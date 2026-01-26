Coursera y Anthropic se asocian en nuevos cursos de innovación responsable en IA y transformación de fuerza laboral

El curso "Construyendo con la API de Claude" y la especialización "IA del mundo real para todos" enseñarán a desarrolladores y profesionales a trabajar eficazmente con Claude, el asistente de IA de confianza de Anthropic.

A medida que la IA transforma las industrias en todo el mundo, solo un tercio de los empleados afirma haber recibido capacitación sobre cómo trabajar eficazmente con IA, según Boston Consulting Group. Existe una necesidad urgente de ampliar la educación práctica en IA que impulse la productividad individual y apoye la preparación de la fuerza laboral. El nuevo contenido de Anthropic está diseñado para brindar a los estudiantes experiencia directa y práctica con Claude y ayudarles a desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para colaborar eficazmente con la IA.

“Nos entusiasma asociarnos con Anthropic para ayudar a estudiantes e instituciones a aplicar los últimos avances en IA de forma segura y eficaz”, afirmó Greg Hart, director ejecutivo de Coursera. “Juntos, ampliamos el acceso a habilidades de IA fiables y de vanguardia, empoderando a estudiantes de todo el mundo con nuevas formas de trabajar, innovar y prosperar a medida que la IA transforma el mundo”.

La primera especialización, "Creación con la API de Claude", enseña a los desarrolladores a implementar Claude para crear sistemas inteligentes y optimizar flujos de trabajo, abarcando técnicas clave como la ingeniería rápida, los protocolos de contexto de modelo, la generación aumentada por recuperación y los flujos de trabajo agénticos. Los estudiantes adquieren experiencia práctica en el desarrollo e implementación de aplicaciones de IA seguras y efectivas utilizando las herramientas de desarrollo de Anthropic.

Para la segunda Especialización, IA del Mundo Real para Todos, Anthropic ha colaborado con Advancing Women in Technology (AWIT) para ampliar el acceso al aprendizaje de IA. Diseñada para todos los niveles de experiencia, esta Especialización ayuda a los profesionales a aplicar la IA en la escritura, el análisis y la comunicación, a la vez que enfatiza el uso ético, la transparencia y la inclusión.

“Claude puede transformar tu jornada laboral, actuando como colaborador en la generación de ideas, investigador y programador”, afirmó Maggie Vo, directora de Educación de Anthropic. “Pero sabemos que muchas personas aún están aprendiendo a colaborar con la IA de forma segura y eficaz. Estos cursos cubren esa necesidad, proporcionando a los estudiantes las habilidades y la confianza necesarias para sacar el máximo provecho de Claude, desde los fundamentos para empezar hasta la creación de agentes”.

Esta colaboración está alineada con el compromiso de Anthropic con la IA segura, la plataforma de aprendizaje global de Coursera y el contenido de aprendizaje inclusivo de AWIT para que la educación en IA de alta calidad sea ampliamente accesible y empodere a personas y empresas para impulsar la innovación responsable en IA en todos los sectores.

Los estudiantes pueden inscribirse en IA del Mundo Real para Todos o en Construyendo con la API de Claude para comenzar.

