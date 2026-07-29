Garnier lanza nueva línea de hidratación y experiencia en Bogotá

La marca del Grupo L'Oréal combina ciencia, un activismo de género y una experiencia física para instalar un nuevo hábito en la rutina facial latinoamericana.

Tras varios años de crecimiento sostenido en categorías como la limpieza facial, los sérums y la vitamina C, la hidratación empieza a consolidarse como el siguiente eje de conversación del sector. Garnier, marca del Grupo L'Oréal, decidió capitalizar ese momento con el lanzamiento de una línea desarrollada específicamente para las características de la piel latinoamericana.

El movimiento no ocurre en el vacío. Según cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el mercado colombiano cerró 2025 con ventas por USD 6.861 millones, un crecimiento del 5,4% frente al año anterior, y un consumo per cápita de 530.000 pesos. El dato confirma un consumidor dispuesto a pagar por soluciones específicas y respaldadas por evidencia científica, condición que Garnier usa como punto de entrada para su nueva propuesta.

La estrategia de la marca parte de identificar una barrera de consumo concreta. Esperanza Villegas, directora de Marketing de Garnier para Centroamérica y Región Andina, señaló que la sensación pesada en la piel sigue siendo uno de los principales obstáculos para que los consumidores incorporen la hidratación a su rutina diaria.

Nombrar el obstáculo es, en sí mismo, una decisión de mercadeo. En lugar de promover el producto solo por sus beneficios, Garnier construye el mensaje alrededor de la objeción que impide la compra, un recurso habitual en categorías donde la adopción depende de vencer una percepción sensorial negativa.

La respuesta de producto se apoya en la tecnología Air Gel Matte, que promete un acabado mate inmediato y hasta 48 horas de hidratación bajo un formato de toque seco. La fórmula integra vitamina C, ácido salicílico, colágeno y ácido hialurónico, activos que la marca presenta como respuesta directa a necesidades de luminosidad, control de brillo, firmeza e hidratación profunda.

El respaldo numérico refuerza el argumento científico. Garnier afirma que la vitamina C incluida en la fórmula reduce hasta un 34% la intensidad de las manchas, una cifra que funciona como prueba de eficacia dentro de un discurso publicitario que privilegia el dato sobre la promesa genérica.

Un segundo eje de la estrategia es la ampliación del público objetivo. La marca busca conquistar a la generación Z y a los hombres, dos segmentos con baja penetración histórica en hidratación facial, y plantea de forma explícita la intención de derribar la idea de que este tipo de producto es exclusivo para mujeres.

Esa decisión responde a una lógica de crecimiento de categoría más que de disputa de participación de mercado. Al incorporar consumidores que hoy no compran cremas hidratantes, Garnier no solo defiende su posición frente a competidores directos, sino que amplía el tamaño total del mercado en el que compite.

La marca, además, reporta que el 100% de sus fábricas opera con energía renovable, que el 68% de sus ingredientes son de origen biológico, que el 53% del plástico utilizado proviene de materiales reciclados, y que sus fórmulas son veganas y cuentan con certificación Cruelty Free International.

Estos atributos no son el mensaje central de la campaña, pero operan como respaldo de credibilidad para un consumidor cada vez más atento al origen y al impacto ambiental de lo que compra. Eduardo Gotuzzo, presidente de L'Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, enmarcó el lanzamiento dentro del compromiso de la compañía con anticiparse a las necesidades del consumidor mediante soluciones respaldadas por investigación.

La activación central de la campaña es Casa Raspao, una experiencia inmersiva que toma como referencia uno de los antojos más reconocibles de la región para explicar, de forma sensorial, cómo se siente la nueva tecnología sobre la piel. El recurso traduce un concepto técnico, el toque seco, en una experiencia cultural cercana al consumidor colombiano.

La apuesta por lo experiencial confirma una tendencia más amplia en el mercadeo de belleza: la necesidad de que el consumidor viva el producto antes de comprarlo, especialmente en categorías donde la textura y la sensación en piel son determinantes en la decisión de compra.

La experiencia estará abierta al público entre el miércoles 29 de julio y el sábado 1 de agosto, en la carrera 13 con calle 84, en Bogotá. Los primeros tres días el horario será de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., mientras que el sábado el espacio abrirá de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., con un aforo de 280 personas por día y acceso por orden de llegada.

Con esta combinación de evidencia científica, ampliación de público y experiencia física, Garnier no solo lanza un producto. Busca instalar la hidratación como el siguiente paso obligado del skincare en Colombia, en un momento en que el mercado ya muestra señales de estar dispuesto a pagar por esa promesa.