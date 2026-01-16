Ángela Pinzón es la nueva gerente general de Google Cloud para Colombia

La ejecutiva asume la gerencia general con el reto de consolidar la inteligencia artificial como el motor de transformación para las empresas y el ecosistema digital del país.

El panorama de la computación en la nube en Colombia inicia el 2026 con un movimiento estratégico en su alta dirección. Google Cloud ha anunciado oficialmente el nombramiento de Angela Pinzón como su nueva gerente general para el mercado colombiano, una decisión que subraya la intención de la multinacional por fortalecer su capilaridad en el sector empresarial local.

Pinzón, quien se integró a las filas de la compañía en 2023, no es una cara nueva para el ecosistema. Su ascenso desde la posición de Field Sales Manager refleja una apuesta por la continuidad operativa y el conocimiento profundo de las necesidades de los clientes locales. Ahora, bajo el reporte directo de Fernando Mollón, líder regional para el Cono Sur y la región Andina, tendrá la tarea de elevar el posicionamiento de la marca en un mercado cada vez más competitivo.

La llegada de Pinzón se produce tras la salida de Juan Pablo Consuegra, quien lideró la operación desde 2022. Este relevo generacional y estratégico ocurre en un momento importante para la división de nube de Alphabet, la cual ha logrado consolidarse no solo como un proveedor de infraestructura, sino como un socio crítico para la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial (IA) a escala corporativa.

La trayectoria de la nueva gerente general es uno de sus activos más robustos. Con más de una década de experiencia en gigantes de la consultoría y el software como SAP, SAS y PwC, Pinzón posee una visión integral de cómo la tecnología impacta la rentabilidad y la sostenibilidad. Su perfil combina la agilidad comercial con una comprensión técnica necesaria para navegar la era de los hyperscalers.

Desde la perspectiva de negocio, el reto es mayúsculo. Google Cloud viene de un 2025 histórico, con crecimientos en ingresos que oscilaron entre el 30% y el 34% a nivel global. En Colombia, el objetivo de Pinzón será capitalizar ese impulso, integrando herramientas como Workspace y los modelos de lenguaje avanzado de Gemini en el ADN de las organizaciones colombianas, desde grandes corporaciones hasta el robusto sector de las startups.

Para la industria del marketing y la publicidad, este nombramiento también es relevante. La IA de Google Cloud no solo optimiza procesos internos, sino que redefine la forma en que las marcas gestionan sus datos y personalizan sus mensajes. Bajo el liderazgo de Pinzón, se espera que la democratización de herramientas como Gemini Enterprise permita a las agencias y departamentos de mercadeo alcanzar niveles de analítica predictiva sin precedentes en el país.

El compromiso de la ejecutiva también apunta hacia el desarrollo del talento humano. Google Cloud ha sido insistente en su labor educativa en el país, destacando hitos como la apertura de su hub de innovación en Medellín y programas masivos de capacitación. Pinzón ha manifestado que su gestión priorizará la colaboración estrecha con el ecosistema de partners para que la innovación se traduzca en progreso tangible y desarrollo digital.

Finalmente, este cambio de mando posiciona a Colombia como un nodo central en la estrategia regional de Google. Con la competencia directa de AWS, Microsoft y Oracle en su punto más álgido, la capacidad de Pinzón para conectar la tecnología con el propósito de negocio será el factor diferencial que determine el dominio de la nube en los próximos años.

También te puede interesar: El Gobierno nacional presenta su nueva campaña, "Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”