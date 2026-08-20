FIAP reúne 449 entradas creativas en 2026

El Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP) avanza hacia su edición 2026 con un shortlist que reúne trabajos de 21 mercados y refleja la diversidad de propuestas que llegan a la competencia regional. En total, 449 entradas fueron seleccionadas como finalistas, luego de un proceso de evaluación en el que participaron cerca de 300 profesionales de Iberoamérica.

La creatividad iberoamericana ya tiene a sus finalistas para 2026. El Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP) reveló el shortlist de su nueva edición, con 449 entradas provenientes de 21 países. El resultado surge tras la evaluación de cerca de 300 profesionales de la región y representa un crecimiento de 7,7% frente al shortlist de 2025.

El listado reúne trabajos de diferentes mercados, modelos de agencia y perfiles profesionales, además de incorporar nuevas categorías y una mayor participación estudiantil. Brasil, España y Perú encabezan la clasificación por países, mientras que Anuncios y Formatos concentran la mayor proporción de las entradas finalistas.

El mapa creativo se reparte entre 21 países

Brasil, España y Perú comparten el primer lugar del listado por países, con 61 entradas finalistas cada uno. México ocupa el siguiente lugar, con 53, seguido por Ecuador, con 36; Argentina, con 32, y Guatemala, con 27.

Del total de entradas que conforman el shortlist, 60,6% avanzaron mediante el sistema de puntaje establecido por FIAP, mientras que 39,4% ingresaron directamente después de haber sido reconocidas en premios y festivales aliados.

Este modelo hace parte de la red de alianzas que el festival mantiene con certámenes locales, instituciones y asociaciones de diferentes mercados de Iberoamérica.

“La festival funciona como un espacio común en el que el trabajo desarrollado en toda la región pueda ser evaluado bajo una mirada compartida. Una mirada que va más allá, que se enfoca en las ideas sin perder las particularidades culturales de cada país”, comentó Daniel Marcet, CEO de FIAP.

Las independientes también llegan al shortlist

Las agencias independientes representan una parte de las entradas finalistas de esta edición. En total, 176 entradas del shortlist corresponden a este tipo de compañías.

La participación se suma a la presencia de distintos modelos de agencia y perfiles profesionales dentro de la edición 2026.

Nuevas generaciones entran en escena

La participación estudiantil registra un incremento en el shortlist de este año. En paralelo, FIAP anunció la creación de un nuevo reconocimiento: Escuela Creativa del Año.

La distinción se entregará por primera vez en 2026 y estará dirigida a instituciones educativas vinculadas con la formación de talento para la industria creativa.

Con esta categoría, el festival incorpora a la academia dentro de su esquema de reconocimientos y establece un nuevo punto de conexión entre las instituciones educativas y el ecosistema profesional.

Anuncios y formatos dominan el tablero

Por disciplinas, Anuncios representa 32,3% de las entradas finalistas y Formatos, 31,8%. Innovación concentra 21,8%, mientras que Producción reúne 14%.

En conjunto, Anuncios y Formatos representan 64,1% del total de entradas que integran el shortlist de FIAP 2026.

La edición también suma nueve categorías nuevas, que reúnen 41 entradas finalistas. Entre las incorporaciones se encuentran “Comunicación para la generación Silver” y “Retail Media y Comunicación en el Punto de Compra”.

Las nuevas categorías amplían el listado de espacios de participación del festival en áreas relacionadas con audiencias, canales, plataformas y nuevos escenarios de comunicación.

Una campaña, varias disciplinas

Las 449 entradas finalistas corresponden a 211 títulos o campañas únicos. De este total, 83 participan en dos o más disciplinas y reúnen 295 entradas.

Entre las campañas con presencia en diferentes categorías se encuentran Depressed Bedrooms, Oreo Cows y Sosegá.

La participación de una misma campaña en varias disciplinas muestra cómo una idea puede competir en diferentes espacios dentro del festival, de acuerdo con las categorías y formatos en los que fue inscrita.

FIAP conecta los mercados creativos

El sistema de alianzas es uno de los componentes del modelo de participación de FIAP. Los trabajos reconocidos previamente en premios y festivales aliados pueden acceder directamente al shortlist, mientras que las demás entradas avanzan mediante el sistema de puntaje.

De esta manera, trabajos desarrollados en diferentes mercados llegan a una instancia regional de evaluación y comparten un mismo espacio de competencia.

“El valor de FIAP está en reunir esa diversidad bajo una plataforma común, donde las ideas puedan encontrarse, compararse y proyectarse más allá de sus mercados de origen”, explicó Daniel Marcet.

El próximo capítulo: metales y premiación

El proceso de FIAP continuará con una nueva etapa de juzgamiento y definición de metales. Posteriormente se realizará la premiación virtual y el evento presencial de la edición 2026.

La ceremonia presencial tendrá lugar en el marco del AWLATAM 2026, del 3 al 5 de noviembre de 2026, en el Papalote Museo del Niño de Ciudad de México.

Para conocer los shortlist da clic aquí.

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