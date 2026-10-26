PGD capacita en Lima a cerca de 100 profesionales de medios en publicidad programática junto a Amazon y Yahoo

Cerca de 100 profesionales participaron en cuatro jornadas presenciales con especialistas de Amazon y Yahoo, que combinaron teoría, práctica en plataforma y certificación en Amazon DSP y Yahoo DSP.

En la publicidad digital, las herramientas cambian más rápido que los manuales. Las plataformas incorporan inteligencia artificial, nuevas fuentes de inventario y formas cada vez más precisas de medir, y los equipos que planean, optimizan e implementan las campañas necesitan avanzar al mismo ritmo. Con esa premisa, Publicis Global Delivery (PGD) reunió en Lima a su vertical de Media y a su equipo de Programmatic en dos ciclos de capacitación especializada, de la mano de especialistas de primer nivel de las plataformas de compra programática de Yahoo y Amazon.

Cerca de 100 profesionales participaron en las jornadas, lideradas por seis speakers estadounidenses de ambas compañías. Yahoo abrió la agenda el 29 y 30 de septiembre, y Amazon la cerró el 6 y 7 de octubre. En los dos casos, la formación teórica se alternó con ejercicios prácticos, con casos reales en ambas plataformas directamente en la plataforma y concluyó con una evaluación de certificación.

La capacitación de Yahoo partió de una mirada omnicanal y llevó a los equipos por todo el recorrido de una campaña en Yahoo DSP: la navegación de la plataforma, la selección de audiencias e inventario, la configuración y activación, las operaciones masivas y el uso de píxeles. A partir de ahí, el foco se trasladó a la toma de decisiones con datos, a través de pruebas A/B, reporting y medición, concluyendo en jornadas de evaluación con certificación para los equipos en ambos DSPs.

Amazon, por su parte, propuso un camino que fue de los fundamentos de Amazon DSP a la optimización y el reporting avanzados. Sobre la base de la configuración de campañas y las audiencias, los participantes profundizaron en estrategias full funnel y en las variables que definen el rendimiento de una inversión de presupuestos, pujas, frecuencia, supply y deals, además de las operaciones masivas y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la plataforma.

Más que un curso, las jornadas funcionaron como un espacio de trabajo compartido entre el equipo de PGD y sus vendors o expertos en sus plataformas en donde invierten el presupuesto publicitario nuestros clientes. Los equipos aprendieron de quienes desarrollan las herramientas y regresaron a sus cuentas con conocimientos que pueden aplicar desde la próxima campaña.

“Para nosotros en PGD, esto va más allá de una capacitación. Se trata de construir bases más sólidas, acelerar el dominio de las plataformas y aprovechar la automatización, la inteligencia artificial y las alianzas estratégicas para estar más cerca del negocio de nuestros clientes y entregar mejores resultados. Bogotá marcó el ritmo, Lima lo llevó un paso más allá, y apenas estamos empezando”, afirmó Juan Pablo Zuluaga Media Delivery Director de Publicis Global Delivery.

La experiencia también se vivió desde el lado de quienes estuvieron en la sala. “Fue una de las mejores experiencias profesionales de mi vida. El equipo de Amazon llegó a Lima para compartirnos una masterclass sobre Amazon DSP, first-party data e inteligencia artificial aplicada a la publicidad digital, y pude participar como voluntario en un hands-on para crear una campaña y poner en práctica lo aprendido”, contó Edward Sánchez de PGD y participante de la capacitación.

Con estas certificaciones, PGD suma una nueva capa de especialización a su equipo en la región y reafirma una convicción que atraviesa sus programas de formación: en una industria que se reinventa constantemente, el aprendizaje continuo es parte del trabajo.

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