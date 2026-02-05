jueves, febrero 05, 2026

De la crítica a la creación: Masglo convierte el picante en una convocatoria nacional

Campañas

De la crítica a la creación: Masglo convierte el picante en una convocatoria nacional

Masglo

La reconocida influencer Karen Sevillano criticó los nombres y Masglo convierte esto en una oportunidad.

Redacción P&M
Redacción P&M
 febrero 5, 2026

Masglo siempre ha tenido una convicción clara: los colores y los nombres de los tonos no son solo maquillaje. Son una declaración de actitud.

Masglo, reconocida por su personalidad, irreverencia y el picante de los nombres de sus esmaltes, reactiva esta conversación con el lanzamiento de su próxima colección de labiales, tras una crítica de Karen Sevillano sobre la falta de “picante” en los nombres, que la marca decidió escuchar y convertir en una oportunidad de conexión con su comunidad.

Las marcas relevantes son las que saben escuchar. Esta conversación nos confirmó que el nombre también es identidad y actitud; por eso, ahora nuestras consumidoras van a poder nombrar y apropiarse del maquillaje

Afirma Jorge Bohórquez, gerente general de Masglo.

Con una Convocatoria Creativa Nacional como respuesta, la marca lanza una dinámica para que las consumidoras participen activamente en la construcción de los nombres de la nueva colección de labiales Masglo.

La metodología es sencilla: visita un punto de venta Masglo o tiendas autorizadas*, compra el labial Masglo Color Power y, por esa compra, recibe otro labial gratis. A partir de allí, las participantes podrán proponer el nombre más creativo, atrevido y con actitud para la nueva colección. Los nombres más picantes serán seleccionados por la marca y podrán ser parte oficial de su portafolio.

Durante más de cuatro décadas hemos demostrado que un nombre puede contar una historia, provocar una sonrisa y, sobre todo, reflejar una actitud. Hoy queremos que esa historia la escriban quienes usan nuestros productos todos los días

Agrega Bohórquez.

Esta convocatoria reafirma la visión de Masglo sobre el maquillaje como una herramienta de expresión personal y de amor propio.

Porque, al final, el color no solo se lleva en los labios: se lleva en la actitud.

Masglo

