Oracle lleva la IA agentic al centro de sus aplicaciones empresariales

Las nuevas capacidades no-code y pro-code permiten a clientes y socios desarrollar Fusion Agentic Applications respaldadas por equipos de agentes especializados, objetos de negocio de Fusion, flujos de trabajo, aprobaciones, gobernanza y capacidades de auditoría.

Oracle presentó una nueva experiencia de desarrollo para Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications con la que clientes y socios podrán crear y ejecutar Fusion Agentic Applications de forma nativa dentro de Oracle Fusion Cloud Applications. La propuesta busca facilitar el desarrollo de aplicaciones empresariales impulsadas por inteligencia artificial, combinando herramientas para usuarios de negocio y desarrolladores en un mismo entorno.

La principal novedad son las Fusion Agentic Applications, una nueva categoría de aplicaciones empresariales diseñadas para ejecutar procesos completos mediante equipos de agentes de inteligencia artificial especializados. Estos agentes pueden razonar, coordinar tareas y tomar decisiones antes de ejecutar acciones sobre los procesos de negocio utilizando objetos de negocio, flujos de trabajo, herramientas, políticas y procesos de aprobación disponibles en Oracle Fusion Applications.

A diferencia de los agentes independientes, los copilotos o las herramientas de automatización desconectadas, estas aplicaciones funcionan directamente dentro de Oracle Fusion Applications. Al operar sobre la misma plataforma donde ya se ejecutan los procesos empresariales, heredan de manera automática los controles de seguridad, gobernanza, aprobaciones y auditoría, además de trabajar sobre los datos y flujos de trabajo existentes. Según Oracle, este enfoque busca facilitar la adopción de la inteligencia artificial en entornos empresariales sin necesidad de desarrollar capas adicionales para administrar la seguridad, el acceso a los datos o la trazabilidad de las operaciones.

Para desarrollar estas aplicaciones, Oracle integró capacidades no-code, low-code y pro-code dentro de un mismo entorno. Los usuarios de negocio podrán comenzar a crear aplicaciones mediante instrucciones en lenguaje natural utilizando Agentic Applications Builder, mientras que los desarrolladores tendrán acceso a AI Studio Skill, una herramienta que permite trabajar desde Visual Studio Code, interfaces de línea de comandos (CLI), Git y asistentes de programación basados en inteligencia artificial como OpenAI Codex y Claude Code.

La compañía explicó que esta integración permite que perfiles con distintos niveles de conocimiento técnico desarrollen aplicaciones empresariales basadas en IA utilizando herramientas que ya hacen parte de sus flujos de trabajo, sin salir del marco de gobernanza de Oracle Fusion Applications.

Entre las nuevas capacidades anunciadas se encuentra la posibilidad de crear aplicaciones completas y no únicamente agentes individuales. Estas aplicaciones pueden integrar varios agentes especializados, interfaces de usuario, herramientas, procesos de aprobación, controles de políticas y componentes de ejecución para operar como una única solución orientada a resultados empresariales.

Otra de las novedades es que las aplicaciones podrán ejecutarse directamente dentro de Oracle Fusion Applications, eliminando la necesidad de utilizar entornos de ejecución independientes, plataformas externas de orquestación o infraestructura personalizada. Al hacerlo, las organizaciones mantienen automáticamente las capacidades de seguridad, gobernanza y auditoría propias de la plataforma.

Oracle también anunció nuevas herramientas para acelerar el desarrollo. Entre ellas se encuentra un repositorio público en GitHub que ofrecerá plantillas, proyectos iniciales, componentes reutilizables, aplicaciones de ejemplo y arquitecturas de referencia para facilitar el diseño, validación e implementación de nuevas aplicaciones empresariales basadas en IA.

La actualización incorpora además un sistema abierto para coordinar agentes desarrollados por Oracle, socios tecnológicos, terceros y equipos internos de las organizaciones. Gracias a los nuevos patrones de interoperabilidad entre agentes (agent-to-agent), será posible que diferentes soluciones de inteligencia artificial colaboren entre sí manteniendo los controles de seguridad y gobernanza establecidos por Oracle Fusion Applications.

Como parte de esta estrategia, Oracle también ampliará Oracle AI Agent Marketplace para incluir no solo agentes de IA, sino también aplicaciones agentic completas, además de conectores, plantillas y flujos de trabajo reutilizables. La compañía indicó que actualmente cuenta con más de 80.000 profesionales certificados en Oracle AI Agent Studio, preparados para apoyar el desarrollo, implementación y administración de estas soluciones.

Oracle informó que Oracle AI Agent Studio for Fusion Applications estará disponible sin costo adicional para los clientes de Oracle Fusion Applications. La plataforma incluye herramientas para la orquestación, pruebas, validación y administración de agentes de IA, permitiendo ampliar los más de 1.000 agentes de inteligencia artificial ya disponibles en Fusion Applications, así como las 22 Fusion Agentic Applications anunciadas por la compañía durante este año.

Durante el anuncio, Chris Leone, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Aplicaciones de Oracle, señaló que el software empresarial está evolucionando desde plataformas que registran procesos hacia sistemas capaces de ejecutar resultados mediante inteligencia artificial. Según el directivo, el nuevo modelo permite crear aplicaciones respaldadas por equipos de agentes especializados que aprovechan de forma nativa los objetos de negocio, los flujos de trabajo, la seguridad y las capacidades de auditoría ya presentes en Oracle Fusion Applications, diferenciándose de otros enfoques que incorporan estos controles después del desarrollo de las soluciones.

El anuncio también fue respaldado por representantes de Accenture, Deloitte, IDC, PwC y Constellation Research, quienes coincidieron en que uno de los principales retos para las organizaciones consiste en llevar los proyectos de inteligencia artificial desde la etapa piloto hasta entornos de producción con los niveles de seguridad, gobernanza y supervisión que exige la operación empresarial. Desde su perspectiva, integrar estas capacidades directamente dentro de la plataforma puede facilitar una adopción más rápida y controlada de la IA en los procesos de negocio.

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