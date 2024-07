Carolina Sandoval llega a Havas Group como Chief Growth Officer Latam

Carolina Sandoval es comunicadora y periodista con más de diez años de trayectoria en el sector de las comunicaciones. Comenzó su carrera en CNN como productora, luego fue directora de comunicaciones de Naciones Unidas, donde estuvo por un año, y luego directora de Radiocity de la BBC por dos años.

En este punto de su carrera saltó a otra industria al trabajar un año en Initiative como directora de innovación. Luego estuvo diez meses en Tc Televisión de donde saltó a IPG Mediabrands donde se desempeñó por cinco años en diferentes posiciones como estratega regional, directora de innovación y managing director.

De Mediabrands pasó a Mondelez International donde estuvo 4 años como Media Manager de México WACAM. Finalmente, su último trabajo antes de Havas fue Haleon, donde estuvo siete años primero como Latam Media and digital lead, y luego como media director US & Canada.

Su trayectoria muestra que ha estado en diferentes industrias, y que tiene experiencia desde el punto de vista del anunciante, así como el de agencia. Después de siete años de éxitos en Haleon Sandoval vuelve al lado de las agencias en Havas Group, donde asumirá un rol regional con grandes retos.

Esto fue lo que le dijo a P&M sobre su nuevo camino:

Revista P&M: ¿Qué te llevó a cambiar de cliente a agencia?

Carolina Sandoval: Hace poco Brother, la plataforma de e-learning, me invitó a dictar una Masterclass y me pidió que hablara de mi y mi carrera y ufff ¡qué pereza hablar de uno! ¿Cierto? Pero, en realidad, aproveché la oportunidad para transmitirles a esos jóvenes talentos algunos de los aprendizajes que he tenido esperando que algo de mi historia les pueda ayudar a tomar buenas decisiones en su carrera. Y esto se convirtió en un fantástico ejercicio de introspección donde analicé los pros y contras de trabajar del lado del cliente o de agencia … y donde pude concluir que yo estaba lista para regresar a la adrenalina, la agilidad y la vanguardia que se maneja en una agencia. Las energías se empezaron a mover y ¡aquí estoy!

Revista P&M: ¿Cuáles son tus objetivos a corto y mediano plazo en este nuevo rol en Havas?

C.S.: Tenemos objetivos muy ambiciosos como grupo en Latam. Por supuesto, la idea es seguir consolidando nuestra operación como la Agencia que mejor entiende las necesidades de negocio de sus clientes y que, estratégicamente, tiene la capacidad de acompañarlos a cumplir sus objetivos de marketing y de ventas.

Por supuesto, uno de mis mayores objetivos es crecer en la región, generando alianzas estratégicas pero ante todo teniendo clientes satisfechos y felices. Me he encontrado con una agencia que tiene herramientas muy poderosas y un talento excepcional, así es que también quisiera que nos conozcan más y poder llevar el nombre de la agencia tan alto como se pueda

Revista P&M: ¿Por qué Havas?

C.S.: Desde que empecé este proceso con Havas me he encontrado con grandes seres humanos. Personas profesionales, pero también divertidas, abiertas a escuchar, con unas ganas inmensas por crecer y aprender. Un equipo sin egos y con el firme propósito de dar siempre lo mejor.

Havas es un grupo que crece con consistencia, que busca diversificar sus servicios para ofrecer lo mejor a sus clientes, con herramientas y tecnología sorprendente; es una agencia que ha incursionando en los servicios de Creatividad con contundencia, que invierte en el mejor talento y la mejor tecnología. No se me ocurre un mejor lugar para estar que Havas.

