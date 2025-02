Coca-Cola FEMSA Colombia emplea Try My Ride para impulsar la movilidad en Cali

Coca-Cola FEMSA Colombia ha creado una alianza con Try My Ride para seguir en su compromiso con la sostenibilidad, el bienestar de sus colaboradores y su planta en Cali. Esta nueva herramienta que implementarán, le permite al equipo compartir traslados hacia la planta de producción, promoviendo el uso de medios de transporte sostenibles.

La implementación de esta herramienta hace parte de la estrategia de transición energética de Coca-Cola FEMSA, complementando las iniciativas que ya aplica en sus procesos logísticos y de distribución.

“Con iniciativas como Try My Ride, en Coca-Cola FEMSA Colombia reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de un presente y futuro más sostenibles. Día a día buscamos e implementamos iniciativas no solo en beneficio de nuestros colaboradores/as y nuestra compañía, sino también para las comunidades en las que operamos y el medio ambiente. Seguiremos trabajando en la implementación de este tipo de prácticas de la mano de aliados clave, pues juntos podemos crear el futuro que soñamos”, mencionó Juan Felipe Castaño, gerente de la Planta de Coca-Cola FEMSA Cali.