Ana María Rodríguez asume como CEO de Agencia Qué Camello y lanza MOMarketing

Tras más de 20 años de trayectoria en multinacionales como Brown-Forman, Heineken, AB InBev y Red Bull, la ejecutiva inicia una nueva etapa en la industria, liderando el crecimiento de una agencia BTL y co-fundando una startup que conecta a madres trabajadoras, empresas y marcas.

Ana María Rodríguez, ejecutiva con más de dos décadas de experiencia en la industria del marketing, anuncia una nueva etapa profesional tras una trayectoria liderando estrategias para marcas globales como Jack Daniel’s, Heineken, Corona, Stella Artois y Red Bull.

Rodríguez asume como CEO de Agencia Qué Camello SAS, compañía colombiana especializada en marketing experiencial y BTL, fundada hace ocho años. Desde su nuevo rol, buscará acelerar el crecimiento de la agencia, fortalecer su posicionamiento y consolidar una propuesta de valor que responda a las necesidades de negocio de las marcas.

Su incorporación representa una apuesta por integrar la visión estratégica del anunciante con la capacidad creativa y de ejecución de una agencia, aportando una perspectiva construida desde su experiencia liderando equipos y estrategias de marketing en compañías multinacionales.

Paralelamente, Rodríguez anuncia la creación de MOMarketing, startup que cofundó junto a su hermana Adriana Rodríguez, enfocada en conectar a madres trabajadoras, empresas y marcas a través de un ecosistema de comunidad, experiencias, conocimiento y alianzas estratégicas.

La iniciativa busca impulsar una conversación sobre la maternidad y el desarrollo profesional, al tiempo que genera oportunidades para que las empresas fortalezcan su relación con el talento femenino y las marcas desarrollen conexiones más relevantes con las madres como consumidoras.

Con estos dos proyectos, Rodríguez inicia una etapa en la que traslada su experiencia desde el liderazgo de marcas multinacionales hacia el desarrollo de nuevos negocios, combinando estrategia, creatividad y conocimiento del consumidor.

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