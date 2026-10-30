Gopass le cuenta cuánto cuesta viajar por carretera en Colombia durante los festivos

Gopass reporta 177 peajes habilitados para pagos electrónicos y comparte recomendaciones para calcular los gastos de combustible, parqueaderos y mantenimiento antes de viajar.

Viajar por carretera durante las vacaciones o los puentes festivos implica más gastos que el combustible. Los peajes, los parqueaderos y el mantenimiento del vehículo también deben entrar en el presupuesto, junto con una reserva para posibles imprevistos.

Gopass, compañía colombiana de tecnología especializada en soluciones de movilidad, compartió cuatro aspectos que los conductores pueden considerar antes de salir de viaje. Entre las cifras que presenta la empresa están los 177 peajes habilitados para pagos electrónicos a través de su TAG, según datos de agosto de 2026.

Combustible: calcular el costo total del recorrido

El presupuesto de gasolina debe contemplar la ida, el regreso y los desplazamientos durante la estadía. El consumo dependerá del rendimiento del vehículo, las condiciones de la carretera y los precios del combustible en los municipios incluidos en la ruta.

Según el comunicado de Gopass, el precio de referencia del galón de gasolina corriente en Bogotá se ubicó en $16.377 desde el 1 de octubre de 2026, tras un ajuste anunciado por el Gobierno Nacional. Antes de salir, los conductores pueden estimar el consumo total e identificar las estaciones de servicio disponibles en el recorrido.

Peajes y parqueaderos: dos gastos adicionales

Consultar los peajes de la ruta completa permite calcular el costo de los trayectos de ida y regreso. También conviene comprobar que el medio de pago esté activo y disponga de saldo suficiente, cuando corresponda.

Gopass reportó que su TAG permitía pagar electrónicamente en 177 peajes habilitados a nivel nacional a agosto de 2026. La compañía también ofrece un seguro de accidentes personales en alianza con SBS Seguros, por $550 por viaje, con 24 horas de cobertura para el conductor y sus acompañantes a partir del paso por el primer peaje. El servicio está sujeto a las condiciones de la póliza y disponible para automóviles particulares.

Los parqueaderos también pueden incrementar el presupuesto, especialmente cuando el viaje incluye visitas a restaurantes, centros comerciales y sitios turísticos. En Bogotá, las tarifas máximas autorizadas para 2026 en estacionamientos fuera de vía son de $230 por minuto para automóviles, camperos, camionetas y vehículos pesados, y de $253 por minuto en establecimientos con certificación Sello Oro, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

En este segmento, Gopass reporta 111 parqueaderos vinculados y opciones de pago electrónico en 80 centros comerciales del país.

Mantenimiento: prever gastos por imprevistos

Antes de viajar, se recomienda revisar las llantas, los frenos, las luces y los niveles de líquidos del vehículo, además de comprobar la vigencia del SOAT y de la revisión técnico-mecánica cuando corresponda. Reservar parte del presupuesto para posibles reparaciones o asistencias también permite afrontar eventualidades durante el recorrido.

Gopass cuenta con una membresía Premium que incluye asistencia vial y de movilidad las 24 horas, con servicios como grúa por avería, asistencia mecánica básica y envío de combustible. Estos beneficios están sujetos a las condiciones de la membresía.

La tecnología en los pagos de movilidad

Además de los peajes, Gopass ofrece pagos electrónicos en estaciones de servicio Terpel seleccionadas y en establecimientos de parqueo vinculados a su red. En las estaciones habilitadas, los usuarios con el servicio activo pueden pagar mediante el TAG asociado a su vehículo y consultar posteriormente la transacción desde la aplicación.

“Planear un viaje por carretera va más allá de calcular el combustible. También implica anticipar gastos como peajes y parqueaderos, además de revisar las condiciones del vehículo. La tecnología puede ayudar a simplificar parte de esa experiencia, especialmente en momentos como los pagos durante el recorrido, para que los conductores puedan concentrarse en disfrutar del viaje”, explicó Jorge Miguel Camacho, CEO de Gopass.

La planificación del presupuesto, por tanto, debe incluir el recorrido completo, los gastos de movilidad en el destino y un margen para imprevistos, más allá del costo inicial del combustible.

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