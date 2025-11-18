Especial Podcast 50 Marcas Ep.107: Protección, el poder de anticiparse

En este episodio del pódcast de P&M, Protección repasa su historia, su transformación cultural y el papel del marketing en la construcción de nuevas narrativas sobre el ahorro y el futuro financiero en Colombia.

Sandra Ochoa, directora de comunicaciones y marca, explica que la compañía nació en 1991 como respuesta a un sistema pensional que ya mostraba señales de agotamiento. Desde entonces, la marca ha evolucionado del lenguaje técnico de pensiones y cesantías hacia una comunicación más emocional, apoyada en ciencias del comportamiento y en la idea del “cuidador”: acompañar al usuario en cada etapa de la vida.

Uno de los cambios clave fue abandonar la imagen tradicional del retiro (el adulto mayor mirando al horizonte) para hablar del futuro desde metáforas cercanas, como objetos simbólicos, esferas amarillas o experiencias digitales. Esa mirada llevó al desarrollo de herramientas como el perfilador pensional, que en meses alcanzó más de 410.000 consultas, y al lanzamiento de iniciativas como la Tienda del Futuro, un marketplace metafórico que acumula millones de visitas y altas tasas de conversión.

La conversación también aborda anécdotas que ilustran los retos de conectar con audiencias diversas. Una de ellas: la polémica generada por una masterclass que combinaba signos zodiacales y decisiones financieras, que se viralizó y despertó críticas, recordándole a la marca la importancia del contexto sin perder su apuesta por la personalización.

Ochoa destaca que la relevancia de Protección está en entender que el ahorro no es solo un acto financiero, sino una decisión emocional que impacta todo el ciclo vital. Desde acompañar a una mujer en duelo al agilizar su pensión, hasta ayudar a jóvenes a proyectar su independencia, la marca busca fomentar bienestar financiero con optimismo, asesoría y herramientas claras.

También le puede interesar: Marketing 6.0: más allá de vender, conectar