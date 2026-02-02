Trayectoria, cuero, moda y tendencias: protagonistas del desfile inaugural

Esta primera pasarela se llevará a cabo el martes 3 de febrero a las 6:00 p.m. en el Gran Salón de Corferias pabellón 22 área 360.

La cita más importante de la industria nacional, que visibiliza el potencial de los fabricantes, diseñadores y diversos actores de la cadena de valor del cuero, llegará a Corferias del 3 al 6 de febrero con el International Footwear & Leather Show – IFLS y la Exhibición Internacional del Cuero e Insumos, Maquinaria y Tecnología – EICI, organizado por la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado el Cuero y sus Manufacturas - ACICAM.

La pasarela inaugural estará a cargo de la reconocida diseñadora cartagenera Gabi Arenas, quien presentará su colección “Raíces del Corazón”, un homenaje al vínculo materno. El desfile se realizará el martes 3 de febrero a las 6:00 p.m. en el área 360 del Gran Salón, pabellón 22 de Corferias.

Esta pasarela da inicio a una amplia agenda académica y de pasarelas que harán parte de esta primera edición de 2026 del IFLS+EICI, contaremos con más de 12 conferencias, paneles y foros en los que expertos abordarán los avances y retos de la industria, además de pasarelas con diseñadores y marcas nacionales. Invitamos a todos los interesados a consultar la agenda oficial y reservar estas fechas

Señala Marcela Caicedo, presidenta ejecutiva de ACICAM.

Cabe destacar que Gabi Arenas ha sido responsable de la pasarela inaugural en varias ediciones anteriores, consolidándose como una aliada clave de la plataforma comercial.

“Raíces del Corazón”: homenaje al amor materno:

Con más de tres décadas de trayectoria, Arenas ha llevado la cultura del Caribe y de Colombia al mundo a través de sus diseños. En esta ocasión, su colección “Raíces del Corazón” rinde tributo al lazo invisible entre madre e hijo, inspirado en gestos cotidianos de cuidado y en la calidez del abrazo materno.

Cada pieza incorpora un corazón entrelazado como símbolo de conexión eterna. Las formas evocan el abrazo protector mediante curvas suaves y cierres delicados. La paleta cromática transita de neutros cálidos a acentos dorados, reflejando la luz que una madre irradia en la vida de quienes ama.

Las carteras y accesorios, pensados para jóvenes y adultos, combinan cueros de texturas suaves con detalles artesanales que evocan recuerdos familiares. Las costuras y acabados resaltan la fortaleza y dedicación que acompañan cada momento compartido.

Esta no es solo una colección de carteras; es un recordatorio de que el estilo más auténtico nace del amor de madre. Cada bolso refleja su fuerza silenciosa, su ternura constante y su capacidad de transformar lo simple en especial

Afirma Gabi Arenas.

