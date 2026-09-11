Gabriel Badagnani presidirá el jurado de la primera edición de los Best Branding Awards Colombia

El consultor y académico, cofundador de Oulalab y una de las figuras que ha acompañado el programa desde su creación en Chile, encabezará la evaluación de los casos inscritos en el país. El proceso se desarrolla en dos fases, septiembre y octubre, y culmina con la ceremonia del 19 de noviembre en Bogotá.

Los Best Branding Awards® (BBA) Colombia, organizados por Grupo Valora en alianza con P&M, ya tienen presidente de jurado para su edición inaugural: Gabriel Badagnani, cofundador de Oulalab y profesor de branding en la Universidad del Desarrollo.

Badagnani conoce el certamen desde adentro: presidió el jurado de los Best Branding Awards Chile en 2024 y ha cumplido funciones de comisario y de dirección del board del programa dentro de Valora, incluida la versión de Ecuador.

Su trayectoria profesional incluye años como managing director en FutureBrand y la cofundación de Brandsight en 2022 junto a Máximo Rainuzzo e Isabel Blasco, spin-off surgido de las operaciones de Interbrand en México, Argentina y Chile, donde se desempeñó como COO. Desde marzo de 2026 es cofundador de Oulalab.

En entrevistas anteriores, Badagnani ha insistido en que el valor de una marca dejó de medirse por su identidad visual. "Hace 25 años, la marca era un logo; después fue transformándose en cómo la marca cumple su promesa a través de su identidad. Hoy, la marca es el negocio mismo", dijo en 2023 al hablar de la relación entre gestión de marca y resultados de compañía.

Qué evaluará el jurado

Los casos postulados, abiertos a empresas, consultoras, estudios de diseño, agencias, profesionales independientes y startups con máximo cinco años de constitución, se califican sobre tres ejes: el desafío que originó el proyecto, la idea central que lo articula y la solución con la que se implementó en los distintos puntos de contacto de la marca.

Las categorías se agrupan en cinco áreas de acción marcaria: creación de nuevas marcas, extensiones de marca o de línea, rebrandings y reposicionamientos, marcas de startups, y adaptaciones locales de marcas globales. Por encima de todas ellas está el Best of the Year, que se otorga al caso más destacado entre los ocho puntajes más altos de las categorías ganadoras y que queda a discreción del Gran Jurado.

El jurado colombiano reúne a directivos, profesionales y académicos nacionales e internacionales de branding, estrategia, marketing y negocios.

El circuito regional

BBA nació en Chile de la mano de Valora y en 2026 completó seis ediciones en ese mercado. Colombia y Perú se sumaron este año al circuito, que ya incluía a Ecuador y México, este último estrenó su primera versión en 2025. Adicionalmente, Centroamérica tiene confirmada su primera ceremonia para 2027.

La edición chilena de julio pasado introdujo cambios que anticipan la evolución del formato: nuevas categorías, criterios de impacto, un formulario de postulación simplificado y dos instancias de deliberación del jurado. Desde 2027, el certamen incorporará distinciones de oro y plata en cada categoría.

La ceremonia de premiación de los Best Branding Awards Colombia 2026 se realizará el jueves 19 de noviembre.