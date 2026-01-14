Publicis Global Delivery anuncia programa de entrenamiento en marketing digital: así puede aplicar

Año nuevo, carrera nueva: Publicis Global Delivery lanza nuevo programa de reclutamiento en Colombia. Con el Professional Booster, Publicis Global Delivery abre las puertas a una formación especializada para dominar las nuevas disciplinas que están moviendo la industria.

Publicis Global Delivery inaugura el 2026 con la apertura a programas de formación de clase mundial para profesionales de Media Programmatic y E-commerce. La agencia anuncia la apertura del Professional Booster, programa de entrenamiento en Marketing Digital con una duración de 4 semanas que, en esta ocasión, inicia el 26 de enero.

Está diseñado como una plataforma de aceleración de aprendizaje para 45 profesionales con experiencia previa en la industria, interesados en profundizar sus conocimientos en las áreas de Programmatic (compra programática digital) e E-Commerce.

Los participantes deben contar con al menos un año de experiencia, nivel de inglés B2+ y conocimientos en implementación de campañas digitales para Programmatic y plataformas de comercio electrónico para E-commerce.

Con este lanzamiento, Publicis Global Delivery reafirma continúa posicionándose no solo como un empleador fundamental en LATAM, sino como un referente en impartir conocimiento técnico que importa talento de excelencia hacía el mundo laboral global. Los profesionales interesados en iniciar el 2026 con un nuevo propósito y con participar en un nuevo desafío laboral, pueden aplicar a través de los siguientes links:

Aplica aquí para Programmatic Professional Booster

Aplica aquí para E-commerce Professional Booster

El Professional Booster se suma a las iniciativas de desarrollo de talento impulsadas por Publicis Global Delivery en la región, con el objetivo de responder a la creciente demanda de perfiles especializados en disciplinas digitales de alto impacto. Programmatic y E-commerce se han consolidado como áreas clave dentro de las estrategias de marketing de las marcas, en un contexto marcado por la automatización, el uso intensivo de datos y la personalización de la experiencia del consumidor.

