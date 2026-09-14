Qué compraron las marcas en el Cordillera 2026: el mapa del patrocinio

El Festival Cordillera cerró el domingo su quinta edición con un impacto económico proyectado de $108.942 millones para Bogotá. Dentro de esa cifra opera una segunda economía que rara vez se reporta: la de las marcas que compran espacio, nombre y experiencia dentro del recinto. El modelo comercial del fin de semana permite verla completa

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico proyectó para esta edición una asistencia de 90.000 personas durante las dos jornadas del 12 y 13 de septiembre, con un impacto económico de $108.942 millones para la ciudad, un incremento nominal del 46 % frente a los $74.647 millones registrados tras la edición de 2025.

El perfil de ese público explica el atractivo comercial. Cerca de 36.000 asistentes serían visitantes: 26,3 % desde otras ciudades de Colombia y 13,7 % del exterior, unas 23.670 y 12.330 personas. Ese grupo tendría un gasto promedio de $998.000 por persona, prácticamente el doble de los $478.000 estimados para quienes residen en Bogotá. Aunque representan cuatro de cada diez asistentes, concentrarían $47.500 millones, el 58 % del impacto total, frente a los $34.137 millones de los 54.000 bogotanos.

Del impacto proyectado, $81.601 millones corresponden al gasto de los asistentes, con $61.775 millones en consumo directo de alimentación, bebidas, transporte, compras y alojamiento, y $27.341 millones a la organización y producción del festival. Las estimaciones oficiales hablan además de más de 3.000 empleos asociados al evento.

Los cuatro niveles del paquete comercial

El Cordillera 2026 organizó el patrocinio en capas distintas, cada una con una contraprestación diferente.

Naming de escenario. La edición sumó dos espacios temáticos: Coke Studio y La Tierra del Olvido, esta última curada por Carlos Vives, además del Club Macondo by Club Colombia. Coke Studio, la plataforma musical de Coca-Cola, no se limitó a poner el nombre: programó el sábado 12 con Chonto DJ, Cumbieros x María Fuell, Claumart, Herencia de Timbiquí y Martín Velilla. El mapa oficial del recinto registró también un escenario AVAL, con la zona de comidas ubicada a su lado.

Exclusividad de categoría y lanzamiento de producto. Buchanan's Pineapple entró como patrocinador oficial y usó el festival para presentar la bebida en el mercado. Su territorio fueron las dos zonas VIP, con degustaciones, activaciones con premios, DJs y espacios diseñados para redes sociales, además del cóctel Pineapple Spritz , Buchanan's Pineapple, prosecco y agua tónica, disponible en barra.

Operación e infraestructura. Coca-Cola apoyó la instalación de 150 puntos ecológicos y cuatro centros de acopio para separación y aprovechamiento de residuos, y el escenario Coke Studio funcionó con un sistema híbrido de granja solar, baterías y respaldo energético, en alianza con Páramo Impacta y SETIE. PepsiCo, junto a Ekomuro H2O+, instaló en la Aldea Sostenible , liderada por Páramo Impacta, un módulo de captación de agua lluvia con capacidad de almacenamiento de hasta 750 litros y potencial de recolección mensual de 4.000 litros. La edición compensó 2.800 toneladas de carbono con Biofix y Klik, esta última con una experiencia pedagógica para los asistentes.

Boletería como canal. Grupo Aval, los bancos Aval y dale! operaron como aliados del evento en la preventa, con el 70 % del aforo disponible para esas franquicias antes de la apertura al público general.

El perímetro está blindado

La exclusividad de los patrocinadores está protegida por contrato. Las condiciones de venta de boletería establecen que las dinámicas promocionales, activaciones de marca y demás acciones comerciales orientadas a generar visibilidad están estrictamente limitadas a los patrocinadores oficiales del evento, y que la boleta no confiere ningún derecho de explotación comercial ni licencia de uso del nombre del evento, del artista o de Páramo Presenta. Cualquier venta corporativa de boletería debe acordarse directamente y por escrito con la productora.

El patrocinio en esta edición dejó de ser presencia visual para convertirse en tres cosas distintas: curaduría , producto, e infraestructura. Para las marcas, eso significa comprar horas de permanencia y contenido propio en lugar de impactos; a lo anterior se suman los leads en vivo durante el festival, y los leads e información de primera mano posterior al festival que Páramo le entrega a cada marca. Para la productora, significa que las líneas de sostenibilidad y operación del festival pasaron a ser inventario comercializable.