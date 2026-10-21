Juan José Posada regresa a Colombia y se incorpora como Chief Creative Officer de Grupo TBWA Colombia

Su llegada, tras el reciente nombramiento de Santiago Cortés como CEO, consolida una nueva etapa para la operación colombiana, con el respaldo de Omnicom Advertising Latinoamérica.

Santiago Cortés, CEO de Grupo TBWA Colombia, anuncia la incorporación de Juan José Posada como Chief Creative Officer (CCO). Su nombramiento representa un nuevo paso en el plan que Omnicom Advertising (OA) Latinoamérica, bajo el liderazgo de José Terán, viene desarrollando desde principios de 2026 para potenciar las capacidades de la operación, impulsar su talento y elevar el trabajo para sus clientes.

Tras el reciente anuncio de Santiago Cortés como CEO, la llegada de Posada reúne a dos líderes colombianos con una destacada trayectoria internacional y un profundo conocimiento del mercado local. Juntos liderarán una etapa orientada a conectar estrategia, creatividad y visión de negocio para ayudar a las marcas a construir relevancia y crecer.

“La llegada de Juan José consolida un nuevo paso del plan que venimos desarrollando desde principios de este año para potenciar nuestra operación en Colombia. Con Santiago y Juan José reunimos a dos colombianos que han construido carreras internacionales, liderado grandes equipos y trabajado con marcas en distintos mercados. Esa experiencia, sumada al talento de TBWA Colombia y al respaldo regional y global de Omnicom Advertising, nos permite elevar nuestra propuesta para los clientes. Compartimos una convicción: la excelencia creativa y los resultados de negocio se construyen con ambición, confianza y calidad humana”, expresó José Terán, CEO de Omnicom Advertising Latinoamérica.

Juanjo Posada cuenta con vasta experiencia en Colombia, Reino Unido y México, así como en posiciones de liderazgo creativo regional en dos redes internacionales. Fue el primer creativo colombiano en asumir el liderazgo creativo de una agencia en Reino Unido y ha trabajado en Londres, Ciudad de México, Bogotá, Cali y Medellín.

En 2024 fue reconocido como el Chief Creative Officer número uno de Latinoamérica por The One Show y el segundo a nivel global por el Art Directors Club de Nueva York. También figura entre los diez profesionales de publicidad más admirados de México según Agency Scope 2025 y ha sido distinguido en tres ocasiones como Mejor Director Creativo de Colombia por El Ojo de Iberoamérica. Su trayectoria incluye más de veinte Grandes Premios internacionales en festivales como D&AD, The One Show, Clio, ADC y London International Awards.

Más allá de estos reconocimientos, su incorporación busca ampliar la capacidad de Grupo TBWA Colombia para desarrollar ideas que respondan a los desafíos de las marcas, movilicen a las personas y contribuyan a generar resultados de negocio. Posada trabajará junto a Cortés y al equipo de la agencia para impulsar la excelencia creativa, desarrollar talento y aprovechar las oportunidades de colaboración con la red regional y global.

“Con Juanjo compartimos la convicción de que la creatividad debe estar en el centro del negocio y de que los mejores resultados se construyen con equipos que combinan talento, confianza y ambición. Su llegada nos permite sumar una mirada internacional a las capacidades y al conocimiento del mercado que ya tiene TBWA Colombia. Me entusiasma volver a trabajar con él y construir, junto a nuestro equipo, una agencia que desafíe convenciones y ayude a nuestros clientes a crecer. Ese es el sentido de esta nueva etapa y de nuestra manera de entender Disruption”, afirmó Santiago Cortés, CEO de Grupo TBWA Colombia.

Por su parte, Juanjo Posada señaló: “De lo global a lo local, hay muchas razones que me entusiasman de este nuevo reto. A nivel global, me seduce la oportunidad de trabajar con una agencia que ha sido reconocida como Agencia Global del Año por Adweek en cuatro de los últimos ocho años y que, además, es heredera del enorme legado de Bill Bernbach, una de las figuras que transformaron para siempre la industria publicitaria.”

En el ámbito regional, el liderazgo de José Terán, un referente tanto por su trayectoria profesional como por su calidad humana, representa algo con lo que me identifico profundamente: la convicción de que los grandes resultados se construyen combinando excelencia, ambición y humanidad.

Y en lo local, me entusiasma sumarme a un equipo que lleva años demostrando su talento y consistencia, y volver a trabajar de la mano de Santiago Cortés, con quien es un placer reencontrarme profesionalmente. He sido testigo de su extraordinaria trayectoria internacional y me ilusiona aportar a su lado en esta nueva etapa.

Somos dos colombianos que hemos tenido el privilegio de trabajar en salas de juntas y con líderes de marketing en mercados tan diversos como Tokio, Nueva York, Londres, Ciudad de México y Lima. Esa experiencia nos da una perspectiva global que, combinada con nuestro conocimiento del mercado local, tiene mucho que aportar a la industria y a las marcas en Colombia”.

Con este nombramiento, Grupo TBWA Colombia continúa consolidando un equipo de liderazgo que combina experiencia internacional, conocimiento local y una visión compartida sobre el valor de la creatividad. Esta etapa cuenta con el respaldo de OA Latinoamérica y de la red global de TBWA para potenciar las capacidades de la operación y desarrollar nuevas oportunidades para sus clientes.