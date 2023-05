Lo que se vivió el segundo día de IAB Day 2023

El día comenzó con una conferencia de lujo, "Data + AI como base del Martech" por Lukas Canal, CEO at Hexagon Data / NATEEVO. Canal explicó que la IA llegó para revolucionar el marketing en la medida en que las marcas en la actualidad deben aprovechar la información tie tienen disponible para personalizar cada vez más las conversaciones con sus audiencias; es decir, entender que un mundo completamente digital y conectado usar un mismo mensaje para todos no sirve, por lo que lo que significan herramientas tecnológicas como la IA es la capacidad de ser cada vez más personales, más humanos, como marca.

La segunda conferencia fue sobre Retail media y martech por Manuel Hernández Vega, gerente de Lealtad y Experiencia en Cencosud, quien también hizo énfasis sobre la importancia de la personalización para el retail media en la medida en que permitirá que las apps, marketplaces y páginas web, que son los medios propios de este tipo de mercadeo, puedan conectarse realmente con la necesidad de cada uno de sus consumidores.

La mañana continuó con la charla "4 Maneras para que tu marca entre hoy al Metaverso" por Natalia Serna, fundadora y CEO de Galilea & Goldfish. Serna habló sobre Galilea, su segunda empresa especializada en publicidad y mercadeo en el metaverso.

Galilea se especializa en generar experiencias inmersivas para conectarse con sus consumidores de forma duradera y efectiva. Las experiencias inmersivas permiten entrar al metaverso. ¿Cómo? primero, entendiendo que es el metaverso que, para Serna, es la evolución del internet. Segundo, entender que el metaverso es el internet en tercera dimensión. Según Forbes, será el canal más importante de las marcas en el futuro por lo que en cinco o diez años una marca sin presencia en el metaverso, no existirá.

Tercero, saben que el metaverso no está listo por lo que se necesitan dispositivos como gafas de realidad virtual que todavía se están inventando; su invitación es comenzar a explorar el metaverso a través de experiencias inmersivas que muestran experiencias 3D del mundo real.

Un ejemplo: Gorillaz realizó un concierto en Times Square, Nueva York, en el que el público podía ver el espectáculo gracias a una aplicación disponible en las tiendas de Play Store de Google y App Store de Apple. El evento se había anunciado como “una experiencia inmersa en vivo” que incluía tecnología de realidad aumentada.

Lo que propone galilea es "tocar" al consumidor en diferentes touch points para crear durabilidad y escalabilidad usando, por ejemplo, vallas de realidad aumentada, como las que se usaron para la colección de Louis Vuitton x Yayoi Kusama en todo el mundo.

La cuarta conferencia del día fue "Retail Media, la evolución del mercado de los retailers hacia la publicidad digital" por Alberto Pardo, CEO & Founder de Adsmovil. Pardo explicó a los anunciantes y agencias que el retail media va a ser un componente vital dentro de la publicidad digital en el corto y mediano plazo.

El retail media lo que hace es romper paradigmas sobre cómo se compra la media, afirmó Pardo. Su problema, añadió, es que tiene demasiados "dueños"; es decir todos los que manejan algún tipo de medio como apps, e commerce, páginas web, etc.

Explicó, también, que Retail Media es la tercera ola de la publicidad lo cual él apoya, ya que es el medio perfecto para conectar data con publicidad.

La primera parte de la mañana culminó con la conferencia "The Power of Audio" por Victor Carvalho, Regional Sales Director at Spotify. Carvalho habló del poder del audio digital, debido a que está presente en la vida de las personas. A través del estudio Sonic Science Vol.II, Spotify entendió cómo los sonidos pueden modificar la percepción de cada persona.

La invitación de su charla fue a entender que el contexto es todo y por eso, contar las historias con sonido es vital.

Después del Break, el evento siguió con la conferencia de Sebastián Obregón,cofundador y CEO de Enmedio. Obregón reflexionó sobre el OOH, un medio milenario que, en los últimos 20 años se ha transformado hasta llegar al Digital Out of Home o DOOH.

Explicó que las tendencias actuales del DOOH son: la IA como medio generador de DOOH; la programática; y los medios creando sus propias plataformas.

Luego el día continuó con la charla “Más allá de los 30 segundos; la televisión es co-creación” por Rodrigo Romero Hoyos, Head of Strategic Marketing and Creativity RCN TV.

Romero habló sobre la necesidad de siempre crear contenido memorable, con personajes con los que la audiencia se identifique y que tenga presencia en múltiples plataformas. Concluyó afirmando que si bien el contenido es rey, la distribución es reina.

La siguiente conferencia fue "Retail Media Growth: La transformación de los e-commerce en hipotetización" por Manuela Villegas,CEO de Sí Señor Agencia. Villegas explicó cómo partir de marcos científicos para crear hipótesis sobre el retail digital growth puede ser el camino para lograr tasas de conversión superiores. Hizo énfasis, además, en la necesidad de poner siempre primero lo orgánico al paid, así inicialmente sea más costoso, para lograr mejores resultados.

El evento continuó con la charla "Teads, La Plataforma Global de Medios" por Mónica Calero, Senior Sales Manager Teads. Calero explicó la estrategia de Teads para innovar en la publicidad en video y explicó que Tead Studio crea piezas a la medida para conectar audiencias con marcas.

El día avanzó con la charla "Medición y construcción de marca desde nuevos formatos digitales" por Stefanie Klinge, directora de creatividad y medios de Kantar Klinge explicó cómo medir el rendimiento de las campañas y el impacto de todos los puntos de contacto se ha convertido en un factor importante.

Después llegó la conferencia "Contextual IA, ¿En dónde estamos?" por Yesid Vanegas, Programmatic Director Latam Sunmedia. Vanegas explicó que lo que viene es la IA, la hipersegmentación y la necesidad de que las empresas se adapten a procesos automatizados, contenidos a la medida y personalización.

La tarde siguió con la conferencia "Toma de decisiones a través de la visualización de datos. ¿Es importante y necesaria la ética?" Ricardo Di Carlo, profesor investigador del CESA, quien explicó que el discernimiento humano siempre es vital en el mundo del martech.

Después de Di Carlo la siguiente conferencia fue "Metapromociones" por Mauricio Sabogal Zamora/ CEO de ROISENSE by Mobyle Engage. Sabogal planteó la pregunta sobre si son posibles los metadatos en las promociones. Como respuesta explicó que el activo más importante de las compañías consiste en tener sus propios datos. En línea con lo anterior, las metapromociones son clave ya que permiten crear y acceder a un perfil completo de los consumidores, que entregan información para poder tener tales promociones.

La siguiente conferencia fue "Gen Alfa, Gaming y Metaverso: El futuro del entretenimiento y su impacto en el marketing. ¿Qué pueden aprender las marcas desde ahora?" por Eliana Iturria, Global Research Sr. Manager at IMS by Aleph.

Iturria explicó que cuatro de cada diez colombianos juega en el metaverso o lo hará pronto. Lo anterior es una muestra sobre cómo el metaverso hace parte del día a día de las personas, y en el futuro del mercadeo. Por eso, las marcas deben integrarse al metaverso, no cuestionarlo.

La primera conferencia del final de la tarde fue "El poder transformador del Customer Experience" por Raúl Amigo, CEO de UMUNTU cx design en Miami, US. Amigo, explicó que parte del poder del martech es que hace que la experiencia de usuario sea cada vez más parecida a la experiencia de un humano al interactuar con otro debido a la hipersegmentación y la personalización.

La última conferencia del día fue “La revolución de la eficiencia en la experiencia de los e-commerce” por Jose Clavijo, eCommerce Customer Success Leader - VTEX The True Cloud Commerce Platform. Clavijo habló sobre la revolución de la eficiencia y cómo los commerce deben trabajar en no saturar y no ser predecibles.

El día finalizó con el panel sobre Retail Media moderado por Carlos Fernando Vega, director general de P&M y con la participación de: Carolina Sandoval, Media Director for EMEA and LATAM Haleon; Paola Roz/Gerente Comercial de Cencosud Media Colombia y Andrés Castillo, Chief Media Officer at Dentsu Colombia.

En panel se habló sobre la importancia de entender al cliente, su journey y sus hábitos, la capacidad del retail media para obtener datos de origen, el futuro de los datos en el mundo cookieless, y cómo se logra a través de esta herramienta, mejorar la vida de los consumidores.

