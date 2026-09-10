Ganadores Effie Colombia 2026: los 113 casos premiados en la vigésima edición

En su vigésima edición, Effie Awards Colombia entregó 113 premios y coronó con el Gran Effie a Aguardiente Amarillo de Manzanares, en una noche en la que Netflix fue Marca del Año y ABInBev Bavaria, Anunciante del Año, mientras los reconocimientos de agencia se repartieron entre Sancho BBDO como Agencia del Año, Fantástica como Agencia Independiente y BBDO Worldwide como Network del Año. Esta es la lista completa de ganadores, categoría por categoría.

En el marco de sus dos décadas de historia, Effie Awards Colombia convocó a los líderes de la industria para reconocer las estrategias que demostraron que las grandes ideas generan resultados y construyen valor sostenible para las marcas.

Bajo el liderazgo de la ANDA, el programa continúa guiando la conversación hacia la efectividad, motivando a toda la cadena de valor a demostrar cómo las ideas y acciones de marketing generan resultados para las marcas.

Teniendo como escenario el Country Club de Bogotá, la noche de premiación de Effie Awards Colombia 2026 reunió a los principales representantes de marcas, agencias y medios para reconocer 113 casos de éxito que marcaron la pauta de efectividad en el último año.

La conmemoración de estas dos décadas cobró relevancia global con la asistencia de Traci Alford, CEO de Effie Worldwide, quien celebró el liderazgo del país. Por su parte, Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA, resaltó cómo esta noche de reconocimientos sintetiza 20 ediciones de trayectoria para el sector comercial colombiano. "Llegar a la vigésima edición de los Effie Awards en Colombia demuestra cómo este programa ha formado y transformado nuestra industria. A lo largo de estos años, hemos logrado que el sector se enfoque de manera contundente en los resultados medibles, demostrando que el mercadeo impulsa el crecimiento económico y la competitividad del país".

Los máximos reconocimientos de la vigésima edición fueron:

Gran Effie: Aguardiente amarillo de manzanares, y de Colombia. Industria Licorera de Caldas y CJ Comunicaciones.

Aguardiente amarillo de manzanares, y de Colombia. Industria Licorera de Caldas y CJ Comunicaciones. Anunciante del Año : ABInBev Bavaria

: ABInBev Bavaria Marca del Año: Netflix

Netflix Agencia del Año: Sancho BBDO

Sancho BBDO Agencia Independiente del Año : Fantástica

: Fantástica Network del Año: BBDO Worldwide

El Gran Effie: una marca regional que se volvió argumento nacional

El máximo galardón de la noche fue para Aguardiente amarillo de manzanares, y de Colombia, de la Industria Licorera de Caldas con CJ Martins (CJ Comunicaciones), inscrito en la categoría Éxito Sostenido. La elección tiene una lectura de fondo para la industria: el Gran Effie no premió un lanzamiento ni una activación puntual, sino la consistencia de una plataforma de marca a lo largo del tiempo, que es justamente el criterio que Effie ha empujado durante veinte ediciones.

Es además el único caso que combina una categoría de trayectoria con el reconocimiento mayor, en una edición donde el resto de las estatuillas altas se concentró en contenido de marca, experiencias y social media.

ABInBev Bavaria, Anunciante del Año: 19 premios y nueve marcas

La cervecera fue el anunciante más premiado de la edición con 19 reconocimientos: 6 oro, 4 plata y 9 bronce, repartidos entre nueve marcas. Poker, Club Colombia y la corporativa Bavaria empataron con cuatro cada una; Aguila sumó dos; y Aguila Light, Costeña, TaDa, Pilsen y la alianza Wingo & Corona aportaron una cada una.

Sus oros llegaron por El Juego del Calamar reclutó al amigo faltón (Poker), De UGC a CGC (Club Colombia), La Reina del Carnaval que no se ve en televisión (Aguila), Destino Oculto 2 (Wingo & Corona), Aguila Light: ahora sabes cuándo "la fría" es realmente helada y Cuando se trata de tomar cerveza, la tienda primero (Bavaria).

La diferencia entre Bavaria y Netflix explica por qué Effie entrega los dos reconocimientos por separado: el de anunciante mide la capacidad de una compañía para producir efectividad en todo su portafolio y en categorías tan distintas como shopper, innovación, estacional y bien social; el de marca mide la fuerza de un solo nombre. Bavaria compitió en 15 categorías; Netflix concentró todo en dos campañas.

Otro elemento del caso Bavaria es el peso de su agencia interna: DraftLine Colombia firmó como agencia líder en seis de esos 19 premios y aparece como contribuyente en varios más, con TBWA y DAVID liderando cuatro cada una y Zenith como socio recurrente de medios.

Netflix, Marca del Año: cinco premios y una sola idea

Netflix cerró la noche con cinco estatuillas, tres oros y dos platas, y prácticamente todas salieron de la misma campaña. Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO, ganó oro en Influencer Marketing, en Nuevo Producto/Servicio - Lanzamientos y en Social Media, y plata en Gran Idea de Medios. A eso se suma la plata de Stranger Things: El Upside Down se toma Colombia en Engaged Community – Servicios.

El dato dice algo sobre cómo se construyó ese liderazgo: Netflix no llegó con un portafolio amplio compitiendo en muchos frentes, sino con una idea capaz de sostenerse ante jurados de disciplinas distintas. Medusa fue evaluada como caso de influencers, como lanzamiento, como estrategia de medios y como contenido social, y superó el corte en las cuatro.

Sancho BBDO, Agencia del Año, y consistencia para ganar

Sancho BBDO cerró la noche con 13 premios, 5 oro, 4 plata y 4 bronce. Sancho concentró su cosecha en Netflix, Postobón y PepsiCo; TBWA la distribuyó entre ABInBev Bavaria, RCN, ProColombia, Cabify, Genfar, O Boticário y Alpina.

Detrás quedaron TBWA, que sumó 4 oro, 5 plata y 4 bronces, DraftLine Colombia con 10, DAVID y Proximity BBDO con 8, Havas con 7, y LEO y Fantástica con 6. El conteo corresponde a las agencias acreditadas como líderes; si se suman las apariciones como agencia contribuyente, DraftLine y Zenith escalan varias posiciones.

Sancho, la agencia más premiada en los 20 años de Effie Colombia, mostró que es una compañía de publicidad que entiendo como ejecutar creatividad al servicio del negocio de sus clientes.

Fantástica, Agencia Independiente del Año: seis premios en tres campañas

Fantástica llegó a Agencia Independiente del Año con seis premios producidos por tres campañas: Pregúntele a un colombiano por jabón rey y Quiero ser amigo del rey, para Gradezco, y el trabajo de Lenovo con Lan party y La amarás. Es la relación más alta de la edición entre estatuillas y número de casos.

Sus dos oros salieron de la misma marca, Jabón Rey ganó en Productos y Servicios del Hogar y en Respuesta a la Crisis con el mismo caso, mientras que Lenovo le dio oro en Marketing a Jóvenes y platas en Marketing Experiencial y en Software y Aplicaciones. Con seis estatuillas quedó al nivel de LEO y por encima de VML y Mediahub, todas parte de redes internacionales.

BBDO Worldwide, Network del Año: dos operaciones que suman 21

El reconocimiento a BBDO Worldwide como Network del Año se sostiene en la suma de sus dos operaciones locales: los 13 de Sancho BBDO más los 8 de Proximity BBDO, para un total de 21 premios, el más alto de cualquier red en la edición.

El aporte de Proximity estuvo concentrado en Burger King, con los tres oros de Brayan King, el empleado del mes en Promociones, Real Time Marketing y Restaurantes y Comida Rápida, además del bronce de Ahora sí llegamos a algún Pereira. A eso sumó platas con Kia, Buchanan's y Smirnoff.

Las campañas más premiada: Medusa y Brayan King

Dos casos cerraron la noche con cuatro estatuillas cada uno. Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO para Netflix, sumó tres oros y una plata en cuatro categorías. Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO para Burger King, alcanzó también cuatro: oro en Promociones, Real Time Marketing y Restaurantes y Comida Rápida, más bronce en Social Media.

Ambas comparten un rasgo: son ideas que se inscribieron en categorías de naturaleza distinta y funcionaron en todas.

Lista completa de ganadores por categoría

Automotriz

Plata - La moto que logró mover con flow a toda una compañía, de Piso 2 Agencia, para Hero Motos

Plata - Silencio, por favor, de Proximity BBDO, para Kia

Bajo Presupuesto

Plata - Los vuelos del Capibara, de Super, para JetSMART

Bronce - Cómo rentabilizar un lapsus digital con inversión mínima y eficiencia máxima, de The Juju, para Gala

Bronce - Paquetes de Vacaciones Obligatorias, de Name, con Lateral Producciones, para Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

Bebidas Alcohólicas

Plata - La historia que el país quisiera reescribir, de Proximity BBDO y PHD, con Alina Vélez Comunicaciones, para Buchanan's

Bronce - La verdadera Filosofría que está conectando con los Gen Z, de DAVID, con Parche Films y Zenith, para Costeña

Bebidas No Alcohólicas

Oro - Hipinto; ¡Soy Leopardo y Punto!, de Sancho BBDO y OMD, para Hipinto

Bronce - La despedida del logo de Pepsi, de Sancho BBDO y Mediahub, para PepsiCo

Branded Content

Oro - El Juego del Calamar reclutó al amigo faltón, de TBWA y DraftLine Colombia - ABInBev, con Zenith, para Poker

Oro - ¿Tu personaje favorito se murió? ¡Felicitaciones, ganaste!, de TBWA, para RCN

Plata - Para eso, Brilla, de Havas, con Noad Creative, Dirty Kitchen, Imaginamos y Accenture Song, para Brilla Gases de Occidente

Comercio Digital

Plata - "NO APTOS": cómo Hero motos convirtió el "no califican" en crecimiento digital, de Piso 2 Agencia, para Hero Motos

Plata - Paquetes de Vacaciones Obligatorias, de Name, con Lateral Producciones, para Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

Bronce - Me vale cero. La campaña que le dio valor al cero, de Cheil, con Proud Content, para Samsung Electronics

Bronce - Ofertas del mundo, de Super y Universal McCann, para Mercado Libre

Cuidado de Mascotas

Bronce - Cuando redefinir la nutrición cambió el rumbo del negocio, de Universal McCann, para Dog Chow

Cultura y Arte

Oro - El futurx es latino de Festival Cordillera, de Paramo Lab, con Rebold y ROAR, para Páramo Presenta

Plata - La Reina del Carnaval que no se ve en televisión, de DAVID, para Aguila

Data Driven Media

Plata - Los animales saben algo que los humanos no, de TBWA y Quiroga Medios, para ProColombia

Plata - Para eso, Brilla, de Accenture Song y Havas, con Noad Creative, para Brilla Gases de Occidente

David y Goliat - Productos

Oro - El aroma que se enfrentó a los líderes del detergente, de LEO y Spark Foundry, para Blancox

Plata - Amor Prohibido, Colombina x Chocorramo, de Planta 8, con Ramo, para Helados Colombina

David y Goliat - Servicios

Oro - Con Bre-B ahora el mundo es más Nu, de Mediahub, con Initiative y Monks, para Nu

Oro - El club que construyó una hinchada antes del primer partido, de Buentipo, con Spectro, Diptongo, Pupila y Tres Coronas, para Inter de Bogotá

Plata - Cuando la estrategia venció al músculo financiero, de The Juju y Havas Media, para Banco Caja Social

Bronce - Le ganamos la carrera al precio, de TBWA, con Luther Films, para Cabify

Deportes y Entretenimiento

Plata - El club que construyó una hinchada antes del primer partido, de Buentipo, con Spectro, Diptongo, Pupila y Tres Coronas, para Inter de Bogotá

Plata - Gatorade; hidratante de Lucho y de todos los Luchos, de Sancho BBDO y Mediahub, para Gatorade

Engaged Community - Productos

Oro - De UGC a CGC (Colombians Generated Content), de DraftLine Colombia - ABInBev, para Club Colombia

Plata - ALL STAR: El viral de Chuck Taylor, de COMMIC, para Converse

Plata - Quiero ser amigo del rey, de Fantástica, con Quiroga Medios, para Jabón Rey

Bronce - Hipinto; ¡Soy Leopardo y Punto!, de Sancho BBDO y OMD, para Hipinto

Engaged Community - Servicios

Plata - El club que construyó una hinchada antes del primer partido, de Buentipo, con Spectro, Diptongo, Pupila y Tres Coronas, para Inter de Bogotá

Plata - Stranger Things: El Upside Down se toma Colombia, de Sancho BBDO y Dentsu, con A Seis Grados, para Netflix

Éxito Sostenido

Oro - Aguardiente amarillo de manzanares, y de Colombia, de CJ Martins, para Aguardiente Amarillo de Manzanares

Oro - Lo santandereano se acompaña ¡con Hipinto y punto!, de Sancho BBDO y OMD, para Hipinto

Plata - Bon Yurt ft. La fórmula para la generación que se aburre de todo, de DAVID, con Starcom, Doppio y Match Agency, para Bon Yurt

Plata - De Nicho a Ícono: La fórmula integral que multiplicó el valor de Quesos del Vecchio, de VML, con Woods & Trees, para Quesos Del Vecchio

Bronce - Drácula: la leyenda que se reinventa cada octubre, de Meals de Colombia, con Havas, para Drácula

Bronce - Un Buendía no termina: del café tradicional, a llenar la vida de sabores y colores, de Libertad Agencia, para Café Buendía

Gran Idea de Medios

Plata - Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO y Dentsu, para Netflix

Influencer Marketing

Oro - Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO y A Seis Grados, con Dentsu, para Netflix

Plata - Apostar por alguien políticamente incorrecto y salir ganando, de LEO, con Starcom, para DaviPlata

Bronce - Unbranded Challenge: El resultado que habló antes que la marca, de Havas, para Natura

Internet y/o Telecomunicaciones

Plata - Mientras ellos instalaban excusas, nosotros disparamos las altas un +56%, de VML y Havas Media, con Duro Estudio, para Movistar

Marketing a Jóvenes

Oro - Lan party - un evento de 1995 para salvar el 2025, de Fantástica, con Bombai y Loymark, para Lenovo

Plata - Bon Yurt Buuumbástico, el primer Bon Yurt con sonido, de DAVID, con Starcom y Match Agency, para Bon Yurt

Plata - La WAR-DIENTE es real, de Proximity BBDO y PHD, con Alina Vélez Comunicaciones, para Smirnoff

Bronce - Cómo Jumbo y Ryan Castro convirtieron la cultura en ventas, de Compañía Nacional de Chocolates, con VML, para Jumbo

Bronce - Poker x Koaj: La colección más "Aesthetic", de DraftLine Colombia - ABInBev y TBWA, con Akimbo, para Poker

Marketing Estacional - Productos

Plata - El Juego del Calamar reclutó al amigo faltón, de TBWA y DraftLine Colombia - ABInBev, con Zenith, para Poker

Plata - La mesa más incómoda, de TBWA y TracyLocke, para O Boticário

Bronce - Cuida a los que te cuidaron, de TBWA, para Genfar

Bronce - Gatorade; hidratante de Lucho y de todos los Luchos, de Sancho BBDO y Mediahub, para Gatorade

Marketing Estacional - Servicios

Plata - 14 Papayazos Bailables, de Zing by Nequi, con ROAR, Viply Marketing, Globant Gut y Edelman, para Nequi

Bronce - La lata del campeón era cuestión de fe, de DraftLine Colombia - ABInBev, para TaDa

Marketing Experiencial - Productos

Oro - La Reina del Carnaval que no se ve en televisión, de DAVID, para Aguila

Plata - El primer Serum Facial que no se pauta: se juega, de Zenith, con Publicis Play y Goldfish, para Garnier

Plata - Lan party - un evento de 1995 para salvar el 2025, de Fantástica, con Bombai y Loymark, para Lenovo

Marketing Experiencial - Servicios

Oro - Destino Oculto 2: el primer viaje donde la experiencia empezó antes del despegue, de Havas, para Wingo & Corona

Marketing Innovation Solutions

Bronce - El Fin de: 'La crema de leche se me cortó', de VML, con LDM Digital, EssenceMediacom y Pato Influencer Marketing, para Alquería

Bronce - Y para recuperar el césped del Atanasio, Pilsen, de DraftLine Colombia - ABInBev, con Monks, para Pilsen

Nuevo Producto/Servicio: Extensión de Línea

Oro - Cuando revivimos a un prócer para revivir las ventas de una leche, de Havas, para Freskaleche

Oro - Dos Cremas, Doble Ganancia: El fin del mito de 'una para todo', de VML y Pato Influencer Marketing, con LDM Digital y EssenceMediacom, para Alquería

Plata - Los secretos de Drácula se escaparon del congelador, de Meals de Colombia, con Havas, para Drácula

Plata - Tus Gaseosas favoritas, ahora se mastican Grissly x Postobón, de Planta 8, para GrisslyxPostobón

Bronce - Amor Prohibido – Collab Chocoramo x Colombina, de Planta 8, con Ramo, para Helados Colombina

Bronce - Club Colombia Esmeralda: Una Joya Líquida, de DraftLine Colombia - ABInBev, para Club Colombia

Nuevo Producto/Servicio: Lanzamientos

Oro - Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO, para Netflix

Omnichannel Shopper Solution

Oro - Aguila Light: ahora sabes cuándo "la fría" es realmente helada, de DAVID, con Zenith y Alina Vélez Comunicaciones, para Aguila Light

Bronce - El Club para los Fanáticos de la Cerveza, de DAVID, con Zenith, DraftLine Colombia - ABInBev, Akira Cine y Alina Vélez Comunicaciones, para Bavaria

Performance Marketing

Bronce - Crazy Deals: Cómo un canal de notificaciones se volvio el mayor activo de conversión en la historia de Rappi, de Baboom Marketing, para Rappi

Positive Change Bien Social - Diversidad, Equidad e Inclusión

Oro - Este caso lo hicimos TODOS JUNTOS, de McCann, con MyCelia Creative, para Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO)

Positive Change Bien Social - Marcas

Oro - Cuando se trata de tomar cerveza, la tienda primero, de TBWA, con Zenith, para Bavaria

Positive Change Bien Social Sin Ánimo de Lucro

Oro - Este caso lo hicimos TODOS JUNTOS, de McCann, con MyCelia Creative, para Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO)

Bronce - Tu tarea es brillar, de Piso 2 Agencia, con Pick Dream y Secretaría de Educación de Cali, para Colegio Colombo Británico

Productos y Servicios del Hogar

Oro - Pregúntele a un colombiano por jabón rey, de Fantástica, con Quiroga Medios, para Jabón Rey

Bronce - Si huele a limpio, huele a victoria, de LEO y Spark Foundry, para Blancox

Productos y Servicios para el Cuidado de la Salud y Bienestar

Plata - En el Carnaval de Barranquilla, un Gaviscon y a vacilar, de Havas, para Gaviscon

Plata - Recetando credibilidad para ganar Share, de VML y Starcom, para Glucerna

Plata - Recetando credibilidad para ganar Share, de VML y Starcom, para Glucerna Bronce - La primera píldora de información, de Sancho BBDO, para Amgen

Promociones

Oro - Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO, para Burger King

Oro - Cómo MILO Shoes cambió la cancha de las promociones en Colombia, de Ogilvy y Universal McCann, para MILO

Plata - Poker x Koaj: La colección más "Aesthetic", de DraftLine Colombia - ABInBev y TBWA, con Akimbo, para Poker

Bronce - El Club para los Fanáticos de la Cerveza, de DAVID, con Zenith, DraftLine Colombia - ABInBev, Akira Cine y Alina Vélez Comunicaciones, para Bavaria

Bronce - La Búsqueda del Tesoro Colombiano, de DraftLine Colombia - ABInBev, para Club Colombia

Real Time Marketing

Oro - Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO, para Burger King

Plata - Explicando la IA con manzanas: Desafiando el status quo en tiempo real, de Cheil, con Babel y Starcom, para Samsung Electronics

Renacimiento

Oro - Le ganamos la carrera al precio, de TBWA, con Luther Films, para Cabify

Plata - Manzana Postobón; La manzana que nos une, de Sancho BBDO y OMD, para Manzana Postobón

Bronce - Cuando un prócer de la patria le devolvió el equity a una leche, de Havas, para Freskaleche

Reputación Corporativa

Oro - El A-POLLO que blindó la reputación de Frisby, de ISM Innova Social Marketing y OMD, para Frisby

Plata - Yo soy de aquí, de Trineo.TV, para McDonald's

Bronce - Cuando se trata de tomar cerveza, la tienda primero, de TBWA, con Zenith, para Bavaria

Bronce - De una marca conocida a una marca que emociona, de McCann, para Politécnico Grancolombiano

Respuesta a la Crisis

Oro - Pregúntele a un colombiano por jabón rey, de Fantástica, con Quiroga Medios, para Jabón Rey

Restaurantes y Comida Rápida

Oro - Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO, para Burger King

Bronce - Ahora sí llegamos a algún Pereira, de Proximity BBDO, para Burger King

Bronce - La hamburguesa que trasciende y se vuelve INSIGNIA, de Industria de Restaurantes Casuales, para El Corral

Seguros

Plata - Anuncios de ansiedad, de LEO, con Starcom, para Seguros Bolívar

Servicios Financieros

Oro - "NO APTOS": cómo Hero motos convirtió el "no califican" en crecimiento digital, de Piso 2 Agencia, para Hero Motos

Oro - Cualquier cosa, por Nequi, de Zing by Nequi y Edelman, con Creamos Agencia, OMD, Globant Gut y Viply Marketing, para Nequi

Bronce - 14 Papayazos Bailables, de Zing by Nequi, con ROAR, Viply Marketing, Globant Gut y Edelman, para Nequi

Bronce - El día en que los colombianos pidieron que les sacaran una tarjeta roja, de LEO, con Starcom, para DaviPlata

Snacks, Postres y Golosinas

Plata - Un Big Bang de entretenimiento, de TBWA y Starcom, con TracyLocke, para Alpina

Bronce - Solo Oreo es Oreo, de Le Pub y Spark Foundry, con PXP, para Oreo

Social Media

Oro - El día en que los colombianos pidieron que les sacaran una tarjeta roja, de LEO, con Starcom, para DaviPlata

Oro - Medusa: La serie que se auto-censuró, de Sancho BBDO, para Netflix

Plata - De UGC a CGC (Colombians Generated Content), de DraftLine Colombia -ABInBev, para Club Colombia

Bronce - Amor sin interés, de Super y Universal McCann, para Mercado Libre

Bronce - Brayan King, el empleado del mes, de Proximity BBDO, para Burger King

Software y Aplicaciones