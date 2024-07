Juan Valdez y MILO se unen para lanzar dos bebidas de temporada

Con el objetivo de continuar diversificando el portafolio de productos de Juan Valdez a nivel nacional, mediante la innovación y colaboración con otras marcas, la compañía incorpora la marca MILO® como ingrediente para lanzar sus dos nuevas bebidas de temporada: Nevado y Latte.

“El café y el chocolate siempre saben bien juntos, por este motivo, quisimos traer una experiencia sensorial para esta temporada con el sabor único de MILO®” comentó Doménico Barbato, vicepresidente comercial y de mercadeo de Juan Valdez.

Luego de varios meses de pruebas, la compañía de café incursiona con esta nueva propuesta, con el objetivo de combinar el aroma distintivo del café premium 100 % colombiano con el icónico sabor de MILO®; es to no no solo le permite continuar sorprendiendo e innovando a los consumidores del café, sino también diversificando su portafolio de cara a las nuevas tendencias del mercado.

Con esto, Juan Valdez ratifica su compromiso con la innovación dentro del sector, y enaltece, una vez más, la versatilidad que ofrece su café, cultivado por más de 548 mil familias caficultoras del país, quienes son la razón de ser de la compañía.

Las bebidas de temporada estarán disponibles hasta el 19 de agosto en tiendas Juan Valdez a nivel nacional.

“Incluir en nuestras preparaciones un ingrediente de una marca mundialmente reconocida como lo es MILO®, es para nosotros motivo de orgullo, debido a que nos ayuda a capitalizar un mayor volumen de clientes, así como el continuar desarrollando bebidas innovadoras que nos permitan marcar la diferencia dentro del sector”, agregó Doménico.

