Ballantine’s rinde homenaje a Elton John y John Lennon con su colección True Music Icons

Ballantine’s, el segundo whisky escocés más vendido del mundo, presenta las últimas incorporaciones a su colección True Music Icons, con un homenaje a dos de los músicos más influyentes de todos los tiempos: Elton John y John Lennon.

Esta es la segunda edición de la serie True Music Icons, tras el éxito de la colección inaugural que rindió homenaje a las leyendas del rock AC/DC y Queen, y que celebra a los artistas que siguen su propio camino, permanecen fieles a sí mismos y hacen las cosas a su manera.

Estas ediciones limitadas han sido diseñadas para capturar la esencia de ambos músicos legendarios. Una botella rinde homenaje a Elton John, conocido por sus éxitos que encabezan las listas, su talento excepcional como compositor y su gran impacto en la cultura popular. La otra celebra a John Lennon, músico y escritor que transformó la historia de la música, tanto con The Beatles como en su innovadora carrera como solista, desafiando los límites del rock, explorando nuevos géneros musicales y utilizando su arte como plataforma para el cambio social y político.

La colección también celebra la amistad entre Elton John y John Lennon, que colaboraron en el sencillo Whatever Gets You Thru The Night y compartieron escenario hace exactamente 51años en 1974, en la emblemática actuación en el Madison Square Garden.

Cada botella refleja la personalidad única de estos dos íconos musicales y refuerza el compromiso de Ballantine’s con la cultura musical global, ofreciendo a los amantes del whisky y la música productos de colección y experiencias memorables. El diseño de la botella de John Lennon incorpora su logotipo oficial, su célebre autorretrato y elementos gráficos que reflejan su legado artístico multifacético; mientras que la botella de Elton John está inspirada en su legendaria presentación en el Dodger Stadium en 1975, con una versión holográfica de su logotipo estelar “E”, en referencia al arte de su álbum Diamonds Greatest Hits.

Ballantine’s tiene una larga tradición vinculada a la música, de ahí rinda homenaje a dos de los íconos musicales más destacados del siglo XX en nuestra emblemática botella Finest. Tanto Elton John como John Lennon son artistas que siempre hicieron las cosas a su manera. No solo han contribuido a la cultura musical, la han definido, permaneciendo fieles a sí mismos; un espíritu que refleja lo que Ballantine’s representa desde su fundador George Ballantine

Comenta Paul-André Vacheron, director global de Marketing de Ballantine’s en Chivas Brothers.

Las ediciones limitadas Ballantine’s True Music Icons: Elton John y John Lennon estarán disponibles en Colombia en Bogotá y Medellín a partir de esta semana.

También le puede interesar: Del sofá al escenario: así funciona Catabum, donde ver también es ganar