miércoles, enero 14, 2026

Así funcionan las uñas digitales, con una app se cambia el diseño en segundos

Lanzamientos

En CES 2026, la feria tecnológica más importante del mundo que se realiza en Las Vegas, una startup de belleza digital sorprendió al público con un producto que parecía solo posible en películas de ciencia ficción: uñas postizas inteligentes que cambian de color a través de una app y un dispositivo conectado al teléfono.

 enero 13, 2026

La empresa iPolish presentó un sistema de uñas acrílicas inteligentes que permite alternar entre hasta 400 tonalidades diferentes en cuestión de segundos, sin esmalte tradicional, sin tiempos de secado y sin necesidad de visitar un salón de belleza.

El sistema combina uñas postizas especiales, una varita electrónica (Magic Wand) y una aplicación móvil. El usuario elige el color deseado en la app, conecta la varita al teléfono y aplica una breve carga eléctrica en cada uña para que el color cambie en unos cinco segundos por uña.

Aunque la compañía no ha detallado completamente el mecanismo interno, diversos reportes describen el proceso como un cambio electroquímico o uso de nanopolímeros en las uñas, similar a tecnologías usadas en pantallas e-ink. La app oficial permite control total de los colores, crear paletas personalizadas y guardar estilos; por ahora solo funcionaría con dispositivos iOS.

Precio, disponibilidad y configuración

El starter kit tiene un precio aproximado de 95 USD y viene con:

  • Dos juegos de uñas con cortes distintos (Ballerina y Squoval).
  • La varita electrónica.
  • Adhesivo especial y top coat.
  • Cables y accesorios básicos para uso inicial.

¿Las uñas de repuesto tienen un costo aproximado de 6,50 USD por pieza.

La start-up planea iniciar envíos en junio de 2026, por lo que hasta entonces no se podrá medir con precisión la durabilidad del producto en uso cotidiano.

Desde su llamada “Total Recall” inspirada en una escena de la película de 1990, la idea de uñas que cambian de color ha sido un símbolo de futuro tecnológico que ahora se materializa. Este lanzamiento refleja cómo la industria de la beauty tech está ganando terreno. La propuesta de iPolish elimina varios de los obstáculos tradicionales de las manicuras: no hay tiempos de secado, no se usa acetona ni herramientas específicas y se evita la cita semanal en el salón.

Además, la posibilidad de cambiar colores a demanda abre un nuevo modelo de personalización instantánea, que encaja con tendencias de consumo en las que las experiencias y la adaptabilidad importan tanto como el producto en sí.

