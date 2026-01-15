El Gobierno nacional presenta su nueva campaña, "Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”

En el marco de la campaña se presentó al turismo como motor de desarrollo territorial, destacando su impacto positivo en la economía. Entre enero y septiembre de 2025, el país superó los USD 8.300 millones en exportaciones de servicios turísticos.

En el marco de esta nueva campaña el Gobierno colombiano busca consolidar una visión de país en la que el turismo se entiende como un instrumento de desarrollo regional, inclusión social y de proyección internacional.

Los resultados de los últimos tres años respaldan esta apuesta. El flujo turístico en Colombia experimentó un repunte del 138 % entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, superando ampliamente las cifras registradas en periodos comparables del pasado. En coherencia con este desempeño, la política turística del cuatrienio proyecta alcanzar en 2026 la llegada de 7,5 millones de visitantes no residentes.

El fortalecimiento del turismo se refleja también en su impacto económico. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones de servicios turísticos alcanzaron más de USD 8.300 millones, con un crecimiento del 11 % frente al mismo periodo del año anterior, consolidando al turismo como un motor económico con impacto en todo el territorio nacional.

Durante el evento de lanzamiento la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Diana Marcela Morales destacó a Colombia como el primer país turístico de Sudamérica, registrando un incremento del 138% en el número de visitantes, en los últimos 3 años. “Trabajamos por un turismo para los territorios, un turismo que escucha y respeta, que se construye con las comunidades y las dignifica. Un turismo que llega a las regiones.”, dijo Morales.

Este crecimiento ha ido acompañado de avances en conectividad aérea. Entre enero y octubre de 2025 se movilizaron más de 46 millones de pasajeros en vuelos regulares, alcanzando el 82 % del récord histórico, lo que refleja la recuperación sostenida y el fortalecimiento de la conectividad del país.

La expansión del sector ha sido posible gracias a una inversión territorial; en los últimos tres años se han invertido más de 1,2 billones de pesos en 674 municipios, equivalentes al 60 % del país, fortaleciendo la competitividad, la infraestructura y la promoción turística. En infraestructura, 116 municipios han sido beneficiados con 240 mil millones en proyectos estratégicos como plazoletas, senderos, centros culturales, embarcaderos, muelles y corredores turísticos, incluyendo una inversión de 66 mil millones para mejorar la conectividad fluvial de 80 municipios.

De manera complementaria, se han destinado más de 257 mil millones en 118 municipios, de los cuales 24 son PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), priorizando territorios históricamente afectados por el conflicto y la desigualdad. En este marco, se destaca la Estrategia de Turismo para una Cultura de Paz, con la entrega de 100 experiencias de turismo por la memoria y la paz en 80 municipios, como aporte a la reparación simbólica, la generación de ingresos locales y la construcción de paz desde los territorios.

El dinamismo del sector se refleja también en la confianza empresarial. A noviembre de 2025, Colombia registra 121.000 prestadores de servicios turísticos, un récord frente a los 82.000 registrados en 2022.

La campaña Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza propone una nueva forma de mirar el país. Parte de territorios, culturas y comunidades que durante años no fueron visibles y los presenta desde la experiencia directa de conocerlos, escucharlos y habitarlos. El énfasis está en destinos no convencionales, con diferenciales naturales y culturales que amplían la noción tradicional de turismo. La narrativa no invita solo a viajar, sino a comprender y valorar la diversidad en sentido amplio, natural, cultural y humano. Así, Colombia deja de ser un conjunto de destinos y se convierte en una experiencia que se lleva por dentro, donde la belleza está en lo cotidiano, en la memoria y en la forma de sentir la vida.

Esta visión impulsa un turismo de valor, orientado a generar impactos positivos y duraderos en los territorios. Un turismo que se construye con las comunidades, respeta sus saberes y culturas, y evita prácticas depredadoras sobre el ambiente y el patrimonio. El objetivo es atraer visitantes que se integren a la vida local, contribuyan a las economías regionales y fortalezcan la identidad de los territorios que visitan.

“El turismo dejó de ser una promesa para convertirse en una política pública con resultados reales. Hoy es un sector que genera empleo, impulsa las economías regionales y reconoce la diversidad de nuestros territorios como la mayor fortaleza del país. Con esta nueva fase de la campaña seguimos mostrándole al mundo una Colombia construida desde la vida, la dignidad y la belleza de su gente”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

