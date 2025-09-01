Fluency Academy, el gigante del aprendizaje de idiomas online, rompe récords facturando $92.3 millones de dólares

Quinientos millones de reales (92.3 millones de dólares) en facturación neta es la cifra histórica que ha alcanzado Fluency Academy, la primera edtech en el mundo en lograr este hito dentro de Hotmart, el ecosistema global más grande para el emprendimiento digital.

Este logro, celebrado con la entrega del premio Cosmos II en el escenario del Hotmart FIRE 2025, no solo consolida a Fluency Academy como un referente global en la enseñanza de idiomas online, sino que también abre un nuevo capítulo en el dinámico mercado digital a nivel mundial.

Fundada en 2017 por Rhavi Carneiro (Brasil) y Finn Puklowski (Nueva Zelanda), Fluency Academy nació con la visión de transformar y democratizar el acceso al aprendizaje de idiomas. Combinando la aguda visión emprendedora de ambos y su habilidad para detectar oportunidades en el entorno digital, el dúo construyó una edtech que rápidamente se posicionó como referente en el sector.

En pocos años, Fluency Academy se ha convertido en una de las plataformas más grandes de América Latina, ofreciendo actualmente 8 idiomas –inglés, español, francés, italiano, alemán, japonés, coreano y mandarín– y ha alcanzado a más de 400 mil estudiantes en más de 100 países.

“Este premio es el reflejo de un camino lleno de esfuerzo y una enorme pasión por emprender con un impacto real. Queremos demostrar que es totalmente posible construir negocios digitales con propósito y alcanzar transformaciones significativas en las vidas de las personas”, afirmó Rhavi Carneiro, cofundador de Fluency Academy.

Este reconocimiento es la cúspide del Hotmart Journey, un programa que visibiliza el crecimiento de los creadores de contenido digital a través de hitos de facturación neta, desde los R$10 mil (1,800 dólares) hasta la nueva meta de los R$500 millones (92.3 millones de dólares). Fluency Academy es el primer negocio digital en llegar a la cima de esta travesía.

Paralelamente, en más de 620 municipios brasileños, ya hay creadores que han superado la marca del R$1 millón (184 mil dólares) en ventas, lo que habla del poder de la economía de creadores.

“Esto es mucho más que un logro; es un símbolo de lo que se puede construir dentro del ecosistema digital. El éxito de Fluency Academy representa la fuerza de un nuevo modelo de emprendimiento que derriba barreras, escala ideas y transforma vidas. Ver un negocio alcanzar R$500 millones (92.3 millones de dólares). dentro de Hotmart nos confirma que apenas estamos comenzando a explorar el inmenso potencial de este mercado”, comentó João Pedro Resende, CEO y cofundador de Hotmart.

