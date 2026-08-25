Concierto "Voces por la vida" recauda más de 11.000 millones para damnificados por el terremoto

La industria del entretenimiento se unió en un evento benéfico para apoyar a los territorios más impactados por el sismo del 10 de agosto.

Bogotá fue escenario de un evento benéfico que reunió a la industria del entretenimiento para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. El concierto "Colombia: Voces por la Vida", realizado en el Vive Claro Distrito Cultural, contó con la participación de más de 30 artistas nacionales e internacionales.

Entre los artistas que se presentaron estuvieron Maluma, Karol G y Miguel Bosé. La asistencia superó las 30.000 personas, según el balance divulgado por los organizadores.

La recaudación total alcanzó los 11.193 millones de pesos. Estos recursos serán destinados a la reconstrucción de viviendas y comercios en las zonas más afectadas: Risaralda, Chocó, Quindío, Valle del Cauca y Caldas.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, señaló que la articulación entre artistas, empresarios, trabajadores del sector y ciudadanos permitió alcanzar este resultado. La exsenadora Paloma Valencia también se refirió al evento y agradeció a los integrantes de la industria que participaron.

Las necesidades posteriores a la emergencia no se limitan a la atención inmediata. También se requieren recursos para recuperar viviendas, infraestructura y condiciones de vida en las comunidades afectadas. El concierto permitió canalizar la capacidad de convocatoria del sector cultural hacia una causa social y mantener la atención sobre la situación de quienes requieren apoyo.

El Gobierno nacional ha estimado que la reconstrucción total tendrá un costo cercano a los 30 billones de pesos, cifra que podría incrementarse hasta los 40 billones una vez concluyan las evaluaciones técnicas de los daños. Según cálculos del exministro Juan Camilo Restrepo, el proceso de recuperación podría tomar alrededor de tres años, tomando como referencia la experiencia del terremoto de Armenia en 1999.

Restrepo proyectó que, si la ejecución se maneja de manera ordenada, el esfuerzo fiscal anual para el Estado sería de aproximadamente 8,5 billones de pesos, tras descontar los aportes del sector privado y la cooperación internacional. Ese monto representaría cerca del 1,5% del presupuesto nacional anual, que asciende a 550 billones de pesos.