadie está interpretando la nostalgia de otro: ese es el estándar.

Cinco preguntas que toda marca debe hacer antes de firmar el patrocinio

¿A qué franja horaria del cartel corresponde el público objetivo, y el contrato permite concentrar inversión ahí?

¿Qué activo propio entra al festival: producto, acceso, contenido, infraestructura o curaduría?

¿La medición está montada por escenario y hora, o por asistencia total del evento?

¿Qué queda después del domingo: base de datos, contenido con vida útil, relación con una comunidad?

¿El vínculo con el género o la época que patrocina es documentable en la historia de la marca?

De esas cinco respuestas depende que el patrocinio se pueda evaluar con criterios propios de la marca, y no solamente con los indicadores de asistencia que reporta el organizador.