Publicis Global Delivery consolida su estrategia de reclutamiento en LATAM y anuncia la llegada de su Media Camp en Colombia

Tras el éxito de sus ediciones en Perú, el Powerhouse regional de Publicis Groupe abre una nueva convocatoria de entrenamiento para profesionales de la industria en Colombia.

El mercado de la exportación de servicios de marketing data y tecnología bajo el modelo de nearshore exige capacidades técnicas cada vez más sofisticadas en Latinoamérica. Ante este panorama, Publicis Global Delivery, continúa impulsando la aceleración de talento regional y anuncia la ejecución de uno de sus programas insignia, Media Camp, que tendrá lugar en Colombia de manera 100% presencial los próximos 4 y 5 de julio.

A lo largo de sus ediciones, el Media Camp ha demostrado una alta efectividad en la estandarización de habilidades y la inserción de profesionales locales en proyectos de talla internacional. Con esto, Publicis Global Delivery busca elevar estos estándares en la industria colombiana. El Media Camp es un entrenamiento intensivo de dos días enfocado en profundizar conocimientos en áreas como el marketing digital, marketing tradicional o finanzas aplicadas al marketing. El programa está diseñado para profesionales del sector que cuenten con más de un año de experiencia y un dominio de inglés nivel B2.

El Media Camp se caracteriza por ser un programa 100% gratuito y funciona bajo la selección de perfiles apasionados por el entorno digital. Esta iniciativa hace parte de los diferentes formatos que tiene Publicis Global Delivery para la atracción de talento el LATAM.

Para esta edición especializada en Marketing Digital, la compañía ha dispuesto un total de 25 cupos para Media Campers, distribuidos específicamente en los siguientes perfiles requeridos:

Paid Media Social: profesionales responsables de liderar la implementación, ejecución y optimización de campañas digitales en plataformas sociales (Meta, LinkedIn Ads, TikTok for Business, Snapchat Ads, entre otras). Se requiere experiencia previa en configuración de campañas, creación de taxonomías, monitoreo, analítica, gestión de presupuestos (pacing), conversiones web, bid management y manejo intermedio de Excel. Para las personas que estén interesadas pueden acceder al siguiente link: https://careers-publicisgroupe.icims.com/jobs/153915/social-analyst/job?mode=view&mobile=false&width=1270&height=500&bga=true&needsRedirect=fals e&jan1offset=60&jun1offset=120

Social Influential: especialistas enfocados en apoyar la ejecución de estrategias de Influencer Marketing. Los perfiles deben contar con experiencia comprobable en la búsqueda, evaluación y selección de creadores de contenido, gestión de relaciones con influenciadores, manejo simultáneo de proyectos organizados, así como conocimientos técnicos en Brand Safety e Influencer Vetting, idealmente adquiridos en agencias de publicidad o marketing digital. Las personas que quieren hacer parte de esta convocatoria pueden inscribirse en el siguiente link: https://careers-publicisgroupe.icims.com/jobs/154059/social-analysts---influen tial/job?mode=view

Las inscripciones para participar en las jornadas presenciales en Colombia ya se encuentran abiertas y cuentan con cupos limitados debido a su formato de alta interacción con los mentores de la compañía. Esta nueva edición del Media Camp es parte de la estrategia de expansión de PGD para consolidar su presencia en mercados clave de LATAM.

Al operar como un Powerhouse de talento, la compañía busca identificar expertos locales capaces de gestionar requerimientos comunicacionales y operativos a gran escala. Los asistentes tendrán la oportunidad de integrarse a los procesos de reclutamiento de la compañía, accediendo a una estructura que ofrece networking de alto nivel y formación con especialistas activos en la industria.

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