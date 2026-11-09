Old Parr y Aria Vega lanzan un dominó para volver a reunir a los amigos

La marca de Diageo entregará más de 17.000 unidades de esta edición limitada por compra en supermercados de Medellín, la Costa Caribe y Cali.

Entre el celular, las redes sociales y las preocupaciones del día, los colombianos muchas veces comparten la mesa con sus amigos sin prestarse del todo atención.

De esa observación parte la nueva campaña de Diageo Colombia para Old Parr. La marca encontró en el dominó, un juego presente en las reuniones sociales de buena parte del país, la excusa para que quienes se sientan a jugar vuelvan a centrarse en la conversación. Los consumidores mayores de edad podrán llevarse el juego por la compra de una botella de Old Parr de 750 ml en puntos de venta seleccionados.

El dominó encaja con esa idea porque una partida obliga a todos los jugadores a seguir las fichas, calcular el siguiente movimiento y celebrar con el compañero, y así deja poco margen para mirar la pantalla.

Adriana Acevedo, directora de Marketing de Diageo Colombia, explicó que la colaboración busca llevar esa idea a un objeto concreto, “convirtiendo una tradición tan colombiana como el dominó en una experiencia que llega directamente a los puntos de venta”. La activación también sostiene el mensaje de producto de la marca, que presenta a Old Parr como el whisky de 12 años más vendido de Colombia y destaca que “pasa suave”, un atributo que Acevedo repitió en su declaración.

Para ponerle música y cara a la iniciativa, Old Parr escogió a Aria Vega, conocida como La Nena de Quilla, una artista que mezcla sus raíces caribeñas con sonidos actuales. La barranquillera obtuvo una nominación al Latin Grammy como Mejor Nuevo Artista y llegó al número uno en listas de Billboard, credenciales que le dan a la marca cercanía con las nuevas generaciones de consumidores. La elección también coincide con el mapa de distribución, porque la Costa Caribe, donde el dominó tiene una presencia fuerte en las reuniones sociales, figura entre las zonas priorizadas.

Cómo funciona la promoción

La mecánica es de regalo con compra: el consumidor adquiere una botella de 750 ml en un punto de venta participante y se lleva el dominó, hasta agotar existencias. La distribución avanza por etapas:

Medellín y la Costa Caribe: desde el 9 de noviembre de 2026, en cadenas como Éxito, Olímpica y Jumbo, y en supermercados regionales.

Cali: desde el 1 de diciembre de 2026, en los puntos de venta participantes de la ciudad.

Unidades: más de 17.000 dominós en total.

La promoción está dirigida solo a mayores de edad y llega a pocas semanas de la temporada de fin de año, cuando se multiplican las reuniones. Con el formato de regalo con compra, la marca extiende la vida de la activación más allá de la góndola, porque cada dominó se queda en la casa y vuelve a salir en la siguiente reunión, con Old Parr asociado a un ritual social que los consumidores ya practican.