Festival Ondas anuncia combos con descuento para quienes quieran vivir el festival completo

El festival se realizará del 13 al 21 de febrero, con apertura de puertas entre 4:00 y 5:00 p.m. y conciertos desde las 8:00 p.m. en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

La cuenta regresiva ya empezó y Bogotá comienza a afinar el oído. La próxima semana, del 13 al 21 de febrero, el Festival Ondas ocupará el Parque Metropolitano Simón Bolívar con seis noches de conciertos pensadas para escucharse sin afán, con atención plena y desde la cercanía.

Ondas propone una forma de vivir la música en vivo que pone el foco en el encuentro: un solo escenario, aforo limitado y tiempo suficiente para quedarse. El parque se transforma en un teatro al aire libre, diseñado para que el público esté realmente conectado con lo que sucede sobre tarima. Llegar temprano, habitar el espacio y dejar que la noche se despliegue completa hace parte de la experiencia.

A días del inicio del festival, llega una noticia que amplía las posibilidades para el público: la activación de combos que permiten asistir a dos o más fechas, una invitación a recorrer el ciclo completo y a dejarse llevar por una curaduría que cruza sonidos, generaciones y escenas.

Seis noches, seis relatos sonoros

Cada jornada funciona como un encuentro independiente, donde el headliner dialoga con un artista local que abre la noche y marca el pulso del día.

Viernes 13 de febrero

Headliners: Ivy Queen + Villano Antillano

Apertura local: Perreo de apertura Suelta como Gabete

Sábado 14 de febrero

Headliner: The Cardigans

Apertura local: La Derecha

Domingo 15 de febrero

Headliner: Encanto (de Disney) en Concierto

Formato: Sinfónico

Jueves 19 de febrero

Headliners: Arde Bogotá + Silvestre y La Naranja

Apertura local: Lika Nova

Viernes 20 de febrero

Headliners: Justin Quiles + Ovy on the Drums

Apertura local: Brokix

Sábado 21 de febrero

Headliner: Jerry Rivera

Apertura local: La Pambelé

Cómo funcionan los combos

El esquema de combos está dirigido a quienes desean asistir a dos o más fechas del festival. La compra se realiza desde un solo punto de venta, donde cada concierto funciona como un ítem independiente. Al seleccionar más de un evento, se aplica automáticamente un 20% de descuento sobre el valor total.

Las localidades se asignan días antes de cada concierto, de acuerdo con la disponibilidad, y se informan al momento de recibir la entrada. Los precios están sujetos a etapas de venta y pueden variar conforme se agoten los cupos.

Los combos están disponibles a través de la plataforma Fever: https://feverup.com/m/533023. Para quienes prefieren asistir a una sola fecha, la boletería general puede consultarse en los canales oficiales del festival: https://festivalondas.com/entradas/

Con el cartel definido y el arranque a la vuelta de la esquina, Ondas entra en su tramo decisivo. La programación invita a pensar el festival no como una sola cita, sino como una experiencia que se puede recorrer noche a noche, con tiempo para escuchar y quedarse.

