Shakira salpica a las marcas y demuestra que el amor nunca falla

Shakira, la reconocida cantante colombiana, y Bizarrap, DJ, compositor y productor discográfico argentino, rompieron récords con su lanzamiento Music Sessions #53; actualmente tiene más de 60 millones de visualizaciones y es tendencia número uno en Youtube. Debido a las menciones de marcas como Twingo, Ferrari, Rolex y Casio en su letra, estas compañías hicieron publicaciones en sus redes sociales relacionadas con la canción.

"Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio", menciona la barranquillera en una de las estrofas. Esta es una de las frases que en vez de ser polémica fue utilizada con creatividad y dio pie a acciones de real time marketing. Un ejemplo es cómo Rolex, marca de relojes Suiza, aprovechó la visibilidad para sumarse a la tendencia desde el humor haciendo referencia a una de las frases del lanzamiento “yo solo hago música perdón si te sal-pique”.

Al volverse viral en menos de 24 horas, la canción fue el trampolín para que compañías de diferentes sectores reaccionaran y abrió las puertas para que los marketeros y publicistas se “engancharan” de la coyuntura y crearan posts alusivos a la canción. Por ejemplo, Transmilenio, empresa de transporte masivo de la capital se unió con un trino: “Más grandes que un Twingo, menos lujosos que un Ferrari y te llevamos más rápido por toda Bogotá.

Familia, Rappi, Avianca, Festival Estéreo Picnic, Volados, Disney, Picap, Movilidad Bogotá son algunas de las empresas que decidieron aprovechar la situación y publicar mensajes en sus redes sociales.

La coyuntura que surgió a raíz del lanzamiento fue una muestra clara de cómo las marcas crean mensajes atractivos y directos, relacionados con eventos y noticias, cuyo fin es impactar a un gran número de personas. El engagement es el rey de las redes sociales, y saber leer la oportunidad puede marcar la diferencia entre captar grandes números en audiencia, o pasar debajo del radar.

El mundo de los números y el duelo y el amor como leitmotiv creativo y publicitario

Otra de las consecuencias del hit de Shakira y Bizarrap fue la exposición de las marcas. Durante las últimas 24 horas Casio y Rolex han sido mencionadas más de 93.000 veces en Twitter, y el Renault Twingo más de 103.000 veces. Así mismo, las letras de la canción pusieron sobre la mesa el tema de la rentabilidad del amor y el desamor.

Sobre este tema colombianos y opinadores llenaron las redes de mensajes sobre si está bien o mal que Shakira muestre su ruptura de forma pública y hable, de frente, sobre sacarle provecho económico. Sin embargo, no es la primera vez que la cantautora usa su vida sentimental como inspiración para sus letras. En su hit de los noventa Si te vas la letra decía: “Si te vas, si te vas y me cambias por esa bruja, pedazo de cuero no vuelvas nunca maps, que no estaré aquí” y remataba con la siguiente estrofa: “Toda escoba nueva siempre barre bien, luego vas a ver desgastadas las cuerdas, cuando las arrugas le corten la piel, y la celulitis invada sus piernas”.

Aunque ninguna de sus canciones había tenido un comienzo tan poderoso como la sesión con Bizarrap, en sus orígenes la colombiana escribía casi que ciento por ciento sobre sus desamores. Al analizar su discografía, es sin duda una de las representantes femeninas más importantes en la música en habla hispana.

Su tema con Bizarrap muestra, además, se centra sobre un tema complejo: el duelo. Una ruptura amorosa es una forma de muerte; la muerte de una historia entre dos personas y de una vida juntos. Si a lo anterior se le suma que la relación de Shakira y Piqué era pública, la reflexión toma otro matiz porque pasa a reflexionar sobre cómo se muestra el duelo en la música, en un contexto de exposición absoluta.

En su música, especialmente en sus letras, Shakira ha puesto al duelo en el centro. Su último sencillo potencia esto y busca reivindicar y nombrar el dolor. Aunque genera polémica, esto ha hecho que Shakira se convierta, además, en un referente feminista ya que a la par del duelo, pone sobre la mesa temas importantes para las mujeres como: ¿debe vivir una mujer sus duelos en privado? ¿debe quedarse callada?

Aparte de mostrar cómo procesa su duelo frente a millones de personas, Shakira junto a Bizarrap le recordaron a los publicistas que el amor como potenciador de conversaciones, interacciones y reacciones sigue vigente. Desde hace más de 40 años las telenovelas o los llamados culebrones se constituyeron como una marca, como el sello de origen de la comunidad hispanohablante.

Dentro de ese contexto Shakira se destaca como una de las artistas que mejor ha sabido entender y traducir en su música esa identidad. Aunque las marcas se centraron en la oportunidad que les dio la artista para lograr un mejor engagement con sus audiencias en redes sociales, la conversación que se abre con la nueva canción de la artista es mucho más amplia y se trata de entender que hablarle a las personas desde su idiosincrasia y su educación sentimental será, hoy y siempre, un acierto.

