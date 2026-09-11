Festival Cordillera 2026: el mercadeo cultural detrás de una activación que la gente recuerda

La memoria de marca se apoya en significados que la audiencia ya tenía antes de que la marca llegara. Ese principio explica por qué dos activaciones con presupuestos parecidos rinden distinto en recordación.

El Festival Cordillera celebra su quinta edición el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, bajo el lema "El Futuro Es Latino" y con un concepto curatorial que rinde homenaje a las aguas del sur.

Más de 30 artistas en cuatro escenarios convocan a una audiencia multigeneracional que llega con referentes formados. Alrededor de los conciertos opera un circuito de marcas de banca, licores, alimentos y ropa que en dos días tiene que resolver la misma pregunta de negocio: cuántas de las personas que pasen por sus espacios van a recordar, semanas después, quién les dio la experiencia. La respuesta se decide con las herramientas del mercadeo cultural.

Qué es el mercadeo cultural

La definición más extendida describe el mercadeo cultural por dos vías: la promoción de bienes y servicios culturales, festivales, museos, teatros, editoriales, artistas que aplican herramientas de mercadeo para atraer público y sostener sus proyectos, y la adaptación de una estrategia comercial a los códigos culturales de una audiencia: símbolos, lenguaje, música, referentes territoriales, memoria compartida.

En la práctica de una activación, las dos vías ocurren al mismo tiempo y sobre el mismo objeto. Un festival como Cordillera es un producto cultural que se promociona con herramientas de mercadeo y, simultáneamente, la plataforma donde marcas de banca, licores, alimentos y ropa adaptan su comunicación a los códigos de la audiencia que ese producto convocó.

El patrocinio comercial financia parte de la manifestación cultural, y la manifestación cultural entrega a la marca el significado que su comunicación necesita. Cada parte está en los dos lados de la operación.

De ahí se desprende el criterio de trabajo: el mercadeo cultural consiste en administrar un intercambio en el que promocionar cultura y usar cultura ocurren en la misma operación. Ese intercambio se mide en varias monedas. El asistente de un festival paga boleta, y además entrega tiempo, atención, memoria y contenido propio a la experiencia y a las marcas que la rodean.

Por qué la cultura produce recuerdo

Un recuerdo se forma con más fuerza cuando el estímulo se conecta con una red de significados previa. Una marca que muestra un logo en una valla le pide al consumidor que construya una asociación desde cero. Una marca que trabaja con un ritmo, un plato, una fiesta o un personaje que la audiencia ya reconoce se engancha a una estructura de memoria existente, y el costo cognitivo de recordarla baja.

Ahí está la ventaja del mercadeo cultural sobre otros formatos de activación: el trabajo de codificación emocional ya lo hizo la cultura. Lo que la marca aporta es el vínculo entre ese significado y su propio nombre.

Ese vínculo se construye o se pierde en cinco decisiones de diseño:

1. Leer el relato del escenario antes de entrar

Todo escenario cultural llega con un relato propio. La edición 2026 del Cordillera rinde homenaje a las aguas del sur y a los caminos por los que viajaron instrumentos, bailes y canciones en América Latina; sus escenarios llevan nombres de montañas del continente y su zona comercial se organiza como mercadito latino. Ese relato define qué tiene sentido dentro del parque y qué se lee como importado.

La investigación cultural previa cumple una función operativa: establece qué significa cada elemento dentro de la comunidad que lo produce. Colores, instrumentos, platos, tejidos y fechas tienen usos, jerarquías y contextos. El insumo puede venir de curaduría local, de conversaciones con portadores de tradición o de trabajo con aliados que ya operan en la escena. Su costo suele ser menor al de la producción, y determina si el resto del presupuesto rinde.

Una marca que toma un símbolo sin ese trabajo produce una pieza estéticamente correcta que la audiencia local lee como ajena. Esa lectura se traduce directamente en baja atribución.

2. Trabajar el símbolo, en lugar de decorar con él

La diferencia práctica entre una activación con raíz cultural y una con estética cultural está en dónde aparece el elemento. Cuando el referente entra en el producto, la operación cambia con él. En Cordillera, la propuesta gastronómica de Doritos, por ejemplo, incorpora recetas inspiradas en lechona y birria: el código local entra en la fórmula, en el sabor y en la experiencia de consumo. Cuando el mismo referente aparece solo en el vinilo de un módulo, funciona como decoración y desaparece de la memoria con el desmonte.

El criterio de decisión es simple: si el elemento cultural se puede reemplazar por otro sin que la activación cambie, todavía es decoración.

3. Definir el papel de la marca dentro de la cultura

La pregunta que más ordena el diseño es qué posición ocupa la marca en el relato: anfitriona, plataforma, curadora, aliada o protagonista. Cada opción tiene consecuencias medibles sobre el recuerdo.

Como plataforma, el caso del naming de escenario, como el Aconcagua de Grupo Aval o el formato Coke Studio, la marca compra visibilidad amplia con interacción baja: aparece en programación, mapas y publicaciones, sin que el asistente haga nada con ella. Como anfitriona de un espacio con identidad propia, Club Macondo, de Club Colombia, o la Fogata Adidas, gana atribución a cambio de una audiencia más pequeña. Como aliada de un proyecto cultural o ambiental, construye asociación de atributo a mediano plazo.

El riesgo se reparte entre los extremos: una marca que se borra del relato produce experiencias memorables sin dueño. Una marca que se pone al centro de una manifestación cultural que no le pertenece produce rechazo en la comunidad que la sostiene. El punto de equilibrio suele estar en aparecer con claridad en los momentos donde el asistente está más activo.

4. Elegir un activo cultural propio y repetirlo

La recordación se apoya en elementos que el consumidor recupera sin esfuerzo: un nombre, un objeto, un sonido, un color, un formato de fotografía. Las activaciones que mejor rinden concentran la inversión en uno o dos de estos activos y los sostienen sin cambios entre ediciones.

Los espacios con denominación propia dentro de un festival trabajan sobre ese principio. Un nombre que además funciona como referencia cultural compartida, una casa, una fogata, un mercado, se instala más rápido que un claim publicitario, porque el público ya sabe qué es y qué se hace ahí.

5. Diseñar para que la cultura se practique

La cultura se recuerda cuando se hace. Comer, bailar, aprender un paso, preparar algo, personalizar un objeto y llevárselo producen huella; observar una exhibición produce tráfico. Los formatos de participación como talleres, muestras gastronómicas, procesos productivos abiertos, personalización de empaques, degustaciones guiadas convierten al asistente en productor de su propio recuerdo, con la marca dentro del proceso.

Un criterio práctico para evaluar un concepto en la mesa de mercadeo es qué hace el asistente con las manos, qué se lleva consigo y qué le cuenta a alguien al día siguiente. Si las tres respuestas son débiles, el diseño sigue en fase de montaje escenográfico.

La continuidad como parte del método

Pertenecer al relato de un escenario cultural requiere volver. La presencia recurrente construye asociación por acumulación y reduce el costo de reconocimiento en cada edición. Una marca que llega una vez compra atención; una marca que llega cinco años seguidos con el mismo lenguaje empieza a formar parte de la experiencia que el público espera.

Esto tiene efecto directo sobre la planeación: un compromiso plurianual con un mismo escenario suele rendir más en recordación que la misma inversión repartida entre eventos distintos cada año.

Cómo se comprueba el recuerdo

El balance de una activación cultural necesita indicadores que vayan más allá del tráfico registrado en sitio:

Recordación espontánea y asistida a las dos y a las ocho semanas.

Atribución correcta de marca: quiénes identifican sin ayuda a la marca responsable de la experiencia.

Asociaciones de atributo: qué valores le asignan a la marca quienes participaron frente a quienes no.

Contenido generado por los asistentes con mención o activo de marca visible, medido en volumen y en permanencia.

Percepción de la comunidad cultural involucrada, recogida con los aliados locales.

Búsquedas de marca en los días posteriores, comparadas con el período base.

Los dos primeros responden la pregunta central, y el resto explica por qué el resultado fue el que fue.

Riesgos frecuentes

Tres situaciones aparecen con regularidad en los balances posteriores.

La primera es la activación diseñada para la cámara, que rinde en registro fotográfico y deja poco material de participación.

La segunda es el uso de elementos culturales sin acuerdos ni retribución con quienes los producen, algo que hoy tiene consecuencias reputacionales medibles.

La tercera es el cambio de concepto entre ediciones, que reinicia el proceso de recordación cada año.

Lo que queda

Una activación construida desde el mercadeo cultural funciona cuando la marca entiende el relato del escenario al que entra, mete el referente cultural dentro del producto en lugar de ponerlo encima, define con claridad qué papel ocupa, concentra la inversión en un elemento recuperable de memoria y vuelve al año siguiente con el mismo lenguaje. El recuerdo es el resultado de esas decisiones, tomadas en la mesa de planeación mucho antes del montaje.