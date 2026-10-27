+CTG 2026 pone a la industria creativa frente a sus dicotomías

La cumbre, organizada por la UCEP, llega a su undécima edición en Cartagena con una agenda construida sobre las tensiones que hoy pesan en las decisiones de anunciantes, agencias y medios.

Del 28 al 30 de octubre, el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias recibe la undécima edición de +CTG, la cumbre latinoamericana de la economía creativa que organiza la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP). Tras una década como punto de encuentro anual entre marcas, agencias, medios y plataformas de la región, el evento eligió para 2026 un concepto que funciona como diagnóstico del momento: “Tiempo de dicotomías”.

La organización parte de una realidad en la que personas, organizaciones y sociedades enfrentan a diario decisiones entre dos extremos. En el texto con el que presenta la cumbre, la UCEP enumera algunas de esas disyuntivas, que van de lo íntimo a lo político: emprender o emplearse, vivir para trabajar o trabajar para vivir, la democracia frente a la demagogia y la sensibilidad humana frente a la eficiencia de lo artificial. A partir de ahí, la propuesta le asigna a la industria creativa un papel concreto: explorar el terreno entre los opuestos, tomar lo mejor de cada lado y de lo que queda en medio para producir visiones e ideas nuevas.

Ximena Tapias Delporte, presidenta ejecutiva de la UCEP y de +CTG, planteó en la presentación del evento que en medio de esos contrastes la industria creativa tiene la oportunidad y también la responsabilidad de liderar conversaciones que impulsen cambios, y que los contenidos abordarán el entorno económico, político y social.

El concepto también define la arquitectura del evento: los tres auditorios llevan por nombre Disyuntivas, Dilemas y Antípodas, y buena parte de las conferencias tiene títulos construidos alrededor de un “vs.”. La agenda se ordena en cuatro ejes temáticos:

Personas, cultura y sociedad: las tensiones entre lo individual y lo colectivo, lo tecnológico y lo humano, el progreso y la sostenibilidad. mascartagena

Marcas y mercadeo: el equilibrio entre propósito y crecimiento, y entre conexión y conversión. mascartagena

Creatividad e innovación: la integración de lo humano con lo artificial y de la intuición con la data. mascartagena

Medios, canales y plataformas: la convivencia entre alcance y relevancia, y entre automatización y creatividad. mascartagena

La elección del concepto responde a decisiones que el sector toma hoy en sus comités y sus presupuestos. La inteligencia artificial encabeza la lista, y por eso la cumbre abre con ella. Rebeca Hwang, profesora e investigadora de la Universidad de Stanford y managing director de Kalei Ventures, habla sobre cómo usar la IA para expandir la capacidad humana, y el neurólogo argentino Facundo Manes, fundador de INECO, defiende la ventaja humana en la era de la IA. Ese primer día también suben al escenario Edgardo Frías, director de Google para la región andina, y Giuseppe Stigliano, coautor de tres libros con Philip Kotler, con su tesis de un journey de compra que hoy ocurre en lo físico, lo digital y lo virtual. El debate sigue en sesiones con un ángulo más operativo: Richard Glasson, CEO global de WPP Production, habla de mantener el craft en la era de la IA, y Albert Muñoz, de Ogilvy República Dominicana, pone a la automatización frente a la seguridad de marca.

Edgardo Frías, director general de Google para Chile, Perú y Colombia, tendrá a su cargo uno de los keynotes de la jornada inaugural del 28 de octubre con la charla “De la inspiración a la realidad: IA potenciando el lado humano”. Frías llegó a la región andina después de liderar equipos estratégicos de Google en México e Hispanoamérica, y antes construyó su carrera en agencias de medios: fue CEO de MediaCom México y ocupó cargos ejecutivos en Starcom y OMD. Esa doble experiencia, del lado de la planeación de medios y del lado de la plataforma tecnológica, le da un lugar particular en una apertura que la UCEP dedicó a la relación entre la inteligencia artificial y la capacidad humana, y que comparte con Rebeca Hwang y Facundo Manes. Su intervención apunta a uno de los dilemas centrales de “Tiempo de dicotomía”: cómo pasar del entusiasmo por la IA a usos concretos que potencien el trabajo de marcas y agencias.

La segunda tensión toca la estructura de la industria ya que la compra de IPG por Omnicom reconfiguró el mapa de las agencias en la región. En ese contexto, el panel “Ser independiente en un mundo que no lo es” reúne a Rodrigo Revoredo, de la peruana Valor; Mariano Serkin, cofundador de ISLA; Quimet Brugués, de Buentipo; César Vacchiano, de SCOPEN, y Catalina Sánchez Ayerbe, CEO de WPP Production en Colombia. El abogado Santiago Márquez complementa esa conversación con las tensiones legales de los contratos entre cliente y agencia.

La relación entre marca y resultados ocupa otra parte de la agenda. Geovanna Nassar, fundadora de Revenew Lab, pregunta si el retail media está desplazando a la creatividad, mientras Ana María Molina, de Mercado Ads Colombia, presenta cómo probar el valor de marca con datos de compra reales y Cencosud Media analiza el momento en que el consumidor decide qué compra. Santiago Escobar, VP digital de RCN, cuestiona la práctica de medir los canales por separado, y Juan Luis Osorio, director de marketing de Mastercard para Colombia, Venezuela y Ecuador, habla de brandformance, la marca puesta al servicio del negocio.

El cierre del 30 de octubre lleva el concepto a la escala global. Harjot Singh, chief strategy officer global de McCann, presenta “Tiempo de dicotomías: la verdad sobre las marcas globales”, y Nancy Reyes, presidenta y CEO de BBDO Worldwide, habla desde una posición intermedia con su charla “Justo en la mitad”. La tensión entre lo global y lo local aparece también en el panel con Santiago Blanco, de Arcos Dorados; Víctor Aguado Martín, de Telefónica, y Francisco Samper, ex-CEO de MullenLowe Latam, así como en la sesión de Gustavo Koniszczer, de FutureBrand Hispanic, sobre patrimonio cultural y mercado global.

La agenda extiende las dicotomías a otros frentes del oficio: las relaciones públicas entre la verdad y el guion, con Amanda Berenstein, de Omnicom PR México; el periodismo de datos frente al narrativo, con Ramón Escobar, de CNN; la sostenibilidad que pasa del storytelling a la prueba, con Juliana Perdomo, de WWF Colombia, y el talento, en el panel de Mujeres UCEP sobre si la publicidad funciona como meta de vida o como escala en la carrera. Uno de los momentos más esperados reúne a Sebastián Arrechedera y Alberto Chumaceiro, responsables de 600K Network, la plataforma de verificación ciudadana venezolana que en Cannes Lions 2026 ganó el Grand Prix for Good, un Titanium y dos oros, con una charla sobre creatividad frente a represión.

Premios y negocios

Además de las conferencias, +CTG programa una rueda de negocios el 29 de octubre y talleres patrocinados por JCDecaux, Seenka, ACODEM y Pro Música, Ontop y TAP, entre otros. La cumbre también acoge los Effie Awards Latin America, los Premios Marketers Latam y los Premios de Sostenibilidad +CTG, a los que se suman los Premios COR.

El valor del concepto está en la incomodidad que propone; durante años, la industria discutió la IA, el performance o la independencia como bandos, y las conversaciones de 2026 sugieren que la mayoría de esas decisiones se resuelve en proporciones, tiempos y criterios propios de cada negocio. Después de once ediciones, +CTG apuesta por una agenda que ayude a anunciantes y agencias a construir esos criterios.