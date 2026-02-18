Juan Fernando Quintero se une con OFFCORSS para invitar a los niños a vivir la emoción del mundial

En el año en que el fútbol vuelve a unir al mundo alrededor de la emoción, la ilusión y los sueños colectivos, OFFCORSS presenta su campaña del Mundial 2026.

La apuesta entiende este acontecimiento global como una oportunidad para inspirar a los niños a soñar en grande, fortalecer los vínculos familiares y vivir la emoción del fútbol desde la infancia.

En el corazón de esta campaña se encuentra la colaboración con Juan Fernando Quintero, uno de los referentes más inspiradores del fútbol colombiano. Su rol va mucho más allá de una figura publicitaria: Juanfer se convierte en un legitimador del mensaje de la marca desde su propia historia de vida, la de un niño colombiano que soñó, creyó, trabajó y lo logró. Su presencia nace de una afinidad de valores y del deseo compartido de inspirar a las nuevas generaciones.

Para OFFCORSS, el Mundial se vive primero en los niños. En el momento en que juegan, cuando se ponen una camiseta, cuando imaginan quién quieren ser y cuando creen que todo es posible. Desde esa convicción nace una estrategia integral que se desplegará durante seis meses y que combina producto, experiencias, contenidos y activaciones, con un objetivo claro: acompañar a los niños colombianos en uno de los momentos más emocionantes del año desde una propuesta cercana, alegre y llena de significado.

El poder de los sueños que nacen en la infancia y en el papel de las marcas para acompañarlos. Por eso, cada decisión —desde el producto hasta las experiencias— está pensada para conectar con la emoción, la imaginación y las aspiraciones de los niños y sus familias, reforzando un mensaje claro: los sueños sí se cumplen cuando se cree en ellos y se trabaja por ellos.

Como símbolo de esta conexión, la marca lanza la Camiseta OFFCORSS Colombia para niños y adultos, uno de los lanzamientos más relevantes de su portafolio en 2026. La prenda incorpora en la espalda la firma estampada de Juan Fernando Quintero, reforzando el mensaje central de la campaña.

Además, cuenta con la opción de personalizar nombre y número, permitiendo que cada niño se sienta protagonista de su propia historia. La campaña también se vive más allá del producto. Durante el primer semestre del año, OFFCORSS activará experiencias que extienden la emoción del Mundial a las familias, a través de una trivia mundialista que invitará a niños y padres a participar por entradas para partidos de la Selección Colombia, además de encuentros especiales y contenidos creados junto a influenciadores y periodistas, construyendo una narrativa auténtica, cercana y coherente con el propósito de la marca.

“Nuestra campaña integra propósito, producto y experiencias reales. Cuando decimos que los sueños se cumplen, queremos demostrarlo con acciones que acerquen a las familias a la emoción del fútbol y les permitan vivirla juntos”, afirma Paula Rincón, Gerente de Mercadeo de OFFCORSS.

