Chery Colombia y MartinBrand convierten una conversación poco explorada en más de 2,5 millones de visualizaciones

Mientras fechas como el Día de la Madre, Navidad o Amor y Amistad concentran gran parte de la inversión publicitaria, existen otras conversaciones profundamente conectadas con la identidad del país que reciben menor atención por parte de las marcas.

Bajo esa premisa, Chery Colombia y MartinBrand desarrollaron una iniciativa para conmemorar el Día del Campesino, demostrando que una historia auténtica puede generar un alto impacto cuando nace desde un propósito compartido.

La campaña surgió a partir de un trabajo conjunto entre el equipo de marketing de Chery Colombia y MartinBrand, quienes identificaron en esta fecha una oportunidad para conectar con la audiencia desde una historia cercana al territorio y a las comunidades, alejándose de una comunicación centrada exclusivamente en el producto.

"Como equipo con Estefanía Gallo y Nicolás Torrejano buscamos una conversación que tuviera sentido para la marca y para las personas. El Día del Campesino representaba una oportunidad para contar una historia auténtica y generar una conexión diferente con la audiencia", explica Katherine Betancur, Directora de Planeación de MartinBrand.

Desde la marca, la iniciativa también respondía al interés de construir una comunicación con impacto positivo y coherente con sus valores.

"Desde el inicio quisimos reconocer y visibilizar el trabajo de los campesinos colombianos. Encontramos en Camilo Cifuentes un aliado ideal para contar esa historia de manera cercana y genuina, y el trabajo conjunto con MartinBrand fue clave para hacerla realidad", señala Liliana Jurado, Coordinadora de Marketing de Chery Colombia.

La estrategia combinó el desarrollo creativo de MartinBrand, el liderazgo de Chery Colombia y la participación del creador de contenido Camilo Cifuentes para construir una pieza que conectó de manera orgánica con la audiencia.

Los resultados reflejan esa conexión: el contenido superó los 2,5 millones de visualizaciones, alcanzó más de 200.000 "me gusta" y registró más de 6.000 compartidos, consolidándose como una de las acciones con mayor alcance orgánico de la marca en redes sociales.

Más allá de las cifras, la campaña deja un aprendizaje para la industria: las oportunidades de diferenciación no siempre están en crear nuevas conversaciones, sino en participar de manera auténtica en aquellas que ya hacen parte de la cultura y generan un vínculo real con las personas.

"En redes sociales, el propósito se valida cuando las personas deciden interactuar, compartir y apropiarse de una historia. Esa respuesta fue la que vimos con esta campaña", concluye María Paula Salgado, Líder de Social Media de MartinBrand.

El caso demuestra cómo la colaboración entre una marca y su agencia puede transformar una fecha poco explorada en una conversación relevante, generando resultados para el negocio mientras fortalece el vínculo con la comunidad.



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