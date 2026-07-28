Del Guaviare a Texas: El arte colombiano de Óscar Villalobos expone una reflexión sobre el planeta

El pintor colombiano Óscar Villalobos presenta por estos días en El Paso, Texas, la exposición Tierra Móvil, una muestra que invita a reflexionar sobre los impactos del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el avance de las grandes corporaciones sobre el medio ambiente y la sociedad.

Nacido en San José del Guaviare, Villalobos ha construido una destacada trayectoria artística inspirada en las realidades de los territorios afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado en Colombia. Varias de sus exposiciones han sido marcadas por la exploración de las huellas que la violencia deja en las personas, los paisajes y la memoria colectiva.

Su más reciente exposición, "Tierra Móvil", amplía esa reflexión y pone el foco en las consecuencias del avance de las grandes empresas, multinacionales y compañías sobre el medio ambiente, la economía y la humanidad. A través de un lenguaje visual propio, el artista realiza una reinterpretación crítica de estas corporaciones, invitando al público a cuestionar los modelos de desarrollo, consumo y explotación de los recursos naturales.

Esta muestra, que actualmente se exhibe en El Paso, Texas, reafirma el compromiso de Villalobos con un arte que trasciende lo estético para convertirse en un espacio de diálogo sobre algunos de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Sus obras entrelazan memoria, naturaleza y crítica social, posicionándolo como una de las voces más relevantes del arte contemporáneo colombiano.

Con una carrera que ha llevado su trabajo a escenarios nacionales e internacionales, Óscar Villalobos consolida una propuesta artística que sigue demostrando que la memoria, la naturaleza y la crítica social se convierten en herramientas para abrir conversaciones sobre algunos de los desafíos del mundo contemporáneo y el futuro del planeta.