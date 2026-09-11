Ganadores de IAB Mixx Colombia 2026

McCANN Worldgroup Colombia y Davivienda se quedaron con los títulos de Agencia y Anunciante Digital del Año en una edición que evaluó 75 casos de 20 agencias y empresas. El Best in Show fue para "Fres QR", desarrollada por McCANN Colombia para Pollos Bucanero, entre los 35 reconocimientos entregados por IAB Colombia.

La creatividad digital colombiana reconoció a los casos que están marcando nuevos referentes para la industria. Los IAB MIXX Awards Colombia 2026 premiaron las estrategias desarrolladas entre enero y diciembre de 2025 que sobresalieron por integrar creatividad, tecnología, conocimiento de las audiencias y resultados medibles.

“Los ganadores muestran una industria en la que una buena idea digital necesita mucho más que creatividad: requiere estrategia, conocimiento de las audiencias, tecnología y resultados. Los casos reconocidos este año reflejan la evolución que ha alcanzado Colombia y elevan el estándar de nuestra industria”, señaló Paola Restrepo, directora ejecutiva de IAB Colombia.

De las 95 piezas inscritas, correspondientes a 75 casos distintos, 79 llegaron a la etapa de finalistas y 52 conformaron el shortlist final, correspondientes a 39 campañas. En total participaron 20 agencias y empresas en 20 de las 25 categorías competitivas.

El proceso de evaluación contó con más de 70 profesionales y líderes de la industria digital, nacionales e internacionales. Este año, además, IAB Colombia abrió por primera vez un call for jurados a la industria y contó también, por primera vez, con un presidente del jurado para liderar y acompañar el proceso de juzgamiento.

La noche cerró con los tres reconocimientos mayores de los IAB MIXX Awards Colombia 2026. El Best in Show fue para "Fres QR: la herramienta que revolucionó la confianza en el consumo de pollo", desarrollada por McCANN Colombia para Pollos Bucanero S.A. La misma agencia se llevó el título de Agencia Digital 2026, y Davivienda fue reconocida como Anunciante Digital 2026.

La lista de ganadores de 2026 deja ver una industria que premia la utilidad por encima del alcance. Las piezas que se llevaron oro resuelven problemas concretos de negocio: un QR que verifica la cadena de frío del pollo, una herramienta de intención predictiva para vender tiquetes, una cuenta bancaria para trabajadores independientes. La tecnología aparece como parte de la solución y no como recurso narrativo, y la medición de resultados pesa tanto como la idea.

La agencia destacada de la noche fue McCANN: con sus distintas unidades sumó oros en Sitios y Apps, Respuesta Directa, Omni-Channel Storytelling, Bajo presupuesto y Real Time Engagement, además del bronce en Responsabilidad Social, y cerró con el Best in Show por "Fres QR", para Pollos Bucaneros y el título de Agencia Digital 2026. Detrás, GUT Bogotá construyó un bloque propio alrededor de Avianca y Bancolombia, con reconocimientos en Construcción de Marca, Social Media, Video, Display y Sostenibilidad. La otra lectura está en las categorías donde el oro se declaró desierto que fueron Display, Connected TV, Retail Media, Video, Community Building, Sostenibilidad:los formatos más recientes del mercado están construyendo su estándar de excelencia, mientras los territorios consolidados ya cuentan con casos de referencia.

P&M presenta la lista completa de ganadoraes. En las categorías en las que hay plata o bronce es porque el oro se declaró desierto:

Social Media

Oro: "¡Se busca colágeno!", por Goldfish para L'Oréal Colombia

Oro: "Precision Travel en Social Media: inteligencia predictiva para conectar la intención con la conversión", por GUT Bogotá para Avianca

Bajo presupuesto

Oro: "Cuando el Coronel Sanders lideró una comunidad para defender al pollo más querido de Colombia", por Mass McCann para KFC Colombia

Sitios y Apps

Oro: "Fres QR: la herramienta que revolucionó la confianza en el consumo de pollo", por McCANN Colombia para Pollos Bucanero S.A.

Display Ad

Bronce: "Programmatic Business Logic: Custom Bidding y DCO al servicio de la rentabilidad", por GUT Bogotá para Avianca

Responsabilidad Social y Servicio Público

Bronce: "Acto de amor", por Mass McCann para MSD (Merck Sharp and Dohme)

Respuesta Directa

Oro: "La cuenta que tu camello merece", por McCANN Colombia para Banco de Bogotá

Real Time Engagement

Oro: "Cuando el Coronel Sanders lideró una comunidad para defender al pollo más querido de Colombia", por Mass McCann para KFC Colombia

Construcción de Marca

Oro: "La historia de esta navidad viene con abejita de regalo", por GUT Bogotá para Bancolombia

Connected TV

Bronce: "El costo de quedarse quieto", por Spark Foundry para Davibank

Influencer Marketing

Oro: "La Roja de Bedoya", por Leo Burnett para Davivienda

Community Building

Plata: "Frisgala", por Innova Social Marketing para Frisby

Video

Plata: "Una maleta de sueños", por GUT Bogotá para Bancolombia

Audio

Oro: "CHAMPETRACK", por SAMY para Unilever

Sostenibilidad

Bronce: "Silla E: convirtiendo tiquetes en medallas para el deporte colombiano", por GUT Bogotá para Avianca

Omni-Channel Storytelling / Cross-Media Integration

Oro: "La cuenta que tu camello merece", por McCANN Colombia para Banco de Bogotá

Retail Media

Bronce: "Presencia que convierte: cómo ASUS y Éxito Media convirtieron visibilidad en performance real", por Éxito Media para ASUS Global PTE

Semillero Digital

"Cineiza", Universidad Central / Creative Minds

Agencia Digital 2026

McCANN Colombia

Anunciante Digital 2026

Davivienda

Best in Show 2026