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Ganadores Effie Colombia 2026: los 113 casos premiados en la vigésima edición

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Ganadores Effie Colombia 2026: los 113 casos premiados en la vigésima edición

En su vigésima edición, Effie Awards Colombia entregó 113 premios y coronó con el Gran Effie a Aguardiente Amarillo de Manzanares, en una noche en la que Netflix fue Marca del Año y ABInBev Bavaria, Anunciante del Año, mientras los reconocimientos de agencia se repartieron entre Sancho BBDO como Agencia del Año, Fantástica como Agencia Independiente y BBDO Worldwide como Network del Año. Esta es la lista completa de ganadores, categoría por categoría.

Juanita Rico
 septiembre 10, 2026

En el marco de sus dos décadas de historia, Effie Awards Colombia convocó a los líderes de la industria para reconocer las estrategias que demostraron que las grandes ideas generan resultados y construyen valor sostenible para las marcas.

Bajo el liderazgo de la ANDA, el programa continúa guiando la conversación hacia la efectividad, motivando a toda la cadena de valor a demostrar cómo las ideas y acciones de marketing generan resultados para las marcas.

Teniendo como escenario el Country Club de Bogotá, la noche de premiación de Effie Awards Colombia 2026 reunió a los principales representantes de marcas, agencias y medios para reconocer 113 casos de éxito que marcaron la pauta de efectividad en el último año.

La conmemoración de estas dos décadas cobró relevancia global con la asistencia de Traci Alford, CEO de Effie Worldwide, quien celebró el liderazgo del país. Por su parte, Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA, resaltó cómo esta noche de reconocimientos sintetiza 20 ediciones de trayectoria para el sector comercial colombiano. "Llegar a la vigésima edición de los Effie Awards en Colombia demuestra cómo este programa ha formado y transformado nuestra industria. A lo largo de estos años, hemos logrado que el sector se enfoque de manera contundente en los resultados medibles, demostrando que el mercadeo impulsa el crecimiento económico y la competitividad del país".

Los máximos reconocimientos de la vigésima edición fueron:

  • Gran Effie: Aguardiente amarillo de manzanares, y de Colombia. Industria Licorera de Caldas y CJ Comunicaciones.
  • Anunciante del Año: ABInBev Bavaria
  • Marca del Año: Netflix
  • Agencia del Año: Sancho BBDO
  • Agencia Independiente del Año: Fantástica
  • Network del Año: BBDO Worldwide

El Gran Effie: una marca regional que se volvió argumento nacional

El máximo galardón de la noche fue para Aguardiente amarillo de manzanares, y de Colombia, de la Industria Licorera de Caldas con CJ Martins (CJ Comunicaciones), inscrito en la categoría Éxito Sostenido. La elección tiene una lectura de fondo para la industria: el Gran Effie no premió un lanzamiento ni una activación puntual, sino la consistencia de una plataforma de marca a lo largo del tiempo, que es justamente el criterio que Effie ha empujado durante veinte ediciones.

Es además el único caso que combina una categoría de trayectoria con el reconocimiento mayor, en una edición donde el resto de las estatuillas altas se concentró en contenido de marca, experiencias y social media.

ABInBev Bavaria, Anunciante del Año: 19 premios y nueve marcas

La cervecera fue el anunciante más premiado de la edición con 19 reconocimientos: 6 oro, 4 plata y 9 bronce, repartidos entre nueve marcas. Poker, Club Colombia y la corporativa Bavaria empataron con cuatro cada una; Aguila sumó dos; y Aguila Light, Costeña, TaDa, Pilsen y la alianza Wingo & Corona aportaron una cada una.

Sus oros llegaron por El Juego del Calamar reclutó al amigo faltón (Poker), De UGC a CGC (Club Colombia), La Reina del Carnaval que no se ve en televisión (Aguila), Destino Oculto 2 (Wingo & Corona), Aguila Light: ahora sabes cuándo "la fría" es realmente helada y Cuando se trata de tomar cerveza, la tienda primero (Bavaria).

La diferencia entre Bavaria y Netflix explica por qué Effie entrega los dos reconocimientos por separado: el de anunciante mide la capacidad de una compañía para producir efectividad en todo su portafolio y en categorías tan distintas como shopper, innovación, estacional y bien social; el de marca mide la fuerza de un solo nombre. Bavaria compitió en 15 categorías; Netflix concentró todo en dos campañas.

Otro elemento del caso Bavaria es el peso de su agencia interna: DraftLine Colombia firmó como agencia líder en seis de esos 19 premios y aparece como contribuyente en varios más, con TBWA y DAVID liderando cuatro cada una y Zenith como socio recurrente de medios.

Netflix, Marca del Año: cinco premios y una sola idea

Netflix cerró la noche con cinco estatuillas, tres oros y dos platas, y prácticamente todas salieron de la misma campaña. Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO, ganó oro en Influencer Marketing, en Nuevo Producto/Servicio - Lanzamientos y en Social Media, y plata en Gran Idea de Medios. A eso se suma la plata de Stranger Things: El Upside Down se toma Colombia en Engaged Community – Servicios.

El dato dice algo sobre cómo se construyó ese liderazgo: Netflix no llegó con un portafolio amplio compitiendo en muchos frentes, sino con una idea capaz de sostenerse ante jurados de disciplinas distintas. Medusa fue evaluada como caso de influencers, como lanzamiento, como estrategia de medios y como contenido social, y superó el corte en las cuatro.

Sancho BBDO, Agencia del Año, y consistencia para ganar

Sancho BBDO cerró la noche con 13 premios, 5 oro, 4 plata y 4 bronce. Sancho concentró su cosecha en Netflix, Postobón y PepsiCo; TBWA la distribuyó entre ABInBev Bavaria, RCN, ProColombia, Cabify, Genfar, O Boticário y Alpina.

Detrás quedaron TBWA, que sumó 4 oro, 5 plata y 4 bronces, DraftLine Colombia con 10, DAVID y Proximity BBDO con 8, Havas con 7, y LEO y Fantástica con 6. El conteo corresponde a las agencias acreditadas como líderes; si se suman las apariciones como agencia contribuyente, DraftLine y Zenith escalan varias posiciones.

Sancho, la agencia más premiada en los 20 años de Effie Colombia, mostró que es una compañía de publicidad que entiendo como ejecutar creatividad al servicio del negocio de sus clientes.

Fantástica, Agencia Independiente del Año: seis premios en tres campañas

Fantástica llegó a Agencia Independiente del Año con seis premios producidos por tres campañas: Pregúntele a un colombiano por jabón rey y Quiero ser amigo del rey, para Gradezco, y el trabajo de Lenovo con Lan party y La amarás. Es la relación más alta de la edición entre estatuillas y número de casos.

Sus dos oros salieron de la misma marca, Jabón Rey ganó en Productos y Servicios del Hogar y en Respuesta a la Crisis con el mismo caso, mientras que Lenovo le dio oro en Marketing a Jóvenes y platas en Marketing Experiencial y en Software y Aplicaciones. Con seis estatuillas quedó al nivel de LEO y por encima de VML y Mediahub, todas parte de redes internacionales.

BBDO Worldwide, Network del Año: dos operaciones que suman 21

El reconocimiento a BBDO Worldwide como Network del Año se sostiene en la suma de sus dos operaciones locales: los 13 de Sancho BBDO más los 8 de Proximity BBDO, para un total de 21 premios, el más alto de cualquier red en la edición.

El aporte de Proximity estuvo concentrado en Burger King, con los tres oros de Brayan King, el empleado del mes en Promociones, Real Time Marketing y Restaurantes y Comida Rápida, además del bronce de Ahora sí llegamos a algún Pereira. A eso sumó platas con Kia, Buchanan's y Smirnoff.

Las campañas más premiada: Medusa y Brayan King

Dos casos cerraron la noche con cuatro estatuillas cada uno. Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO para Netflix, sumó tres oros y una plata en cuatro categorías. Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO para Burger King, alcanzó también cuatro: oro en Promociones, Real Time Marketing y Restaurantes y Comida Rápida, más bronce en Social Media.

Ambas comparten un rasgo: son ideas que se inscribieron en categorías de naturaleza distinta y funcionaron en todas.

Lista completa de ganadores por categoría

Automotriz

  • Plata - La moto que logró mover con flow a toda una compañía, de Piso 2 Agencia, para Hero Motos
  • Plata - Silencio, por favor, de Proximity BBDO, para Kia

Bajo Presupuesto

  • Plata - Los vuelos del Capibara, de Super, para JetSMART
  • Bronce - Cómo rentabilizar un lapsus digital con inversión mínima y eficiencia máxima, de The Juju, para Gala
  • Bronce - Paquetes de Vacaciones Obligatorias, de Name, con Lateral Producciones, para Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

Bebidas Alcohólicas

  • Plata - La historia que el país quisiera reescribir, de Proximity BBDO y PHD, con Alina Vélez Comunicaciones, para Buchanan's
  • Bronce - La verdadera Filosofría que está conectando con los Gen Z, de DAVID, con Parche Films y Zenith, para Costeña

Bebidas No Alcohólicas

  • Oro - Hipinto; ¡Soy Leopardo y Punto!, de Sancho BBDO y OMD, para Hipinto
  • Bronce - La despedida del logo de Pepsi, de Sancho BBDO y Mediahub, para PepsiCo

Branded Content

  • Oro - El Juego del Calamar reclutó al amigo faltón, de TBWA y DraftLine Colombia - ABInBev, con Zenith, para Poker
  • Oro - ¿Tu personaje favorito se murió? ¡Felicitaciones, ganaste!, de TBWA, para RCN
  • Plata - Para eso, Brilla, de Havas, con Noad Creative, Dirty Kitchen, Imaginamos y Accenture Song, para Brilla Gases de Occidente

Comercio Digital

  • Plata - "NO APTOS": cómo Hero motos convirtió el "no califican" en crecimiento digital, de Piso 2 Agencia, para Hero Motos
  • Plata - Paquetes de Vacaciones Obligatorias, de Name, con Lateral Producciones, para Cámara Colombiana de Comercio Electrónico
  • Bronce - Me vale cero. La campaña que le dio valor al cero, de Cheil, con Proud Content, para Samsung Electronics
  • Bronce - Ofertas del mundo, de Super y Universal McCann, para Mercado Libre

Cuidado de Mascotas

  • Bronce - Cuando redefinir la nutrición cambió el rumbo del negocio, de Universal McCann, para Dog Chow

Cultura y Arte

  • Oro - El futurx es latino de Festival Cordillera, de Paramo Lab, con Rebold y ROAR, para Páramo Presenta
  • Plata - La Reina del Carnaval que no se ve en televisión, de DAVID, para Aguila

Data Driven Media

  • Plata - Los animales saben algo que los humanos no, de TBWA y Quiroga Medios, para ProColombia
  • Plata - Para eso, Brilla, de Accenture Song y Havas, con Noad Creative, para Brilla Gases de Occidente

David y Goliat - Productos

  • Oro - El aroma que se enfrentó a los líderes del detergente, de LEO y Spark Foundry, para Blancox
  • Plata - Amor Prohibido, Colombina x Chocorramo, de Planta 8, con Ramo, para Helados Colombina

David y Goliat - Servicios

  • Oro - Con Bre-B ahora el mundo es más Nu, de Mediahub, con Initiative y Monks, para Nu
  • Oro - El club que construyó una hinchada antes del primer partido, de Buentipo, con Spectro, Diptongo, Pupila y Tres Coronas, para Inter de Bogotá
  • Plata - Cuando la estrategia venció al músculo financiero, de The Juju y Havas Media, para Banco Caja Social
  • Bronce - Le ganamos la carrera al precio, de TBWA, con Luther Films, para Cabify

Deportes y Entretenimiento

  • Plata - El club que construyó una hinchada antes del primer partido, de Buentipo, con Spectro, Diptongo, Pupila y Tres Coronas, para Inter de Bogotá
  • Plata - Gatorade; hidratante de Lucho y de todos los Luchos, de Sancho BBDO y Mediahub, para Gatorade

Engaged Community - Productos

  • Oro - De UGC a CGC (Colombians Generated Content), de DraftLine Colombia - ABInBev, para Club Colombia
  • Plata - ALL STAR: El viral de Chuck Taylor, de COMMIC, para Converse
  • Plata - Quiero ser amigo del rey, de Fantástica, con Quiroga Medios, para Jabón Rey
    Bronce - Hipinto; ¡Soy Leopardo y Punto!, de Sancho BBDO y OMD, para Hipinto

Engaged Community - Servicios

  • Plata - El club que construyó una hinchada antes del primer partido, de Buentipo, con Spectro, Diptongo, Pupila y Tres Coronas, para Inter de Bogotá
  • Plata - Stranger Things: El Upside Down se toma Colombia, de Sancho BBDO y Dentsu, con A Seis Grados, para Netflix

Éxito Sostenido

  • Oro - Aguardiente amarillo de manzanares, y de Colombia, de CJ Martins, para Aguardiente Amarillo de Manzanares
  • Oro - Lo santandereano se acompaña ¡con Hipinto y punto!, de Sancho BBDO y OMD, para Hipinto
  • Plata - Bon Yurt ft. La fórmula para la generación que se aburre de todo, de DAVID, con Starcom, Doppio y Match Agency, para Bon Yurt
  • Plata - De Nicho a Ícono: La fórmula integral que multiplicó el valor de Quesos del Vecchio, de VML, con Woods & Trees, para Quesos Del Vecchio
  • Bronce - Drácula: la leyenda que se reinventa cada octubre, de Meals de Colombia, con Havas, para Drácula
  • Bronce - Un Buendía no termina: del café tradicional, a llenar la vida de sabores y colores, de Libertad Agencia, para Café Buendía

Gran Idea de Medios

  • Plata - Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO y Dentsu, para Netflix

Influencer Marketing

  • Oro - Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO y A Seis Grados, con Dentsu, para Netflix
  • Plata - Apostar por alguien políticamente incorrecto y salir ganando, de LEO, con Starcom, para DaviPlata
  • Bronce - Unbranded Challenge: El resultado que habló antes que la marca, de Havas, para Natura

Internet y/o Telecomunicaciones

  • Plata - Mientras ellos instalaban excusas, nosotros disparamos las altas un +56%, de VML y Havas Media, con Duro Estudio, para Movistar

Marketing a Jóvenes

  • Oro - Lan party - un evento de 1995 para salvar el 2025, de Fantástica, con Bombai y Loymark, para Lenovo
  • Plata - Bon Yurt Buuumbástico, el primer Bon Yurt con sonido, de DAVID, con Starcom y Match Agency, para Bon Yurt
  • Plata - La WAR-DIENTE es real, de Proximity BBDO y PHD, con Alina Vélez Comunicaciones, para Smirnoff
  • Bronce - Cómo Jumbo y Ryan Castro convirtieron la cultura en ventas, de Compañía Nacional de Chocolates, con VML, para Jumbo
  • Bronce - Poker x Koaj: La colección más "Aesthetic", de DraftLine Colombia - ABInBev y TBWA, con Akimbo, para Poker

Marketing Estacional - Productos

  • Plata - El Juego del Calamar reclutó al amigo faltón, de TBWA y DraftLine Colombia - ABInBev, con Zenith, para Poker
  • Plata - La mesa más incómoda, de TBWA y TracyLocke, para O Boticário
  • Bronce - Cuida a los que te cuidaron, de TBWA, para Genfar
  • Bronce - Gatorade; hidratante de Lucho y de todos los Luchos, de Sancho BBDO y Mediahub, para Gatorade

Marketing Estacional - Servicios

  • Plata - 14 Papayazos Bailables, de Zing by Nequi, con ROAR, Viply Marketing, Globant Gut y Edelman, para Nequi
  • Bronce - La lata del campeón era cuestión de fe, de DraftLine Colombia - ABInBev, para TaDa

Marketing Experiencial - Productos

  • Oro - La Reina del Carnaval que no se ve en televisión, de DAVID, para Aguila
  • Plata - El primer Serum Facial que no se pauta: se juega, de Zenith, con Publicis Play y Goldfish, para Garnier
  • Plata - Lan party - un evento de 1995 para salvar el 2025, de Fantástica, con Bombai y Loymark, para Lenovo

Marketing Experiencial - Servicios

  • Oro - Destino Oculto 2: el primer viaje donde la experiencia empezó antes del despegue, de Havas, para Wingo & Corona

Marketing Innovation Solutions

  • Bronce - El Fin de: 'La crema de leche se me cortó', de VML, con LDM Digital, EssenceMediacom y Pato Influencer Marketing, para Alquería
  • Bronce - Y para recuperar el césped del Atanasio, Pilsen, de DraftLine Colombia - ABInBev, con Monks, para Pilsen

Nuevo Producto/Servicio: Extensión de Línea

  • Oro - Cuando revivimos a un prócer para revivir las ventas de una leche, de Havas, para Freskaleche
  • Oro - Dos Cremas, Doble Ganancia: El fin del mito de 'una para todo', de VML y Pato Influencer Marketing, con LDM Digital y EssenceMediacom, para Alquería
  • Plata - Los secretos de Drácula se escaparon del congelador, de Meals de Colombia, con Havas, para Drácula
  • Plata - Tus Gaseosas favoritas, ahora se mastican Grissly x Postobón, de Planta 8, para GrisslyxPostobón
  • Bronce - Amor Prohibido – Collab Chocoramo x Colombina, de Planta 8, con Ramo, para Helados Colombina
  • Bronce - Club Colombia Esmeralda: Una Joya Líquida, de DraftLine Colombia - ABInBev, para Club Colombia

Nuevo Producto/Servicio: Lanzamientos

  • Oro - Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO, para Netflix

Omnichannel Shopper Solution

  • Oro - Aguila Light: ahora sabes cuándo "la fría" es realmente helada, de DAVID, con Zenith y Alina Vélez Comunicaciones, para Aguila Light
  • Bronce - El Club para los Fanáticos de la Cerveza, de DAVID, con Zenith, DraftLine Colombia - ABInBev, Akira Cine y Alina Vélez Comunicaciones, para Bavaria

Performance Marketing

  • Bronce - Crazy Deals: Cómo un canal de notificaciones se volvio el mayor activo de conversión en la historia de Rappi, de Baboom Marketing, para Rappi

Positive Change Bien Social - Diversidad, Equidad e Inclusión

  • Oro - Este caso lo hicimos TODOS JUNTOS, de McCann, con MyCelia Creative, para Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO)

Positive Change Bien Social - Marcas

  • Oro - Cuando se trata de tomar cerveza, la tienda primero, de TBWA, con Zenith, para Bavaria

Positive Change Bien Social Sin Ánimo de Lucro

  • Oro - Este caso lo hicimos TODOS JUNTOS, de McCann, con MyCelia Creative, para Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO)
  • Bronce - Tu tarea es brillar, de Piso 2 Agencia, con Pick Dream y Secretaría de Educación de Cali, para Colegio Colombo Británico

Productos y Servicios del Hogar

  • Oro - Pregúntele a un colombiano por jabón rey, de Fantástica, con Quiroga Medios, para Jabón Rey
  • Bronce - Si huele a limpio, huele a victoria, de LEO y Spark Foundry, para Blancox

Productos y Servicios para el Cuidado de la Salud y Bienestar

  • Plata - En el Carnaval de Barranquilla, un Gaviscon y a vacilar, de Havas, para Gaviscon
    Plata - Recetando credibilidad para ganar Share, de VML y Starcom, para Glucerna
  • Bronce - La primera píldora de información, de Sancho BBDO, para Amgen

Promociones

  • Oro - Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO, para Burger King
  • Oro - Cómo MILO Shoes cambió la cancha de las promociones en Colombia, de Ogilvy y Universal McCann, para MILO
  • Plata - Poker x Koaj: La colección más "Aesthetic", de DraftLine Colombia - ABInBev y TBWA, con Akimbo, para Poker
  • Bronce - El Club para los Fanáticos de la Cerveza, de DAVID, con Zenith, DraftLine Colombia - ABInBev, Akira Cine y Alina Vélez Comunicaciones, para Bavaria
  • Bronce - La Búsqueda del Tesoro Colombiano, de DraftLine Colombia - ABInBev, para Club Colombia

Real Time Marketing

  • Oro - Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO, para Burger King
  • Plata - Explicando la IA con manzanas: Desafiando el status quo en tiempo real, de Cheil, con Babel y Starcom, para Samsung Electronics

Renacimiento

  • Oro - Le ganamos la carrera al precio, de TBWA, con Luther Films, para Cabify
  • Plata - Manzana Postobón; La manzana que nos une, de Sancho BBDO y OMD, para Manzana Postobón
  • Bronce - Cuando un prócer de la patria le devolvió el equity a una leche, de Havas, para Freskaleche

Reputación Corporativa

  • Oro - El A-POLLO que blindó la reputación de Frisby, de ISM Innova Social Marketing y OMD, para Frisby
  • Plata - Yo soy de aquí, de Trineo.TV, para McDonald's
  • Bronce - Cuando se trata de tomar cerveza, la tienda primero, de TBWA, con Zenith, para Bavaria
  • Bronce - De una marca conocida a una marca que emociona, de McCann, para Politécnico Grancolombiano

Respuesta a la Crisis

  • Oro - Pregúntele a un colombiano por jabón rey, de Fantástica, con Quiroga Medios, para Jabón Rey

Restaurantes y Comida Rápida

  • Oro - Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO, para Burger King
  • Bronce - Ahora sí llegamos a algún Pereira, de Proximity BBDO, para Burger King
  • Bronce - La hamburguesa que trasciende y se vuelve INSIGNIA, de Industria de Restaurantes Casuales, para El Corral

Seguros

  • Plata - Anuncios de ansiedad, de LEO, con Starcom, para Seguros Bolívar

Servicios Financieros

  • Oro - "NO APTOS": cómo Hero motos convirtió el "no califican" en crecimiento digital, de Piso 2 Agencia, para Hero Motos
  • Oro - Cualquier cosa, por Nequi, de Zing by Nequi y Edelman, con Creamos Agencia, OMD, Globant Gut y Viply Marketing, para Nequi
  • Bronce - 14 Papayazos Bailables, de Zing by Nequi, con ROAR, Viply Marketing, Globant Gut y Edelman, para Nequi
  • Bronce - El día en que los colombianos pidieron que les sacaran una tarjeta roja, de LEO, con Starcom, para DaviPlata

Snacks, Postres y Golosinas

  • Plata - Un Big Bang de entretenimiento, de TBWA y Starcom, con TracyLocke, para Alpina
  • Bronce - Solo Oreo es Oreo, de Le Pub y Spark Foundry, con PXP, para Oreo

Social Media

  • Oro - El día en que los colombianos pidieron que les sacaran una tarjeta roja, de LEO, con Starcom, para DaviPlata
  • Oro - Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO, para Netflix
  • Plata - De UGC a CGC (Colombians Generated Content), de DraftLine Colombia -ABInBev, para Club Colombia
  • Bronce - Amor sin interés, de Super y Universal McCann, para Mercado Libre
  • Bronce - Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO, para Burger King

Software y Aplicaciones

  • Plata - La amarás: De "podría vivir sin ella" a "la necesito", de Fantástica, con Loymark, para Lenovo
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