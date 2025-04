Andrea Valencia es la nueva gerente general de Breakfast Live

Con una trayectoria que combina experiencia, visión estratégica y pasión por el entretenimiento, Andrea Valencia asume oficialmente el rol de Gerente General de Breakfast Live, con aprobación por unanimidad por la junta directiva.

Con más de 15 años de experiencia en el sector, Valencia no llega a este cargo como una figura externa, sino como parte fundamental del ADN de Breakfast Live. Desde marzo de 2024, se desempeñó como Chief Operating Officer (COO), demostrando una capacidad excepcional para manejar operaciones complejas y liderar equipos hacia resultados extraordinarios. Antes de eso, su carrera incluyó roles clave como Vicepresidenta Ejecutiva de TBL Live SAS y Directora Comercial de Tuboleta, donde dejó huella con su dinamismo y comprensión profunda del negocio del entretenimiento.

Bajo su dirección, Breakfast Live ha producido más de 150 eventos en los últimos tres años, reuniendo a más de un millón de asistentes en espectáculos icónicos. Desde el doble sold out de Morat en el estadio El Campín hasta el Festival de la Leyenda Vallenata y el innovador Tomorrowland presents: CORE, su gestión ha sido clave para posicionar a la compañía como un referente en la escena musical colombiana. Próximamente, eventos de talla internacional como los conciertos de System of a Down y Carín León seguirán reforzando ese legado.

Más allá de los números, Valencia se ha destacado por su habilidad para conectar con audiencias diversas, diseñando estrategias que trascienden lo convencional. Su enfoque innovador y su capacidad para adaptarse a desafíos complejos han sido pilares en la transformación de Breakfast Live en una marca sinónimo de espectáculos memorables.

"Es un privilegio liderar esta compañía que ha revolucionado la forma en que vivimos el entretenimiento", afirmó Valencia tras su nombramiento. "Estoy comprometida a trabajar con nuestro equipo para seguir construyendo momentos inolvidables que inspiren y unan a nuestro público: somos fans de los fans".

Su ascenso no solo refleja el reconocimiento a su liderazgo, sino también la apuesta de Breakfast Live por el talento local y la proyección de Colombia como un destino esencial en el mapa global de eventos en vivo. Bajo su dirección, la promotora no solo seguirá produciendo grandes espectáculos, sino que buscará expandir horizontes, explorando nuevas oportunidades para llevar el nombre del país a lo más alto de la industria.

Breakfast Live, ya reconocida como una de las principales promotoras de conciertos y espectáculos de gran formato en Colombia, reafirma así su misión: no solo organizar eventos, sino crear experiencias que trasciendan y consoliden a Colombia como un epicentro del entretenimiento en vivo. Con Andrea Valencia al timón, el futuro se escribe con más música, más conexión y, sobre todo, más emoción.

También te puede interesar: Según KPMG, Colombia es el principal destino de inversión española en Iberoamérica